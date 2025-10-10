Es la guerra: Trump impone a China arancel del 100% y descalabra mercados mundiales

Redacción/SinEmbargo

10/10/2025 - 4:17 pm

Trump anuncia nuevos aranceles contra China y tumba las bolsas de valores

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El Gobierno de China rechaza acusaciones de Trump sobre conspiración contra EU

Trump aplaza hasta noviembre la aplicación de arancel del 25% a camiones pesados

México espera "consideración" de EU para aplicación de aranceles a vehículos pesados

En un nuevo arrebato, el Presidente Donald Trump anunció que impondrá un arancel del 100 por ciento a las importaciones provenientes de China; la noticia tuvo un impacto en los mercados, que registraron caídas considerables.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump afirmó este viernes que impondrá nuevos aranceles del 100 por ciento a las importaciones de China, además de cualquier arancel que esté pagando actualmente, a partir del 1 de noviembre. La noticia generó un impacto negativo en los mercados mundiales, además de afectar al peso mexicano, que registró una caída de 0.41 por ciento

Además, el mandatario estadounidense dijo que, también a partir de esa fecha, pondría controles de exportación a "todo y cualquier software crítico", lo cual también impacta a China y a otros países asiáticos.

Horas antes, por la mañana, el Presidente de EU amagó con aplicar un aumento masivo de aranceles a las importaciones chinas, en respuesta al anuncio del Gobierno de Xi Jinping de imponer controles a las exportaciones de minerales de las llamadas "tierras raras".

De acuerdo con el medio especializado CNBC, alrededor del 70 por ciento del suministro mundial de tierras raras proviene de China y estos minerales son esenciales para las industrias de alta tecnología, como la automotriz, la defensa y los semiconductores.

En su red Truth Social, el propio Trump se refirió a la decisión del gigante asiático.

“Se acaba de saber que China ha adoptado una postura extraordinariamente agresiva en materia de comercio al enviar una carta extremadamente hostil al mundo, declarando que, a partir del 1 de noviembre de 2025, impondrá controles de exportación a gran escala sobre prácticamente todos los productos que fabrica, y algunos que ni siquiera son fabricados por ellos”, escribió el Presidente estadounidense.

“Esto afecta a TODOS los países, sin excepción, y obviamente fue un plan ideado por ellos hace años. Es absolutamente inaudito en el comercio internacional y una vergüenza moral en el trato con otras naciones”, añadió.

“Basado en el hecho de que China ha tomado esta posición sin precedentes, y hablando sólo por los EU, y no por otras naciones que fueron amenazadas de manera similar, a partir del 1 de noviembre de 2025 [o antes, dependiendo de cualquier acción o cambio adicional tomado por China], los Estados Unidos de América impondrán un arancel del 100 por ciento a China, además de cualquier arancel que estén pagando actualmente”, anunció Trump.

Los mercados caen en cascada

La amenaza y posterior anuncia de Trump de imponer 100 por ciento de arancel a las importaciones de China impacto durante toda la jornada a los mercados financieros del mundo, especialmente a los de EU.

terminó este viernes con una caída de 878.82 puntos, o 1.9 por ciento menos, mientras que el Standard and Poor's 2.71 por ciento. En tanto, el Nasdaq Composite bajó 3.56 por ciento.

Las acciones tecnológicas, las que más tienen que perder por el deterioro de las relaciones comerciales de EU con China, lideraron la rápida caída de este viernes. Por ejemplo, Nvidia perdió alrededor del 5 por ciento, mientras que AMD cayó casi un ocho por ciento y Tesla perdió alrededor de 5 por ciento. Además, el petróleo crudo estadounidense perdió a medida que los inversionistas estaban cada vez más preocupados de que las tarifas más altas pudieran, en última instancia, afectar la demanda.

Caen la BMV y el peso

El nerviosismo de los inversionistas en EU también contagió al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que perdió en esta jornada 0.41 por ciento.

El peso, en tanto, perdió este viernes y en el acumulado semanal frente al dólar, debido a las decisiones de Trump ante China y debido también a la incertidumbre por el cierre de Gobierno en Estados Unidos.

La estabilidad mostrada por el peso en las últimas semanas se perturbó con una caída de 0.85 por ciento ante el billete verde, por lo que el tipo de cambió cerró en 18.54 unidades.

Durante los cinco días de esta semana, el peso promedio una depreciación de 0.81 por ciento, lo que significan 14.89 centavos menos.

Sin embargo, el peso mexicano no ocupó los primeros sitios entre las divisas que más perdieron ante el dólar, pues la lista fue encabezada por el real brasileño, con 2.51 por ciento, seguido del rand sudafricano, con 1.52 por ciento; el won surcoreano, 1.32 por ciento; el peso chileno, 0.94 por ciento, y el peso colombiano, con 0.93 por ciento.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Carlos Ferreyra, el tercer hombre

"El sorprendente vaticinio de la Virgen sobre nuestra presencia fue por supuesto el tema de todo nuestro...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Nicaragua: la dictadura cruel

"Nicaragua se ha convertido en el espejo más oscuro de América Latina. Un país donde hacer periodismo...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Vapeo: delito por instrumento

"Ni en los momentos más brumosos del prohibicionismo se había planteado penalizar al consumidor por el instrumento...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

¿Llegamos todas?

"¿Llegamos todas? No, señora Presidenta, llegó usted solamente. Ni Kimberly, ni Isabella, ni Amelí han llegado ¡Encuéntrelas!"
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

+ Sección

Galileo

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

Video viral de maestro insultando a alumno en la Universidad Autónoma de Chiapas.
2

VIDEO ¬ Universidad de Chiapas suspende a maestro por insultar a alumno en clase

El Nobel de la Paz a Corina Machado ha surtido efecto: la presión contra Maduro ha aumentado.
3

El Nobel para Corina alebresta a la derecha internacional y presiona a Maduro

Fundación de Charlie Kirk anuncia un show alterno al de Bad Bunny
4

Fundación de Charlie Kirk anuncia show alterno al de Bad Bunny en el Super Bowl

La Presidenta promete revisar gastos en el TFJA.
5

La Presidenta promete revisar gastos de TFJA tras conocer excesos de Magistrada Mosri

6

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

Ricardo Salgado Perrilliat iría a la Comisión Anticorrupción.
7

Brincó de Fox, Calderón y Peña al INAI: Morena lo vetó. Pues ahora a la Antimonopolio

8

Omar Bravo, ídolo de Chivas, cae en un fango de acusaciones por abuso sexual a menor

La FGJ-CdMx y la Comisión de Búsqueda de Personas informaron que María Isabella, joven de 16 años desaparecida en el Ajusco, fue hallada con vida.
9

María Isabella, joven de 16 años desaparecida en el Ajusco, es hallada con vida

María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025 por su "lucha por la democracia"
10

María Corina Machado, opositora de Maduro, se lleva el Premio Nobel de la Paz 2025

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, anunció el día de hoy un "relanzamiento total" dentro de 20 días.
11

Los últimos gobiernos del PAN dan negocios millonarios a los últimos calderonistas

Sheinbaum: Salinas Pliego no se ha acercado a negociar
12

Salinas Pliego no se ha acercado para negociar el pago de su deuda: Sheinbaum

CI Banco dejará de existir
13

El IPAB líquida a CIBanco y revoca su licencia tras señalamientos de lavado de EU

La Casa Blanca lamenta que el Comité Noruego no le haya otorgado en Nobel a Trump.
14

La Casa Blanca lamenta que Comité Noruego priorizará la "política antes que la paz"

Claudia Sheinbaum -cuestionada sobre Dina Boluarte- reiteró la postura del Gobierno de México de que la destitución de Pedro Castillo fue un golpe de Estado.
15

Sheinbaum reitera su respaldo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump anuncia nuevos aranceles contra China y tumba las bolsas de valores
1

Es la guerra: Trump impone a China arancel del 100% y descalabra mercados mundiales

Fundación de Charlie Kirk anuncia un show alterno al de Bad Bunny
2

Fundación de Charlie Kirk anuncia show alterno al de Bad Bunny en el Super Bowl

Video viral de maestro insultando a alumno en la Universidad Autónoma de Chiapas.
3

VIDEO ¬ Universidad de Chiapas suspende a maestro por insultar a alumno en clase

El Nobel de la Paz a Corina Machado ha surtido efecto: la presión contra Maduro ha aumentado.
4

El Nobel para Corina alebresta a la derecha internacional y presiona a Maduro

Franja de Gaza
5

Israel anuncia la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza tras su primer repliegue

Claudia Sheinbaum -cuestionada sobre Dina Boluarte- reiteró la postura del Gobierno de México de que la destitución de Pedro Castillo fue un golpe de Estado.
6

Sheinbaum reitera su respaldo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte

Estragos de la tormenta Raymond en Veracruz
7

VIDEOS ¬ Tormenta Raymond causa estragos en 6 estados; Sheinbaum confirma dos muertos

Sheinbaum: Salinas Pliego no se ha acercado a negociar
8

Salinas Pliego no se ha acercado para negociar el pago de su deuda: Sheinbaum

La Presidenta promete revisar gastos en el TFJA.
9

La Presidenta promete revisar gastos de TFJA tras conocer excesos de Magistrada Mosri

CI Banco dejará de existir
10

El IPAB líquida a CIBanco y revoca su licencia tras señalamientos de lavado de EU

Un nuevo terremoto de magnitud 7.4 en el sur de Filipinas deja seis muertos.
11

VIDEOS ¬ Un nuevo terremoto de magnitud 7.4, azota a Filipinas y deja seis muertos

¿Qué hacer en la CdMx?
12

Interstella 5555, café y chocolate, Poe, la feria del libro y más en la CdMx