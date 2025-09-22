Petro pide ayuda a CSP para dar con cantante y DJ; colombianos desaparecieron en CdMx

Redacción/SinEmbargo

21/09/2025 - 10:44 pm

Desaparece DJ y el cantante B-King viajan a Colombia.

Los jóvenes colombianos desaparecieron el 16 de septiembre pasado tras salir rumbo al gimnasio en la colonia Polanco de la Ciudad de México; desde entonces se desconoce su paradero. 

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).-El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó directamente la ayuda de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, para localizar con vida a Bayron Sánchez y a Jorge Herrera, artistas colombianos reportados como desaparecidos en la Ciudad de México (CdMx).

"Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera", escribió en su cuenta de X el Jefe de Estado colombiano.

"Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EEUU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente", ahondó Petro en X.

No obstante, la Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGE) aclaró en un boletín informativo que "no se tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en el estado, ya que no se cuenta con ningún dato que soporte la posibilidad de que hayan venido a cantar a esta entidad en fecha alguna".

La Fiscalía estableció que, de acuerdo con las autoridades de la CdMx, los colombianos fueron vistos por última vez en esta capital tras salir rumbo al gimnasio en la colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo; por ello, "la investigación corre a cargo de las autoridades de la Ciudad de México, las cuales ya han publicado fichas de búsqueda de las personas desaparecidas".

El pasado 20 de septiembre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) emitió fichas de búsqueda para localizar al cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido como "B-King", y al DJ Jorge Luis Herrera Lemos, identificado como "Regio Clown", quienes fueron vistos por última vez el 16 de septiembre tras salir rumbo al gimnasio en la colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo.

Desde entonces, no se ha tenido contacto con ninguno de los dos. La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México solicitó la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que ayude a su localización.

Según la ficha de búsqueda, el DJ vestía camiseta negra, pants negro y tenis al momento de su desaparición. También se le identifican tatuajes y perforaciones en ambas orejas. Ambos casos fueron reportados bajo la misma circunstancia: salieron rumbo al gimnasio y no se supo más de ellos.

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

