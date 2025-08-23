Petro anuncia captura del hermano de "Iván Mordisco", líder de disidencia de las FARC

Autoridades colombianas lograron la detención del "Mono Luis", hermano de "Iván Mordisco", quien es señalado como líder del Estado Mayor Central, una de las disidencias de las FARC.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Gustavo Petro, Presidente de Colombia, anunció la tarde de este viernes que Luis Hernando Vera Fernández, hermano de Néstor Vera Fernández, alias "Iván Mordisco", líder del Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las extintas FARC, fue detenido.

A través de una publicación en redes sociales, el mandatario colombiano compartió un video de la Policía Nacional de Colombia, en el cual se informó sobre la llamada "Operación Medusa XII", gracias a la cual se logró la aprehensión de quien es señalado por liderar "actividades de narcotráfico", así como de finanzas ilícitas y logísticas para su hermano.

"Capturado hermano de Iván Mordisco, en el Peñón, Cundinamarca: Luis Hernando Vera Fernández", fueron las palabras con las que Petro acompañó la publicación difundida en la plataforma X (antes Twitter), donde se muestran imágenes del momento de la captura de Vera Fernández, apodado "Mono Luis".

Capturado hermano de Iván Mordisco, en el Peñón, Cundinamarca: Luis Hernádo Vera Fernández. pic.twitter.com/qRzVJxMqr2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 23, 2025

El expediente de las autoridades indica que ‘Mono Luis’ acumulaba más de 11 años de actividad criminal, consolidando la estructura familiar de las disidencias al involucrar a sus hijas y otros parientes en el círculo de confianza de ‘Iván Mordisco’. También se le vincula judicialmente por el delito de homicidio, con una orden de captura emitida por la Fiscalía 176 de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado en Bogotá.

Esta detención tiene lugar después de que el centro de localidad colombiana de Florencia, en Caquetá, se despertara en la madrugada de este viernes por una fuerte explosión de la que sólo se lamentan daños materiales, apenas menos de 24 horas después de otros atentados en Cali y Antioquia que, combinados, han dejado una veintena de muertos y decenas de heridos.

Las autoridades locales han atribuido estos ataques a las disidencias de Néstor Vera Fernández, 'Iván Mordisco', si bien no descartan tampoco que están detrás las que comanda 'Calarcá'. Por su parte, el Gobierno central apunta al Clan del Golfo.

🔴 La @PoliciaColombia capturó en El Peñón (Cundinamarca) a Luis Hernando Vera Fernández, alias “Mono Luis”, hermano y principal operador de confianza de “Iván Mordisco”. Acusado de tener más de 11 años de trayectoria criminal, el Mono Luis estaría vinculado con narcotráfico,… pic.twitter.com/LcoJVnw63B — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 23, 2025

-Con información de Europa Press