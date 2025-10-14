Trump anuncia nuevo ataque letal contra embarcación frente a Venezuela; hay 6 muertos

Redacción/SinEmbargo

14/10/2025 - 12:40 pm

Trump ordena ataque militar frente a Venezuela: seis muertos.

Según el Presidente Trump, la embarcación transitaba por una ruta conocida de organizaciones criminales y fue atacada tras confirmarse su vínculo con redes narcoterroristas.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, anunció este martes un ataque militar letal contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico y al terrorismo, en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela.

En una publicación en Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que el operativo fue ejecutado bajo su autoridad como comandante en jefe y dejó un saldo de seis hombres muertos, identificados como “narcoterroristas”.

“Esta mañana, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra una embarcación afiliada a una Organización Terrorista Designada (DTO) que realizaba narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de EU, justo frente a la costa de Venezuela”, escribió Trump en su red social.

El mandatario estadounidense detalló que la inteligencia estadounidense confirmó que el barco transportaba narcóticos, estaba vinculado a redes ilícitas de narcoterrorismo y transitaba por una ruta conocida de organizaciones criminales.

“El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales, y seis narcoterroristas masculinos a bordo de la embarcación murieron en el ataque. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, afirmó.

Este es el quinto ataque letal en el Caribe desde que la administración Trump declaró que trataría a presuntos narcotraficantes como “combatientes ilegales”.

En un mensaje enviado al Congreso, el Gobierno de Trump afirmó que Estados Unidos se encuentra en “un conflicto armado no internacional” con dichas organizaciones, y que las operaciones se realizan conforme al derecho de guerra.

Legisladores de ambos partidos han expresado preocupación por la falta de transparencia. Mientras algunos republicanos exigen más información sobre la justificación legal, demócratas han advertido que los ataques podrían violar leyes nacionales e internacionales. La semana pasada, el Senado votó una resolución para limitar estas acciones sin autorización expresa del Congreso, pero no logró ser aprobada.

Desde Caracas, el Ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, acusó a Washington de usar pretextos falsos para justificar una intervención. “Tenemos que prepararnos porque la irracionalidad con la que opera el imperio estadounidense no es normal. Es anti-política, anti-humana, belicista, grosera y vulgar”, dijo en un acto televisado.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

El colibrí ante la tragedia

"El Gobierno de la Ciudad de México, bajo la conducción de Clara Brugada, se sumó en Veracruz...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Invasión a la vista… en América

"No sabemos cuál será el desenlace en una era en la que la antes potencia hegemónica va...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

El deslinde de Sheinbaum, una necesidad para el país

"El deslinde de Claudia Sheinbaum es una necesidad para el país y, hay que decirlo, para ella...
Por Jaime García Chávez
El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal

La Ley Pay de Limón honra a un héroe y busca castigar crueldad animal en todo México

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

