Trump ordena las primeras pruebas nucleares en 33 años en respuesta a las de Rusia

Trump ordenó iniciar pruebas con armas nucleares por primera vez desde 1992, luego de asegurar que China y Rusia están por alcanzar el liderazgo de Estados Unidos en esta materia.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- Minutos antes de reunirse con Xi Jinping, Presidente de China, Donald Trump, anunció este miércoles que ha girado instrucciones al Departamento de Guerra para que inicie de inmediato pruebas con las armas nucleares de las que dispone Estados Unidos (EU), por primera vez en 33 años.

"Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato. ¡Gracias por su atención!", escribió el inquilino de la Casa Blanca en su cuenta de Truth Social.

En su mensaje, el magnate republicano aseguró que, gracias a los esfuerzos realizados en su primer mandato, EU cuenta con el arsenal de armas nucleares más grande del mundo, situación que podría cambiar en cinco años debido a los avances de China y Rusia en esta materia.

"Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluyendo una completa modernización y renovación del arsenal existente, durante mi primer mandato. Debido a su tremendo poder destructivo, ¡me resultó muy difícil hacerlo, pero no tenía otra opción! Rusia ocupa el segundo lugar, y China un distante tercer puesto, pero la situación se igualará en cinco años", indicó.

The United States has more Nuclear Weapons than any other country. This was accomplished, including a complete update and renovation of existing weapons, during my First Term in office. Because of the tremendous destructive power, I HATED to do it, but had no choice! Russia is… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 30, 2025

La medida adoptada por Trump supone un cambio radical en la política nuclear estadounidense, pues la última prueba de armas nucleares en Estados Unidos se realizó en 1992, antes de que el expresidente George H.W. Bush impusiera una moratoria a este tipo de pruebas al término de la Guerra Fría.

Aunque China está ampliando su arsenal, tampoco ha realizado ninguna prueba de armas nucleares desde 1996.

Rusia pone a prueba a "Poseidón", su arma nuclear

La publicación de Trump se da luego de que el Presidente de Rusia, Vladímir V. Putin afirmara que Rusia había probado con éxito un misil de crucero con propulsión y capacidad nuclear , y posteriormente, por separado, un torpedo nuclear que Estados Unidos denomina Skyfall, el cual está diseñado para viajar bajo el Pacífico desde la costa este rusa hasta la costa oeste estadounidense.

"Ayer llevamos a cabo otra prueba con un sistema prometedor: el vehículo submarino no tripulado 'Poseidón'", señaló. "Por primera vez, tuvimos éxito no sólo a la hora de lanzarlo desde un submarino usando su propulsor, sino también a la hora de activar su reserva nuclear, que alimentó al vehículo durante un cierto periodo de tiempo", agregó, según informó la agencia rusa de noticias Interfax.

💬 President Putin: Yesterday a test of the Poseidon nuclear-powered underwater unmanned vehicle was successfully conducted. It surpasses all existing systems in speed and depth and currently has no equivalent. The are also no interception methods.https://t.co/j9ottud9JP pic.twitter.com/eJDTupov3o — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) October 29, 2025

La existencia del "Poseidón" fue anunciada por el propio Putin en marzo de 2018 y es un proyectil de unos 24 metros de largo con capacidad para portar una cabeza nuclear y operar en parte como un "dron submarino". Si bien en algunos medios fue descrito como el "Arma del Apocalipsis", diversos expertos argumentaron que se puede lograr el mismo efecto con un misil intercontinental como los que están en funcionamiento desde la década de 1960.

El mandatario ruso aseguró que el "Poseidón", entre cuyas capacidades podría ser envenenar con radiación amplias zonas de agua, mejora de forma significativa al "Sarmat" -un misil balístico intercontinental súper pesado conocido como "Satán II"- en términos de poderío. "De hecho, la velocidad y profundidad de viaje de este aparato submarino no tripulado no tienen igual en el mundo", sostuvo.

"Es poco probable que [un arma similar] sea desarrollada próximamente. No hay métodos de interceptación", destacó Putin, quien hizo hincapié en que la prueba supone "un gran éxito". "Al margen de todas las ventajas que mencioné sobre el 'Burevestnik', también es extremadamente pequeño. Es 100 veces más pequeño que un reactor de un submarino nuclear", detalló.