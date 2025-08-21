Álvaro Uribe preside acto tras ser liberado; "ganaremos tranquilamente" en 2026, dice

Luego de que la justicia ordenara la revocación de la prisión domiciliaria, el expresidente colombiano Álvaro Uribe encabezó un evento público, en el cual afirmó a sus seguidores que la derecha ganará "tranquilamente" las presidenciales de 2026.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez protagonizó el miércoles su primer acto público tras quedar en libertad, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara la revocación de su arresto domiciliario el pasado martes. En un evento desde Sabaneta, cerca de Medellín, el líder del partido Centro Democrático aseguró que la oposición de derecha ganará “tranquilamente” las elecciones presidenciales de 2026.

Acompañado por un fuerte dispositivo de seguridad y recibido por cientos de simpatizantes que agitaban banderas de Colombia, Uribe, de 73 años, se mostró enérgico y optimista. “Nosotros vamos a ganar, vamos a ganar tranquilamente", sostuvo, y expresó que el movimiento al que representa no dirá "fuera", sino "adentro la democracia”, en respuesta a los cánticos de “fuera Petro” que coreaban algunos asistentes, en alusión al actual Presidente Gustavo Petro.

El exmandatario, quien enfrentaba una condena de 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, fue liberado mientras la Justicia revisa en segunda instancia el fallo emitido por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.

La sentencia inicial lo halló culpable de intentar manipular testimonios para evitar vínculos con el paramilitarismo, un caso que involucra al Senador Iván Cepeda como víctima. Uribe ha negado las acusaciones, alegando ser víctima de una persecución política.

Durante su discurso de hora y media, el exmandatario criticó duramente al Gobierno de Petro, al que acusó de convertir a Colombia en un país neocomunista "soportado en el narcoterrorismo". Ante ello, instó a sus seguidores a recuperar la “tranquilidad” a las y los colombianos.

«Sabaneta», porque publican imágenes del expresidente de derecha autoritaria Álvaro Uribe en libertad, visitando el municipio colombiano de Sabaneta, en Antioquia.

Uribe fue condenado en primera instancia por varios delitos y lo dejan libre mientras se resuelve su apelación. https://t.co/41aNxoSY9J pic.twitter.com/9VMk3YNKHY — ¡Es tendencia en Colombia 🇨🇴! (@TendenciaEnX) August 20, 2025

"Nos llaman extremistas porque tenemos el compromiso firme de devolverle la tranquilidad a los colombianos. ¿Eso es extremismo o eso es un compromiso del alma con la patria? [...] Nuestro partido debe elegir candidato y ojalá rápidamente", comentó.

Asimismo, criticó el apoyo anunciado por Gustavo Petro hacia Venezuela y su Presidente, Nicolás Maduro, al que se refirió como un "usurpador", además de señalar sus supuestas ligas con el crimen organizado. "No a la zona binacional con Maduro. Es un usurpador, perdió las elecciones de hace más de un año, ¿cuál es la razón para defenderlo y exponer a los soldados de Colombia? Eso no se puede permitir", dijo Uribe; "no entiendo que quieran entregar las fuerzas armadas a la narcodictadura de Maduro y entrar en guerra con el hermano Perú", añadió.

Por otro lado, mostró su afinidad hacia Estados Unidos y Donald Trump, así como a Israel, países a los que, aseguró, Colombia debe solicitar apoyo. "Proteste quien proteste, el nuevo Gobierno le debe pedir ayuda a Israel, a Estados Unidos, y a Inglaterra para recuperar la seguridad y para derrotar el terrorismo", resaltó.

El expresidente también anunció un acto simbólico para el próximo sábado en Bogotá, en el lugar donde el Senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, fue atacado a tiros el 7 de junio, falleciendo el 11 de agosto tras dos meses hospitalizado. “Haremos un acto de fe y de llamado a la patria desde aquel lugar donde atentaron y asesinaron a nuestro mártir”, mencionó Uribe, quien destacó la trayectoria de Turbay como un “ejemplo de estudio, dedicación y transparencia”.

El evento en Sabaneta, seguido de una misa en la iglesia María Auxiliadora, marcó el regreso de Uribe a la escena pública tras semanas de restricciones. En su cuenta de X, el exmandatario escribió: “Acabo de recibir la boleta de libertad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia”. Este mensaje refleja su intención de mantener una intensa actividad política de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, en las que el Centro Democrático busca recuperar el poder tras la victoria de Petro en 2022.