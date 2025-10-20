Petro evalúa la respuesta más inteligente de Colombia a "amenaza irracional" de Trump

Redacción/SinEmbargo

20/10/2025 - 2:11 pm

El Presidente Petro aseguró que el TLC entre Colombia y EU está "suspendido de facto" por los aranceles de Trump.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump reorienta su ira: ahora es hacia Latinoamérica. Amenaza a Petro, acosa a Maduro

Trump llama narco al Presidente de Colombia y lo amenaza. “Está engañado”, dice Petro

Trump confirma que habrá aranceles para Colombia y ahora dice que Petro es "lunático"

Las relaciones entre Petro y Trump se han tensado en los últimos días luego de la denuncia del colombiano por los asesinatos de pescadores en el Caribe; EU ha respondido con amenaza de aranceles y ambos presidentes han intercambiado acusaciones.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este lunes que responderá "de manera inteligente" ante las amenazas del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, de imponerle aranceles al país sudamericano luego de un intercambio de acusaciones entre ambos que surgió a partir de los ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe, en las cuales han sido afectados directamente pescadores colombianos.

"Hoy repasaré las medidas que tomaremos, con la Canciller, la Vicepresidenta, el Embajador nuestro en EU, la Ministra de Comercio y de Agricultura, la encargada del Programa de sustitución de cultivos ilícitos, el Ministro de defensa, la respuesta colombiana más inteligente a la amenaza irracional", aseguró Petro en sus redes sociales.

"Les contaré en el Consejo de ministros televisado por canales públicos, espero que Teleantioquia lo transmita, no debe haber burbujas desinformativas en las regiones de Colombia. Antioquia también luchó por la independencia nacional, y por tanto, es republicana, democrática y grancolombiana. La verdad os hará libres, decía Martí y hoy se sinceran las relaciones con EU", añadió el mandatario colombiano.

Petro también ha dicho este lunes que las relaciones económicas "están rotas unilateralmente por EU, no por nosotros y nos dejan libres, que no nos asuste ser libres, tenemos todo el mundo por delante trabajemos por recorrerlo, entenderlo y seducirlo", aunque no aclaró si los aranceles a los que se refirió son los que tienen que ver con la nueva amenaza de Trump lanzada este domingo, de la cual se desconoce el monto que conllevaría, o los aranceles del 10 por ciento que ya había impuesto EU a Colombia como "base" en meses anteriores, algo que hizo con la mayoría de países del mundo.

"El TLC está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense. Al poner aranceles de 10 por ciento, ya se violó el tratado del TLC y se volvieron nulas las antiguas preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de EU", señaló esta tarde Petro.

"Hemos mantenido las cláusulas del TLC que sobreviven, porque se nos ha dado la gana, pero el Ministerio de comercio tiene los decretos que aún no firmo, con una posición colombiana en defensa del trabajo nacional y de la vida de la humanidad", advirtió.

"Los colombianos y colombianas sabemos cómo hacerlo. Cómo dice Trump, estamos fuera de control, es cierto. El único control real sobre una democracia, no lo ejercen extranjeros que odian migrantes y odian a los latinoamericanos; lo ejerce el propio pueblo. Trump no controla a Colombia, obedece solo al pueblo colombiano y latinoamericano, si quiere", concluyó el mandatario colombiano.

Trump llama "narco" a Petro; EU ha asesinado en el Caribe, revira

Trump confirma que habrá aranceles para Colombia y ahora dice que Petro es "lunático"
Trump amagó con más aranceles a Colombia luego de su discusión virtual con Petro. Foto: Especial

Y es que el domingo, mientras el Gobierno colombiano exige explicaciones por la muerte de un pescador durante un ataque de las fuerzas armadas estadounidenses en aguas territoriales, el Presidente Trump, elevó este domingo la tensión diplomática al acusar a su homólogo Gustavo Petro de liderar el narcotráfico y anunciar el fin inmediato de los subsidios que Washington otorga a Colombia.

“El Presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder ilegal del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, por todo Colombia. Se ha convertido, por mucho, en el negocio más grande del país, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo contra América. A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, ya no se realizarán a Colombia", publicó en Truth Social.

En el mismo mensaje, Trump advirtió que el objetivo de la producción de drogas en Colombia es inundar el mercado estadounidense, provocando “muerte, destrucción y caos”. También calificó a Petro como “un líder impopular, con una lengua irrespetuosa hacia América”, y lanzó una amenaza directa: “Más le vale cerrar de inmediato estos campos de muerte, o Estados Unidos los cerrará por él, y no será de forma amable”.

La declaración se dio horas después de que el Presidente colombiano denunciara al Gobierno de EU por supuestamente haber cometido “un asesinato” en aguas nacionales, en referencia al ataque del jueves contra una embarcación que, según Washington, transportaba droga.

Donald Trump acusó a Gustavo Petro de ser un "narcotraficante".
La publicación del Presidente Donald Trump en Truth Social. Foto: Captura de pantalla

El pescador Alejandro Carranza, quien murió en la operación, no tenía vínculos con el narcotráfico, según Petro, y su actividad diaria era pescar.

“Funcionarios del Gobierno de los EU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era pescar. La lancha colombiana estaba a la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba. Esperamos las explicaciones del Gobierno de los EU”, escribió Gustavo Petro en su cuenta de X.

Sin embargo, el Presidente de Colombia volvió a utilizar su red social hoy para responder directamente a Trump y rechazar las acusaciones que hizo en su contra. Asimismo, defendió su papel como quien denunció los vínculos entre el narcotráfico y los políticos de su país hace unos años.

“Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo. Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”, expresó.

Trump, por su parte, continuó su guerra personal en contra de Gustavo Petro, al cual no sólo calificó como un "líder del narcotráfico", sino también como un "lunático". Asimismo, afirmó que impondrá sanciones arancelarias al país sudamericano.

Sin embargo, no ha dado a conocer de cuánto sería ese nuevo arancel con el que amagó este domingo, más allá del 10 por ciento que aplicó a Colombia en su momento como parte de sus "aranceles recíprocos".

La tensión se elevó tanto que incluso The Wall Street Journal advirtió este lunes que "ahora la campaña antinarcóticos se ha convertido en un ataque contra los gobiernos de América Latina con los que no simpatiza".

Estas tensiones se agravaron luego de que María Corina Machado, opositora venezolana, recibiera el Premio Nobel de la Paz. Corina ha pedido una intervención armada en su propio país. El premio sorprendió para mal a los progresistas e izquierdistas de la región, que consideran un exceso de la institución que lo otorga.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

El caso César Duarte sigue vivo

"La actual Gobernadora llegó al cargo valiéndose de su complicidad con César Duarte y fue refaccionada con...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La guerra de ICE en Chicago

"El Gobierno de Trump está convirtiendo los supuestos operativos contra migrantes irregulares (“lo peor de lo peor”,...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

¿Impuestos a contenidos?

"El problema con algunos de estos impuestos (más allá de la posibilidad de orientar los recursos a...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El arte conceptual es neoliberal

"El conceptualismo resultó el binomio perfecto para las tendencias neoliberales impuestas en los circuitos del arte. La...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

+ Sección

Galileo

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SSC-CdMx anunció la detención de "La Jefa", presunta lideresa del Cártel de Tláhuac, y de otras tres personas que pertenecerían al mismo grupo criminal.
1

"La Jefa", presunta lideresa del Cártel de Tláhuac, cae con 3 integrantes más en CdMx

Cometa "de las nueve colas"
2

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Sheinbaum aclaró que fue sacado de contexto el video donde supuestamente pidió el voto a cambio de ayuda; acusó que es una táctica "mezquina" de sus opositores.
3

VIDEO ¬ Opositores acusan a Sheinbaum de pedir votos por ayuda. Ella explica por qué

4

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

5

Trump reorienta su ira: ahora es hacia Latinoamérica. Amenaza a Petro, acosa a Maduro

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
6

Finísimo, Salinas Pliego: “Zurdos de mixrdx”, a “mandarlos a chxngxr a su madre”

Luisa María Alcalde habló del caso de Andrés Manuel López Beltrán y pidió poner el ejemplo ante "campaña" de la derecha.
7

DATOS ¬ ¿Cuánto ganan Luisa, Andrés? ¿Hay dictámenes financieros? Denegado, denegado

Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, es asesinado.
8

Bernardo Bravo, líder limonero del Valle de Apatzingán, es asesinado en Michoacán

La guerra de ICE en Chicago
9

La guerra de ICE en Chicago

El Presidente Petro aseguró que el TLC entre Colombia y EU está "suspendido de facto" por los aranceles de Trump.
10

Petro evalúa la respuesta más inteligente de Colombia a "amenaza irracional" de Trump

Lula ha advertido de los peligros de una “intervención extranjera” (de Trump) en América Latina.
11

Lula advierte peligros de una “intervención extranjera” (de Trump) en América Latina

La derecha mexicana estará conmovida. Su gran esperanza es Donald Trump y esas marchas no son buena señal.
12

Problemas en la derecha

Elon Musk
13

Una vacuna contra el egoísmo

El excoordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Max Cortázar, se convirtió en el centro de atención durante el relanzamiento del PAN por la caída que sufrió.
14

VIDEO: Max Cortázar, excoordinador de campaña de Gálvez, cae al agua en evento de PAN

La dirigencia nacional del PAN le pagó 562 mil 600 pesos a la “entrenadora de discurso, medios y debate” Paulina Amozurrutia Navarro, con el fin proporcionar una metodología de “formación y seguimiento de los voceros, con entrenamientos intensivos y un acompañamiento detallado”.
15

El PAN pagó miles de pesos a "entrenadora de discurso" de cara a su "relanzamiento"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Miles de estudiantes esperaban el anuncio. Tras semanas de incertidumbre sobre el depósito de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, por fin se confirmó el día.
1

Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Cuándo será el pago del bimestre septiembre–octubre?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó los cuatro ejes de trabajo para dar atención a las y los damnificados que dejaron las lluvias en cinco estados.
2

CSP anuncia 4 ejes de trabajo para atender emergencia por lluvias. ¿En qué consisten?

El Presidente Petro aseguró que el TLC entre Colombia y EU está "suspendido de facto" por los aranceles de Trump.
3

Petro evalúa la respuesta más inteligente de Colombia a "amenaza irracional" de Trump

La SSC-CdMx anunció la detención de "La Jefa", presunta lideresa del Cártel de Tláhuac, y de otras tres personas que pertenecerían al mismo grupo criminal.
4

"La Jefa", presunta lideresa del Cártel de Tláhuac, cae con 3 integrantes más en CdMx

Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, es asesinado.
5

Bernardo Bravo, líder limonero del Valle de Apatzingán, es asesinado en Michoacán

6

Trump reorienta su ira: ahora es hacia Latinoamérica. Amenaza a Petro, acosa a Maduro

Sheinbaum aclaró que fue sacado de contexto el video donde supuestamente pidió el voto a cambio de ayuda; acusó que es una táctica "mezquina" de sus opositores.
7

VIDEO ¬ Opositores acusan a Sheinbaum de pedir votos por ayuda. Ella explica por qué

Lula ha advertido de los peligros de una “intervención extranjera” (de Trump) en América Latina.
8

Lula advierte peligros de una “intervención extranjera” (de Trump) en América Latina

La Secretaria de Bienestar presentó los avances de la atención a las familias afectadas por las lluvias en cinco estados y reveló cómo será el plan de apoyos.
9

Bienestar presenta plan de apoyos a damnificados por lluvias. ¿Cuánto dará y cuándo?

Sheinbaum cuestionó la falta de sensibilidad en el relanzamiento del PAN mientras miles de damnificados sufren, así como la presencia de los mismos de siempre.
10

Sheinbaum critica el relanzamiento del PAN: "En el mismo lugar y con la misma gente"

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.
11

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

El Gobierno de Colombia llamó a consultas a su Embajador en Estados Unidos (EU), Daniel García-Peña, luego de las ofensas de Donald Trump contra Gustavo Petro.
12

Colombia llama a consultas al Embajador en EU después de los ataques de Trump a Petro