Trump confirma operaciones de la CIA en Venezuela; defiende ataques a embarcaciones

Redacción/SinEmbargo

15/10/2025 - 3:07 pm

Trump amenaza a Venezuela.

El Gobierno de Donald Trump autorizó a la CIA realizar acciones encubiertas en Venezuela.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) realizar operaciones encubiertas en Venezuela, en una nueva escalada de tensiones con la Nación dirigida por Nicolás Maduro y tras diversas operaciones militares en el Caribe contra presuntos narcotraficantes de dicho país.

“Autoricé a la CIA que entre a Venezuela por dos razones: primero, vaciaron sus prisiones y nos enviaron criminales… Lo otro es la droga. Muchas drogas vienen por mar. Pero ahora vamos a enfocarnos en tierra”, afirmó Trump.

Ayer, el mandatario republicano anunció el más reciente ataque militar letal contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico y al terrorismo, en aguas internacionales, frente a la costa de Venezuela. Ahora, Trump aclaró planea intervenir en el terrotorio, como habían adelantado previamente medios estadounidenses.

De acuerdo con The New Yotk Times, la agencia podría emprender acciones encubiertas contra Maduro o su Gobierno de forma unilateral o en conjunto con una operación militar más amplia. "No se sabe si la CIA está planeando alguna operación en Venezuela o si las autorizaciones están pensadas como una medida de contingencia", sostuvo el diario.

Asimismo, el medio estadounidense confirmó que actualmente hay 10 mil soldados estadounidenses en a región, la mayoría en bases de Puerto Rico, pero también un grupo de marines en buques de asalto anfibios. "En total, la Armada tiene ocho buques de guerra de superficie y un submarino en el Caribe", explicó.

Desde Caracas, el Ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, acusó ayer a Washington de usar pretextos falsos para justificar una intervención. “Tenemos que prepararnos porque la irracionalidad con la que opera el imperio estadounidense no es normal. Es anti-política, anti-humana, belicista, grosera y vulgar”, declaró en un acto televisado.

Legisladores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, han expresado preocupación por la falta de transparencia sobre las operaciones militares de Estados Unidos. Mientras algunos republicanos exigen más información sobre la justificación legal, demócratas han advertido que los ataques podrían violar leyes nacionales e internacionales. La semana pasada, el Senado votó una resolución para limitar estas acciones sin autorización expresa del Congreso, pero no logró ser aprobada.

En un mensaje enviado al Congreso, el Gobierno de Trump dijo que Estados Unidos se encuentra en “un conflicto armado no internacional” con dichas organizaciones, y que las operaciones se realizan conforme al derecho de guerra.

En el último mes, Gobierno venezolano ha insistido en que los operativos de Trump no tienen como objetivo frenar el tráfico de drogas, sino presionar para un cambio de régimen. Por ello, ha desplegado tropas y capacita a miles de ciudadanos en zonas populares para una posible defensa territorial.

