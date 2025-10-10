Es la guerra: Trump impone a China arancel del 100% y descalabra mercados mundiales

En un nuevo arrebato, el Presidente Donald Trump anunció que impondrá un arancel del 100 por ciento a las importaciones provenientes de China; la noticia tuvo un impacto en los mercados, que registraron caídas considerables.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump afirmó este viernes que impondrá nuevos aranceles del 100 por ciento a las importaciones de China, además de cualquier arancel que esté pagando actualmente, a partir del 1 de noviembre. La noticia generó un impacto negativo en los mercados mundiales, además de afectar al peso mexicano, que registró una caída de 0.41 por ciento

Además, el mandatario estadounidense dijo que, también a partir de esa fecha, pondría controles de exportación a "todo y cualquier software crítico", lo cual también impacta a China y a otros países asiáticos.

Horas antes, por la mañana, el Presidente de EU amagó con aplicar un aumento masivo de aranceles a las importaciones chinas, en respuesta al anuncio del Gobierno de Xi Jinping de imponer controles a las exportaciones de minerales de las llamadas "tierras raras".

De acuerdo con el medio especializado CNBC, alrededor del 70 por ciento del suministro mundial de tierras raras proviene de China y estos minerales son esenciales para las industrias de alta tecnología, como la automotriz, la defensa y los semiconductores.

En su red Truth Social, el propio Trump se refirió a la decisión del gigante asiático.

“Se acaba de saber que China ha adoptado una postura extraordinariamente agresiva en materia de comercio al enviar una carta extremadamente hostil al mundo, declarando que, a partir del 1 de noviembre de 2025, impondrá controles de exportación a gran escala sobre prácticamente todos los productos que fabrica, y algunos que ni siquiera son fabricados por ellos”, escribió el Presidente estadounidense.

Donald J. Trump Truth Social Post 04:50 PM EST 10/10/25 It has just been learned that China has taken an extraordinarily aggressive position on Trade in sending an extremely hostile letter to the World, stating that they were going to, effective November 1st, 2025, impose large… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 10, 2025

“Esto afecta a TODOS los países, sin excepción, y obviamente fue un plan ideado por ellos hace años. Es absolutamente inaudito en el comercio internacional y una vergüenza moral en el trato con otras naciones”, añadió.

“Basado en el hecho de que China ha tomado esta posición sin precedentes, y hablando sólo por los EU, y no por otras naciones que fueron amenazadas de manera similar, a partir del 1 de noviembre de 2025 [o antes, dependiendo de cualquier acción o cambio adicional tomado por China], los Estados Unidos de América impondrán un arancel del 100 por ciento a China, además de cualquier arancel que estén pagando actualmente”, anunció Trump.

Los mercados caen en cascada

La amenaza y posterior anuncia de Trump de imponer 100 por ciento de arancel a las importaciones de China impacto durante toda la jornada a los mercados financieros del mundo, especialmente a los de EU.

terminó este viernes con una caída de 878.82 puntos, o 1.9 por ciento menos, mientras que el Standard and Poor's 2.71 por ciento. En tanto, el Nasdaq Composite bajó 3.56 por ciento.

Las acciones tecnológicas, las que más tienen que perder por el deterioro de las relaciones comerciales de EU con China, lideraron la rápida caída de este viernes. Por ejemplo, Nvidia perdió alrededor del 5 por ciento, mientras que AMD cayó casi un ocho por ciento y Tesla perdió alrededor de 5 por ciento. Además, el petróleo crudo estadounidense perdió a medida que los inversionistas estaban cada vez más preocupados de que las tarifas más altas pudieran, en última instancia, afectar la demanda.

Caen la BMV y el peso

El nerviosismo de los inversionistas en EU también contagió al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que perdió en esta jornada 0.41 por ciento.

El peso, en tanto, perdió este viernes y en el acumulado semanal frente al dólar, debido a las decisiones de Trump ante China y debido también a la incertidumbre por el cierre de Gobierno en Estados Unidos.

La estabilidad mostrada por el peso en las últimas semanas se perturbó con una caída de 0.85 por ciento ante el billete verde, por lo que el tipo de cambió cerró en 18.54 unidades.

Durante los cinco días de esta semana, el peso promedio una depreciación de 0.81 por ciento, lo que significan 14.89 centavos menos.

Sin embargo, el peso mexicano no ocupó los primeros sitios entre las divisas que más perdieron ante el dólar, pues la lista fue encabezada por el real brasileño, con 2.51 por ciento, seguido del rand sudafricano, con 1.52 por ciento; el won surcoreano, 1.32 por ciento; el peso chileno, 0.94 por ciento, y el peso colombiano, con 0.93 por ciento.