El cantante "B-King" y el DJ "Regio Clown" desaparecen en CdMx; FGJ lanza alerta

La Comisión de Búsqueda de Personas solicitó apoyo ciudadano para localizar a "B-King" y "Regio Clown", reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) emitió fichas de búsqueda para localizar al cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido como "B-King", y al DJ Jorge Luis Herrera Lemos, identificado como "Regio Clown", quienes fueron vistos por última vez el 16 de septiembre tras salir rumbo al gimnasio en la colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo.

Desde entonces, no se ha tenido contacto con ninguno de los dos. La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México solicitó la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que ayude a su localización.

Bayron Sánchez Salazar, de 31 años, originario de Santander y criado en Medellín, Colombia, había llegado recientemente a México para ofrecer una serie de conciertos. Un día antes de su desaparición, publicó un mensaje de agradecimiento en Instagram tras presentarse en la capital: "Muchas gracias, mi México lindo y querido. Agradecido y vamos a romper, desde hoy se vienen cosas grandes", escribió "B-King".

Entre sus señas particulares se describen una greca en la ceja izquierda y múltiples tatuajes visibles en brazos, cuello y manos.

Jorge Luis Herrera Lemos, de 35 años, había anunciado en redes sociales una presentación en un club de Insurgentes como parte de las celebraciones por la independencia nacional. El evento se realizó el domingo 14 de septiembre. En su publicación se leía:

"No puedes perderte este 14 de septiembre una gran noche de ElectroLab".

Según la ficha de búsqueda, el DJ vestía camiseta negra, pants negro y tenis al momento de su desaparición. También se le identifican tatuajes y perforaciones en ambas orejas.

Ambos casos fueron reportados bajo la misma circunstancia: salieron rumbo al gimnasio y no se supo más de ellos.

La FGJ-CdMx mantiene activa la búsqueda y habilitó los teléfonos 55 6357 8079 y 55 6357 9282 para recibir información que contribuya a su localización.