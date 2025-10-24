La Casa Blanca confirma reunión de Trump con Xi Jinping el próximo 30 de octubre

Redacción/SinEmbargo

23/10/2025 - 11:08 pm

La Casa Blanca informó que el Presidente Donald Trump sostendrá una reunión el próximo 30 de octubre en Corea del Sur con su homólogo chino, Xi Jinping.

El encuentro entre Trump y Xi Jinping se da en medio de la disputa comercial que sostienen ambas naciones y que ha cimbrado a los mercados mundiales con caídas nunca antes vistas.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- La Casa Blanca confirmó este jueves que el Presidente Donald Trump sostendrá una reunión su homólogo chino, Xi Jinping, el próximo 30 de octubre en Corea del Sur para limar asperezas en el marco de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

"El jueves por la mañana, hora local, Trump participará en una reunión bilateral con Xi de la República Popular China antes de partir hacia Washington", informó este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

El republicano aprovechará la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) que se llevará a cabo en la ciudad surcoreana de Gyeongju. Este será el primer encuentro entre los dos mandatarios desde que el estadounidense asumiera su segundo mandato al frente de la Casa Blanca en enero de este año.

Ambos líderes mundiales han implementado medidas comerciales cuyo impacto económico trasciende las fronteras de sus países que se disputan la hegemonía económica en el mundo.

Sin embargo, ha sido el inquilino de la Casa Blanca quien ha tenido que recular en su agresividad retórica hacia el gigante asiático. Trump, ha rebajado el tono beligerante contra China en dos vertientes: primero, confirmó hace unos días la intención de reunirse con su homólogo chino, en Corea del Sur; luego, dijo que los aranceles elevados de más del 100 por ciento que impuso su Administración contra aquél país, en el contexto de la guerra económica declarada por el mandatario estadounidense, "no son sostenibles".

El republicano anunció el pasado 10 de octubre que impondría nuevos aranceles del 100 por ciento a las importaciones chinas, además de cualquier arancel que esté pagando actualmente, a partir del 1 de noviembre. La noticia generó un impacto negativo en los mercados mundiales, además de afectar al peso mexicano, que registró una caída de 0.41 por ciento.

Además, el magnate dijo que, también a partir de esa fecha, pondría controles de exportación a "todo y cualquier software crítico", medida que impacta al gigante asiático y a otros países de aquél continente.

Ambos presidentes han mantenido al menos tres conversaciones telefónicas este año, la más reciente en septiembre. La última vez que se reunieron en persona fue en 2019 durante el primer mandato del magnate republicano, según recogió Bloomberg.

-Con información de Europa Press

