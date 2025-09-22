Petro pide ayuda a CSP para dar con cantante y DJ; colombianos desaparecieron en CdMx

Los jóvenes colombianos desaparecieron el 16 de septiembre pasado tras salir rumbo al gimnasio en la colonia Polanco de la Ciudad de México; desde entonces se desconoce su paradero.

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).-El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó directamente la ayuda de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, para localizar con vida a Bayron Sánchez y a Jorge Herrera, artistas colombianos reportados como desaparecidos en la Ciudad de México (CdMx).

"Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera", escribió en su cuenta de X el Jefe de Estado colombiano.

"Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EEUU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente", ahondó Petro en X.

No obstante, la Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGE) aclaró en un boletín informativo que "no se tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en el estado, ya que no se cuenta con ningún dato que soporte la posibilidad de que hayan venido a cantar a esta entidad en fecha alguna".

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.… pic.twitter.com/z1r5TsqyoS — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

La Fiscalía estableció que, de acuerdo con las autoridades de la CdMx, los colombianos fueron vistos por última vez en esta capital tras salir rumbo al gimnasio en la colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo; por ello, "la investigación corre a cargo de las autoridades de la Ciudad de México, las cuales ya han publicado fichas de búsqueda de las personas desaparecidas".

El pasado 20 de septiembre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) emitió fichas de búsqueda para localizar al cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido como "B-King", y al DJ Jorge Luis Herrera Lemos, identificado como "Regio Clown", quienes fueron vistos por última vez el 16 de septiembre tras salir rumbo al gimnasio en la colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo.

Desde entonces, no se ha tenido contacto con ninguno de los dos. La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México solicitó la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que ayude a su localización.

Según la ficha de búsqueda, el DJ vestía camiseta negra, pants negro y tenis al momento de su desaparición. También se le identifican tatuajes y perforaciones en ambas orejas. Ambos casos fueron reportados bajo la misma circunstancia: salieron rumbo al gimnasio y no se supo más de ellos.