EU y México acuerdan coordinación marítima tras ataque a lancha en el Pacífico

La reunión con el Embajador estadounidense sucede después de que se revelara la ejecución extrajudicial de 14 personas que estaban a bordo de cuatro lanchas en el Pacífico, atacadas por las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó la tarde de este martes que ya se llevó a cabo la reunión entre el Canciller Juan Ramón de la Fuente; el Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; y el Embajador de los Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, para mostrar el desacuerdo de México ante las 14 ejecuciones extrajudiciales que Estado Unidos realizó en aguas internacionales del Pacífico. En el encuentro acordaron fortalecer la coordinación marítima.

"El encuentro, realizado por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tuvo como objetivo fortalecer la coordinación bilateral entre México y Estados Unidos en materia marítima", indicó la SRE.

La reunión, detalló la Relaciones Exteriores, se realizó en un ambiente de cordialidad y las partes coincidieron en que la principal prioridad "es la salvaguarda de la vida humana en el mar, así como el respeto pleno a la soberanía nacional". México reafirmó su compromiso con el entendimiento y la cooperación que históricamente han caracterizado la relación entre ambas naciones.

La SRE y la Secretaría de Marina señalaron que reiteraron su compromiso de actuar con profesionalismo, diálogo y cooperación institucional, para que México mantenga un papel constructivo, colaborativo y sólido en la seguridad marítima compartida.

Sheinbaum rechaza ataques

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se posicionó en contra de los ataques realizados por Estados Unidos a embarcaciones en aguas internacionales y confirmó que la Secretaría de Marina se ocupara de rescatar al único sobreviviente “por razones humanitarias”. También informó que se llamaría a una reunión al Embajador estadounidense para revisar los acuerdos de cooperación de México con Estados Unidos.

“Como ustedes saben, nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques, como se dan”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

El Secretario de Guerra de Estados Unidos (EU), Pete Hegseth, confirmó este martes que se ejecutaron tres ataques letales contra cuatro embarcaciones que supuestamente eran usadas para transportar narcóticos desde el sur del continente hacia territorio estadounidense.

Según el funcionario, los cuatro navíos destruidos eran conocidos por los servicios de inteligencia y transitaban rutas marítimas asociadas al tráfico de drogas. Las lanchas fueron impactadas en aguas internacionales por orden del Presidente Donald Trump, sin que se reportaran bajas entre las fuerzas estadounidenses.

"Ayer, por orden del Presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO, por sus siglas en inglés) que traficaban narcóticos en el Pacífico Oriental", anunció el Secretario de Guerra de EU en redes sociales.

“Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y serán tratados de la misma manera. Los rastrearemos, los conectaremos en red, y luego los cazaremos y eliminaremos”, añadió Hegseth.

El funcionario estadounidense también compartió imágenes de los ataques, donde se observan las lanchas cargadas con paquetes que explotan tras ser alcanzadas por los proyectiles.

En el tercer ataque, dos botes estacionarios fueron destruidos mientras al menos dos personas se movían a bordo.