VIDEOS ¬ Miles de colombianos salen a respaldar a Petro frente a los ataques de Trump

Los asistentes expresaron su respaldo al Presidente Petro en los meses que restan de un Gobierno y colmaron la emblemática Plaza de Bolívar.

Por César Mariño García

BOGOTÁ, 24 oct (Xinhua).- Miles de colombianos llenaron el viernes la Plaza de Bolívar en Bogotá para respaldar la convocatoria del Presidente Gustavo Petro, que llamó a la ciudadanía a defender la soberanía del país.

Petro realizó la convocatoria tras las declaraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó al líder colombiano de "narcotraficante" y lo describió como una figura impopular en la nación andina.

Desde tempranas horas de la tarde, los ciudadanos llegaron a la emblemática plaza y esperaron la llegada de Petro, quien pronunció un extenso discurso en el que detalló diferentes aristas de la actual coyuntura de las relaciones con Estados Unidos.

Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el Ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, están incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, también conocida como "lista Clinton", bajo acusaciones de vínculos con el narcotráfico.

Desde la tarima, Petro, acompañado por la totalidad de su gabinete, respondió con firmeza: "No, señor Trump, Colombia no es un lugar para engavetar drogas, las drogas salen de aquí y las guardan en las bodegas de Estados Unidos. Colombia no es el país de la muerte por fentanilo, Colombia es el país de la belleza en el mundo, el centro vital y el corazón de la existencia. Y por eso cualquier insulto se lo devuelve no sólo el pueblo colombiano sino la humanidad entera".

Petro también se refirió a la estrategia del Gobierno estadounidense de disparar misiles contra embarcaciones presuntamente cargadas con narcóticos, que ha dejado más de 43 víctimas mortales en el último mes.

Espectaculares palabras de Gustavo Petro tras ser víctima de sanciones de la OFAC de Estados Unidos: "¡Demando al mundo solidaridad con Latinoamérica y con el Mar Caribe! Muchos presidentes se silencian, le temen a la subida de los aranceles con los que los amenazan. ¡Presidentes… pic.twitter.com/WInsR42UkW — Luigino Bracci Roa (@lubrio) October 25, 2025

El mandatario colombiano reiteró que su Gobierno continuará impulsando las reformas sociales propuestas en su programa, pese a los obstáculos interpuestos por el Senado y otras fuerzas opositoras.

Además, convocó a la ciudadanía a ejercer el derecho al voto y apoyar lo que denominó "las fuerzas de la vida", utilizando herramientas democráticas para implementar una reforma constitucional que permita materializar las iniciativas sociales truncadas durante su mandato.

El objetivo de esta reunión no es hablar de Trump, ya no hablaremos más de él en este Gobierno, declaró Petro.

El método Petro es una ruta a seguir. Llegar al gobierno desde una coalición política de izquierdas clara y en el gobierno no moderar, sino fortalecerse ideológicamente. Frente al EEUU intervencionista necesitamos soberanía popular. Colombia responde 👇

pic.twitter.com/L0Z7f9W1bn — Laura Arroyo (@menoscanas) October 25, 2025

"Tiene que ver con nuestros problemas y la solución de nuestras necesidades más urgentes y más pedidas. Y lo que quiero es que no sea a través del Congreso, sino de la decisión directa del pueblo", subrayó.

Los asistentes expresaron su respaldo al Presidente Petro en los meses que restan de un Gobierno que, según afirmaron, estuvo dedicado a transformar profundamente la realidad del país.

"Petro es el Presidente que ha luchado contra el narcotráfico, el que ha luchado contra la corrupción y ha derrotado a algunos narcotraficantes", dijo a Xinhua José Mancipe, un metalúrgico presente en la manifestación.

Una Plaza de Bolívar rebozante de dignidad, le respondió a Trump y EEUU sus amenazas contra el Presidente Petro. ¡Petro es Colombia, y Colombia no se arrodilla ante nadie! Intervención completa de nuestro presidente aquí: https://t.co/2mjaOmMhTq#PetroLiderMundial… pic.twitter.com/ALZNxUN3FJ — 𝒦𝒶𝓇𝓂ℯ𝓃 ℛ𝒶𝓂𝒾́𝓇ℯ𝓏 ℬℴ𝓈𝒸𝒶́𝓃 (@Wayunkerra) October 25, 2025

A su parecer, las acusaciones de Trump son injustas, pues sólo escucha a la oligarquía que se opone al Gobierno.

En diálogo con Xinhua, John Molina, fundador del partido Colombia Humana, al que pertenece Petro, aseveró que "sobre la paz y sobre la economía de la vida, y no la economía rampante de la cocaína, fundamentaremos el desarrollo y el progreso para todas y todos".