Trump afirma que EU hundió ya 3 lanchas venezolanas. "Dejen de enviar drogas", exige

Redacción/SinEmbargo

16/09/2025 - 1:05 pm

Trump afirmó esta mañana que EU atacó una tercera embarcación en el Caribe.

Trump dijo a la prensa este martes que EU atacó a una tercera embarcación en el Caribe, y no solamente fueron dos ataques a barcos provenientes de Venezuela, como hasta ahora se había confirmado. No dio más detalles.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, afirmó este martes que ha habido un tercer ataque –el segundo en apenas dos días– contra embarcaciones de Venezuela por parte del ejército estadounidense en el Caribe, unos ataques que defiende como parte de su política contra el narcotráfico.

Aunque el Pentágono únicamente ha confirmado dos ataques de este tipo durante las últimas semanas, Trump indicó antes de partir hacia Reino Unido a la prensa: "Hemos acabado con tres barcos, de hecho, y no dos". "Han visto dos, pero son tres", reiteró sin dar más detalles.

"Dejen de enviar drogas a Estados Unidos", insitió Trump ante los medios antes de abordar el Marine One. "Dejen de enviar a miembros del Tren de Aragua a nuestro territorio", comentó en relación con el grupo pandillero, que es considerado organización terrorista por Washington.

Sus palabras llegan poco después de que el Gobierno del país norteamericano informara el lunes de otro ataque contra un buque, el cual se saldó con al menos tres muertos. El propio Trump confirmó el suceso en un mensaje difundido a través de Truth Social, en el que adjuntó también un vídeo.

En su mensaje, el mandatario insistió en que los cárteles que trafican drogas provocaron durante décadas "consecuencias devastadoras" en las comunidades estadounidenses, además de que son responsables por las millones de muertes de ciudadanos relacionadas con narcóticos.

El Departamento de Guerra de EU, antes Departamento de Defensa, confirmó el ataque que resultó en el hundimiento de un barco venezolano mediante una publicación en redes sociales, en la cual compartió un video del momento del bombardeo.

Estos ataques han provocado un aumento de la tensión incluso a nivel nacional, donde algunos congresistas han alegado que Estados Unidos no se encuentra ante una amenaza directa por parte de Caracas y carece de base legal suficiente para bombardear los buques dado que no son "objetivos militares" y los países involucrados no están en guerra.

Primer ataque deja 11 muertos: Trump

El primer ataque conducido por el ejército estadounidense contra barcos venezolanos ocurrió a principios de septiembre. Entonces, Trump confirmó el ataque en aguas del Caribe contra un buque procedente de Venezuela, que supuestamente llevaba un cargamento de drogas, lo que derivó en 11 personas muertas, presuntamente integrantes del Tren de Aragua.

La semana pasada, The New York Times publicó un reportaje donde funcionarios de la Administración Trump revelaron que el primer barco venezolano que el ejército estadounidense hundió en el Caribe había alterado su rumbo y aparentemente había dado la vuelta antes de que comenzara el ataque, porque las personas a bordo aparentemente habían visto un avión militar acechándolo.

Hasta ahora, EU no ha mostrado evidencia de que los ataques contra las embarcaciones venezolanas hayan sido contra narcotraficantes ni que las barcas transportaran droga. En su propio país, Trump ha recibido críticas por la falta del debido proceso y de que los ataques violen el derecho internacional.

En agosto, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que EU está preparado para "usar todo su poder" para frenar el narcotráfico procedente de Venezuela después de que el Pentágono desplegara tres buques de guerra con cuatro mil soldados en aguas del Caribe cerca de la zona y Caracas hiciera lo propio desplegando millones de milicianos en el país, alegando un "plan de paz" ante amenazas externas.

Maduro: Comunicaciones con EU, rotas "por ellos"

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró este lunes que las comunicaciones con el Gobierno de EU están "deshechas" por culpa suya, debido a las constantes agresiones del ejército estadounidense.

"Las relaciones de comunicación con el gobierno de Estados Unidos existían en dos canales y estaban maltrechas, en su momento. Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el Gobierno de Estados Unidos están deshechas por ellos", informó.

El mandatario venezolano afirmó que las comunicaciones entre ambas naciones se dañaron debido a las amenazas y chantajes de Washington. en declaraciones hechas durante una rueda de prensa realizada en Caracas.

Maduro afirmó que su país "ha sabido preservar la paz" ante las provocaciones del Gobierno de Trump, sin embargo, aseveró que el Estado venezolano ejercerá su legítimo derecho a la defensa ante las agresiones políticas, diplomáticas y militares.

