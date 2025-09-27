EU revoca la visa a Gustavo Petro tras encabezar protesta a favor de Palestina en NY

Gustavo Petro fue acusado por el Gobierno de EU de incitar a la violencia y cometer "acciones incendiarias" durante una protesta a favor de Palestina.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos (EU) anunció este viernes que revocará la visa del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, debido a sus "acciones incendiarias" al encabezar una protesta a favor de Palestina en calles de Nueva York.

El mandatario colombiano participó en una manifestación propalestina frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la cual anunció que propondrá la creación de un "ejército de salvación del mundo" para frenar el genocidio en Gaza.

El Departamento de Estado de EU calificó las acciones del Jefe de Estado como "incendiarias" y lo acusó de incitar a la violencia, por lo que su visa será revocada para que no pueda ingresar de nuevo a territorio estadounidense.

Earlier today, Colombian president @petrogustavo stood on a NYC street and urged U.S. soldiers to disobey orders and incite violence. We will revoke Petro’s visa due to his reckless and incendiary actions. — Department of State (@StateDept) September 27, 2025

"Hoy temprano, el Presidente colombiano Gustavo Petro se presentó en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias", anunció la dependencia en la red social X, antes Twitter.

Petro encabeza protesta propalestina en NY

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, encabezó este viernes una protesta a favor de Palestina que se llevó a cabo frente a la sede de la ONU, en calles de Nueva York.

En dicha manifestación, el mandatario colombiano anunció que presentará una iniciativa ante la ONU para conformar un ejército con elementos de todas las naciones para combatir el genocidio en Gaza.

Ante las personas que participaron en la manifestación en apoyo a Palestina, el Presidente @petrogustavo reafirmó su compromiso de presentar una resolución ante la ONU para conformar un ejército de salvación del mundo que libere a Palestina y lograr que dos terceras partes de las… pic.twitter.com/KGWORNfotb — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 26, 2025

Además, Petro anunció que "todos los consulados y embajadas de Colombia tienen la orden en todos los países del mundo de buscar el voto por el sí para la liberación de Palestina".