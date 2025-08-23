Petro anuncia captura del hermano de "Iván Mordisco", líder de disidencia de las FARC

Redacción/SinEmbargo

22/08/2025 - 11:18 pm

Detienen al "Mono Luis", hermano de "Iván Mordisco", líder de disidencia de las FARC

Artículos relacionados

Autoridades colombianas lograron la detención del "Mono Luis", hermano de "Iván Mordisco", quien es señalado como líder del Estado Mayor Central, una de las disidencias de las FARC.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Gustavo Petro, Presidente de Colombia, anunció la tarde de este viernes que Luis Hernando Vera Fernández, hermano de Néstor Vera Fernández, alias "Iván Mordisco", líder del Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las extintas FARC, fue detenido.

A través de una publicación en redes sociales, el mandatario colombiano compartió un video de la Policía Nacional de Colombia, en el cual se informó sobre la llamada "Operación Medusa XII", gracias a la cual se logró la aprehensión de quien es señalado por liderar "actividades de narcotráfico", así como de finanzas ilícitas y logísticas para su hermano.

"Capturado hermano de Iván Mordisco, en el Peñón, Cundinamarca: Luis Hernando Vera Fernández", fueron las palabras con las que Petro acompañó la publicación difundida en la plataforma X (antes Twitter), donde se muestran imágenes del momento de la captura de Vera Fernández, apodado "Mono Luis".

El expediente de las autoridades indica que ‘Mono Luis’ acumulaba más de 11 años de actividad criminal, consolidando la estructura familiar de las disidencias al involucrar a sus hijas y otros parientes en el círculo de confianza de ‘Iván Mordisco’. También se le vincula judicialmente por el delito de homicidio, con una orden de captura emitida por la Fiscalía 176 de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado en Bogotá.

Esta detención tiene lugar después de que el centro de localidad colombiana de Florencia, en Caquetá, se despertara en la madrugada de este viernes por una fuerte explosión de la que sólo se lamentan daños materiales, apenas menos de 24 horas después de otros atentados en Cali y Antioquia que, combinados, han dejado una veintena de muertos y decenas de heridos.

Las autoridades locales han atribuido estos ataques a las disidencias de Néstor Vera Fernández, 'Iván Mordisco', si bien no descartan tampoco que están detrás las que comanda 'Calarcá'. Por su parte, el Gobierno central apunta al Clan del Golfo.

-Con información de Europa Press

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La Moraleja de Beatriz

"Una comedia de enredos donde los medios conjugan el futuro y la protagonista responde con un contundente...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La expiación de Pío

"Lo más curioso es el argumento utilizado por Humphrey para exonerar a Pío Lorenzo López Obrador cinco...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Despenalizar la palabra: un paso necesario para la libertad de expresión

"Despenalizar la palabra no significa impunidad, sino reconocer que el debate público debe resolverse en el terreno...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Cannabis: la legalidad negada

"Entre la presión chantajista del nuevo Gobierno de Trump, el conservadurismo instintivo de la Presidenta Sheinbaum en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Niegan libertad condicional a Lyle Menéndez
1

Lyle Menéndez se queda preso; niegan libertad a acusado de matar a sus padres en 1989

Morena y Pedro Haces: ¿apertura o incongruencia? por Héctor Alejandro Quintanar.
2

El último escándalo de Pedro Haces/CATEM los vincula a extorsión y crimen organizado

3

Familiares exigen justicia para Alma, joven hallada emparedada en obra de la CdMx

4

Autoridades de Nuevo León abaten a 12 presuntos criminales tras un enfrentamiento

La Policía Cibernética de la CdMx detectó una nueva estafa con la que estafadores usan la inteligencia artificial para engañar a víctimas de robo de vehículos.
5

La Policía Cibernética alerta por nuevo fraude con IA; así puedes evitar ser víctima

Norma Piña publicó su último informe de labores al frente de la presidencia de la SCJN.
6

Norma Piña, Presidenta de la Corte de los escándalos, se despide elogiando a Zedillo

7

Beca de transporte para universitarios en CdMx abre registro: ¿De cuánto es el apoyo?

8

Policía que mató a joven en la Venustiano Carranza es trasladado a Reclusorio Oriente

9

#GenteAsí ¬ El día que Piña le dijo a Peña "usted decida" (y sí decidió)

10

De los rezos a las puñaladas: Alessandra y Verástegui salpican odio en duelo a muerte

11

El líder de "Los estúpidos" cae en CdMx; antes, Juez lo liberó y seguía delinquiendo

12

La Moraleja de Beatriz

AMLO y Sheinbaum
13

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

La SSC-CdMx inició una investigación a raíz del asesinato de una niña y de una adulta mayor en un ataque directo cometido en la Alcaldía Xochimilco.
14

Una niña de 10 años y una adulta son asesinadas en Xochimilco; la SSC-CdMx investiga

El Presidente Trump y el titular de FIFA confirmaron que el sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026 tendrá lugar el 5 de diciembre en el Centro Kennedy.
15

Trump anuncia fecha para sorteo del Mundial 2026; advierte sobre obtención de visas

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Detienen al "Mono Luis", hermano de "Iván Mordisco", líder de disidencia de las FARC
1

Petro anuncia captura del hermano de "Iván Mordisco", líder de disidencia de las FARC

Seis personas detenidas por estar relacionadas con el asesinato de 2 colaboradores de la Jefa de Gobierno de la CdMx fueron vinculadas a proceso.
2

Juez vincula a proceso a 6 de los detenidos por asesinato de colaboradores de Brugada

3

Autoridades de Nuevo León abaten a 12 presuntos criminales tras un enfrentamiento

Niegan libertad condicional a Lyle Menéndez
4

Lyle Menéndez se queda preso; niegan libertad a acusado de matar a sus padres en 1989

El Presidente Trump y el titular de FIFA confirmaron que el sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026 tendrá lugar el 5 de diciembre en el Centro Kennedy.
5

Trump anuncia fecha para sorteo del Mundial 2026; advierte sobre obtención de visas

Cesan a dos funcionarios del Ministerio Público por caso Fernandito.
6

Caso Fernandito: Cesan a 2 funcionarios del MP por omisiones en homicidio del menor

La Policía Cibernética de la CdMx detectó una nueva estafa con la que estafadores usan la inteligencia artificial para engañar a víctimas de robo de vehículos.
7

La Policía Cibernética alerta por nuevo fraude con IA; así puedes evitar ser víctima

8

ENTREVISTA ¬ Batman Azteca y el orgullo de ser indígena y afrodescendiente en México

La SRE confirma que migrantes detenidos por el ICE sufren hacinamiento, falta de higiene y mala alimentación
9

Detenidos por el ICE sufren hacinamiento, falta de higiene y alimento, confirma SRE

Norma Piña publicó su último informe de labores al frente de la presidencia de la SCJN.
10

Norma Piña, Presidenta de la Corte de los escándalos, se despide elogiando a Zedillo

La SSC-CdMx inició una investigación a raíz del asesinato de una niña y de una adulta mayor en un ataque directo cometido en la Alcaldía Xochimilco.
11

Una niña de 10 años y una adulta son asesinadas en Xochimilco; la SSC-CdMx investiga

El Edil de Pluma Hidalgo, Oaxaca, removió al Tesorero de su cargo tras acusaciones de desvíos.
12

VIDEO ¬ Polémica en Pluma Hidalgo, Oaxaca: Alcalde y Tesorero se acusan de desvíos