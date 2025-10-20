Petro evalúa la respuesta más inteligente de Colombia a "amenaza irracional" de Trump

Las relaciones entre Petro y Trump se han tensado en los últimos días luego de la denuncia del colombiano por los asesinatos de pescadores en el Caribe; EU ha respondido con amenaza de aranceles y ambos presidentes han intercambiado acusaciones.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este lunes que responderá "de manera inteligente" ante las amenazas del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, de imponerle aranceles al país sudamericano luego de un intercambio de acusaciones entre ambos que surgió a partir de los ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe, en las cuales han sido afectados directamente pescadores colombianos.

"Hoy repasaré las medidas que tomaremos, con la Canciller, la Vicepresidenta, el Embajador nuestro en EU, la Ministra de Comercio y de Agricultura, la encargada del Programa de sustitución de cultivos ilícitos, el Ministro de defensa, la respuesta colombiana más inteligente a la amenaza irracional", aseguró Petro en sus redes sociales.

"Les contaré en el Consejo de ministros televisado por canales públicos, espero que Teleantioquia lo transmita, no debe haber burbujas desinformativas en las regiones de Colombia. Antioquia también luchó por la independencia nacional, y por tanto, es republicana, democrática y grancolombiana. La verdad os hará libres, decía Martí y hoy se sinceran las relaciones con EU", añadió el mandatario colombiano.

El TLC está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense. Al poner aranceles de 10%, ya se violó el tratado del TLC y se volvieron nulas las antiguas preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de EEUU. Están rotas… https://t.co/hueByoUDiL — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 20, 2025

Petro también ha dicho este lunes que las relaciones económicas "están rotas unilateralmente por EU, no por nosotros y nos dejan libres, que no nos asuste ser libres, tenemos todo el mundo por delante trabajemos por recorrerlo, entenderlo y seducirlo", aunque no aclaró si los aranceles a los que se refirió son los que tienen que ver con la nueva amenaza de Trump lanzada este domingo, de la cual se desconoce el monto que conllevaría, o los aranceles del 10 por ciento que ya había impuesto EU a Colombia como "base" en meses anteriores, algo que hizo con la mayoría de países del mundo.

"El TLC está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense. Al poner aranceles de 10 por ciento, ya se violó el tratado del TLC y se volvieron nulas las antiguas preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de EU", señaló esta tarde Petro.

"Hemos mantenido las cláusulas del TLC que sobreviven, porque se nos ha dado la gana, pero el Ministerio de comercio tiene los decretos que aún no firmo, con una posición colombiana en defensa del trabajo nacional y de la vida de la humanidad", advirtió.

"Los colombianos y colombianas sabemos cómo hacerlo. Cómo dice Trump, estamos fuera de control, es cierto. El único control real sobre una democracia, no lo ejercen extranjeros que odian migrantes y odian a los latinoamericanos; lo ejerce el propio pueblo. Trump no controla a Colombia, obedece solo al pueblo colombiano y latinoamericano, si quiere", concluyó el mandatario colombiano.

Trump llama "narco" a Petro; EU ha asesinado en el Caribe, revira

Y es que el domingo, mientras el Gobierno colombiano exige explicaciones por la muerte de un pescador durante un ataque de las fuerzas armadas estadounidenses en aguas territoriales, el Presidente Trump, elevó este domingo la tensión diplomática al acusar a su homólogo Gustavo Petro de liderar el narcotráfico y anunciar el fin inmediato de los subsidios que Washington otorga a Colombia.

“El Presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder ilegal del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, por todo Colombia. Se ha convertido, por mucho, en el negocio más grande del país, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo contra América. A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, ya no se realizarán a Colombia", publicó en Truth Social.

En el mismo mensaje, Trump advirtió que el objetivo de la producción de drogas en Colombia es inundar el mercado estadounidense, provocando “muerte, destrucción y caos”. También calificó a Petro como “un líder impopular, con una lengua irrespetuosa hacia América”, y lanzó una amenaza directa: “Más le vale cerrar de inmediato estos campos de muerte, o Estados Unidos los cerrará por él, y no será de forma amable”.

La declaración se dio horas después de que el Presidente colombiano denunciara al Gobierno de EU por supuestamente haber cometido “un asesinato” en aguas nacionales, en referencia al ataque del jueves contra una embarcación que, según Washington, transportaba droga.

El pescador Alejandro Carranza, quien murió en la operación, no tenía vínculos con el narcotráfico, según Petro, y su actividad diaria era pescar.

“Funcionarios del Gobierno de los EU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era pescar. La lancha colombiana estaba a la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba. Esperamos las explicaciones del Gobierno de los EU”, escribió Gustavo Petro en su cuenta de X.

Sin embargo, el Presidente de Colombia volvió a utilizar su red social hoy para responder directamente a Trump y rechazar las acusaciones que hizo en su contra. Asimismo, defendió su papel como quien denunció los vínculos entre el narcotráfico y los políticos de su país hace unos años.

“Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo. Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”, expresó.

Trump, por su parte, continuó su guerra personal en contra de Gustavo Petro, al cual no sólo calificó como un "líder del narcotráfico", sino también como un "lunático". Asimismo, afirmó que impondrá sanciones arancelarias al país sudamericano.

Sin embargo, no ha dado a conocer de cuánto sería ese nuevo arancel con el que amagó este domingo, más allá del 10 por ciento que aplicó a Colombia en su momento como parte de sus "aranceles recíprocos".

La tensión se elevó tanto que incluso The Wall Street Journal advirtió este lunes que "ahora la campaña antinarcóticos se ha convertido en un ataque contra los gobiernos de América Latina con los que no simpatiza".

Estas tensiones se agravaron luego de que María Corina Machado, opositora venezolana, recibiera el Premio Nobel de la Paz. Corina ha pedido una intervención armada en su propio país. El premio sorprendió para mal a los progresistas e izquierdistas de la región, que consideran un exceso de la institución que lo otorga.