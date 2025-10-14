Trump anuncia nuevo ataque letal contra embarcación frente a Venezuela; hay 6 muertos

Según el Presidente Trump, la embarcación transitaba por una ruta conocida de organizaciones criminales y fue atacada tras confirmarse su vínculo con redes narcoterroristas.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, anunció este martes un ataque militar letal contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico y al terrorismo, en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela.

En una publicación en Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que el operativo fue ejecutado bajo su autoridad como comandante en jefe y dejó un saldo de seis hombres muertos, identificados como “narcoterroristas”.

“Esta mañana, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra una embarcación afiliada a una Organización Terrorista Designada (DTO) que realizaba narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de EU, justo frente a la costa de Venezuela”, escribió Trump en su red social.

El mandatario estadounidense detalló que la inteligencia estadounidense confirmó que el barco transportaba narcóticos, estaba vinculado a redes ilícitas de narcoterrorismo y transitaba por una ruta conocida de organizaciones criminales.

“El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales, y seis narcoterroristas masculinos a bordo de la embarcación murieron en el ataque. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, afirmó.

Este es el quinto ataque letal en el Caribe desde que la administración Trump declaró que trataría a presuntos narcotraficantes como “combatientes ilegales”.

BREAKING: Trump has just purposefully murdered more civilians off the coast of Venezuela. pic.twitter.com/ZuxfsvcVSz — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 14, 2025

En un mensaje enviado al Congreso, el Gobierno de Trump afirmó que Estados Unidos se encuentra en “un conflicto armado no internacional” con dichas organizaciones, y que las operaciones se realizan conforme al derecho de guerra.

Legisladores de ambos partidos han expresado preocupación por la falta de transparencia. Mientras algunos republicanos exigen más información sobre la justificación legal, demócratas han advertido que los ataques podrían violar leyes nacionales e internacionales. La semana pasada, el Senado votó una resolución para limitar estas acciones sin autorización expresa del Congreso, pero no logró ser aprobada.

Desde Caracas, el Ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, acusó a Washington de usar pretextos falsos para justificar una intervención. “Tenemos que prepararnos porque la irracionalidad con la que opera el imperio estadounidense no es normal. Es anti-política, anti-humana, belicista, grosera y vulgar”, dijo en un acto televisado.