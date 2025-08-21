Dos atentados en Colombia, en Cali y Amalfi, dejan al menos 14 muertos y 50 heridos

Dos atentados en Cali, Colombia, dejaron al menos 14 muertos y más de 50 heridos, provocando alerta entre los ciudadanos del país.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- Un carro bomba cerca de la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, en Cali, Colombia, y el derribo de un helicóptero de la Policía en el municipio antioqueño de Amalfi, dejaron este jueves al menos 14 muertos y más de 50 heridos. Ambos ataques, ocurridos con pocas horas de diferencia, reactivan la alerta en el epicentro de operación de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras bandas armadas desde del paramilitarismo.

"La Administración Municipal, en articulación con las autoridades competentes, ya activó los organismos necesarios para atender la situación", dijo en su cuenta de la red social X la Alcaldía de Cali.

Las autoridades locales confirmaron al menos 14 personas muertas y más de 50 heridas en este atentado.

En tanto, en Amalfi, se confirmó la muerte de ocho funcionarios de la Policía de Colombia y otros ocho heridos, luego de un ataque contra un helicóptero del cuerpo de seguridad.

🇨🇴 | Se reportan hasta ahora 5 muertos y 36 heridos en el atentado con camión/bomba a la entrada de la base aérea Marco Fidel Suárez (Cali, Colombia) pic.twitter.com/zUSo9SKe2L — El Necio (@ElNecio_Cuba) August 21, 2025

Gustavo Petro, Presidente de la República de Colombia, confirmó, desde su cuenta de X, dicho ataque y expuso: "Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y 8 heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi.

"La autoría del hecho se atribuye al llamado frente 36 del EMC", informó el mandatario colombiano.

El EMC es el grupo criminal Estado Mayor Central, una federación de facciones disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Por su parte, el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián, informó que se activó la red hospitalaria del departamento para atender a los heridos cuando sean rescatados, y aseguró que "desde la GobAntioquia supimos siempre que se trata de disidencias FARC", reportó la agencia Xinhua.

"No nos van a doblegar ante el terror", advirtió en tanto el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en declaraciones a la prensa.

Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y 8 heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi. La autoría del hecho se atribuye al llamado frente 36 del EMC. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 21, 2025

Petro pide declarar "terroristas" a perpetradores

Luego de conocerse los daños de ambos atentados, el Presidente Petro anunció que declarará como organizaciones “terroristas” al Clan del Golfo, principal banda criminal del país, y a las disidencias de las antiguas FARC, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia.

“He tomado una decisión: nuestras investigaciones muestran que el mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias 'Iván Mordisco' (conocidas como EMC) son la junta del narcotráfico y deben ser consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta, incluida Bogotá”, dijo el mandatario.

Petro expuso que terroristas son los actos violentos que buscan “irradiar pánico” en la población civil, a diferencia de los “combates entre fuerzas que portan armas”, como los dos atentados de este jueves que impactaron a las ciudades de Cali y Amalfi.

“Los atentados con carros bomba en Cali y el asesinato de ocho policías mediante drones cargados de explosivos son hechos inaceptables que evidencian la audacia de la criminalidad”, afirmó.