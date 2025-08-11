Miguel Uribe, precandidato presidencial colombiano, muere luego de atentado en Bogotá

Muere Miguel Uribe Turbay tras atentado.

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES.

Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en la capital de Colombia.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- El Senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay falleció este lunes a los 39 años de edad en la clínica Fundación Santa Fe, tras permanecer más de dos meses hospitalizado por las graves heridas sufridas en el atentado del pasado 7 de junio en Bogotá.

La clínica informó que el deceso ocurrió a la 1:56 horas y destacó que su personal “trabajó incansablemente” desde su ingreso “gravemente herido”.

De acuerdo con los reportes médicos, en los últimos días el legislador colombiano presentó un “sangrado intracerebral agudo” y un “edema cerebral persistente” que complicaron su recuperación.

Su esposa, María Claudia Tarazona, confirmó la noticia en redes sociales: “Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad”.

Su hermana, María Carolina Hoyos, también lo despidió con un mensaje en el que recordó a su madre, la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991 durante un intento de rescate tras ser secuestrada por órdenes de Pablo Escobar.

"Miguel guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe. Estoy segura de que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos", publicó en sus redes sociales.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador del partido Centro Democrático, que lo abanderó rumbo a la Presidencia, lamentó su muerte y aseguró que “el mal todo lo destruye, mataron la esperanza”.

El exmandatario Iván Duque también se sumó a las condolencias y expresó que “Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable”. En tanto, la Vicepresidenta Francia Márquez sostuvo que “la democracia no se construye con balas ni con sangre”.

Uribe Turbay, abogado egresado de la Universidad de los Andes y con maestría en Harvard, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna mientras participaba en un acto de campaña en el barrio Modelia, al occidente de la capital.

En videos difundidos, se observa el momento en el que, alrededor de las 17:00 horas del 7 de junio, se escuchan los disparos y el político cae desde una tarima. Sus escoltas lo evacuaron de inmediato a un centro de salud cercano y posteriormente fue trasladado a la Fundación Santa Fe, donde permaneció en estado crítico.

El atentado conmocionó al país y trajo a la memoria los magnicidios de las décadas de 1980 y 1990, cuando fueron asesinados líderes como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro.

Por este hecho, las autoridades confirmaron la captura de al menos tres personas, entre ellas un adolescente de 15 años señalado como autor material, y Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, identificado como presunto autor intelectual.

Uribe Turbay era líder de la oposición al Gobierno de Gustavo Petro como militante del partido Centro Democrático. El joven político centró su agenda laboral en la defensa de la seguridad y las instituciones. Hoy deja a su esposa, tres hijas y un hijo de cuatro años.

