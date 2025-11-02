CRÓNICA ¬ Tiendas del Bienestar conquistan a mexicanos con café, chocolate, miel...

Blanca Juárez y Romina Gándara

02/11/2025 - 1:06 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Las Tiendas del Bienestar venderán café, cacao y miel a precios bajos, dice Sheinbaum

Sheinbaum agrupará Segalmex y Diconsa, y dará vida a Alimentación para el Bienestar

Claudia anuncia plan de soberanía alimentaria: más maíz, frijol y apoyo a jornaleros

Las Tiendas del Bienestar han generado una expectativa particular entre la población, pero la razón es sencilla: por que son el lugar de distribución de la marca de productos del Estado, Bienestar.

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- Aracely Quevedo Soto hizo un largo recorrido de al menos tres horas desde el Estado de México hasta la Ciudad de México. No es un desplazamiento obligado, ni un compromiso ineludible: no va al trabajo, no tiene clases, ni consulta médica; no hay cita marcada en su agenda. Sin embargo, decidió recorrer la ciudad por voluntad propia, con un propósito concreto: llegar a una Tienda del Bienestar. Lo hace porque quiere, pero también porque, de todas las opciones posibles, es la única tienda que conoce y a la que puede acceder.

“Vengo hasta acá porque es la única tienda que conozco hasta el momento y no me importa realmente el tiempo que tenga que hacer para venir por los productos y apoyarnos entre todos”, dice Aracely.

Son las 8:45 de la mañana. La tienda aún no abre en su totalidad, pero las cortinas de metal ya fueron levantadas, lo que permite que la gente ya esté asomándose tras los cristales. Las miradas se clavan con atención en los empleados que colocan cuidadosamente sobre los anaqueles frascos de tres productos: chocolate, miel y café. Todos llevan la misma etiqueta: la marca del Bienestar. Estos productos son, sin duda, los más buscados por quienes llegan desde temprano.

El público es mayoritariamente de adultos y adultas mayores. No son necesariamente los clientes habituales de la zona —los trabajadores aledaños, quienes tienen un puesto ambulante—, sino ciudadanos que viven a varios kilómetros, algunos incluso en otros municipios o hasta de otras entidades federativas. Vienen buscando esos productos que, aseguran, no encuentran en ningún otro sitio.

Las Tiendas del Bienestar han generado una expectativa particular entre la población, pero la razón es sencilla: la marca de productos del Estado, y y particularmente de los chocolates.

“Se vuelven muy importantes nuestras tiendas porque son donde nosotros podemos distribuir todo lo que es nuestra marca Bienestar”, afirma a las cámaras de SinEmbargo María Luisa Albores González, Directora General de Alimentación para el Bienestar.

Albores explica que uno de los aspectos que han hecho de estas tiendas algo relevante es que, a través de ellas, se distribuyen directamente los productos de la marca Bienestar, un sello del Estado que busca conectar al productor rural con el consumidor urbano.

“Empezamos con tres productos —dice—, que son tres productos consumidos por el pueblo de México, pero además de consumidos, son producidos por el pueblo de México. Y cuando produces estos productos, como el café, el cacao y la miel, estamos hablando de productos que coadyuvan muchísimo en la parte ambiental”.

La funcionaria recuerda que en esas tiendas se lanzó la marca de manera paulatina, “por etapas”, y que cada nuevo producto ha sido recibido con entusiasmo.

María Orozco Chávez vive en San Andrés Totoltepec, en la Alcaldía Tlalpan. Es la segunda vez que visita la tienda. La primera fue por curiosidad, luego de ver en internet y televisión videos sobre los productos del Bienestar. La mujer ubicó la tienda sobre Avenida Insurgentes, muy cerca de un Banco del Bienestar, y acudió exclusivamente para comprar café, miel y chocolate:

“Eso fue lo primero que compré para mí y para la señora que cuido. Luego llevamos chocolate de tableta y nos encantó”, recuerda. Mari, en su segunda visita, lo hizo muy temprano con la misión de llevar más chocolate en tableta:

“Somos muy dulceros —cuenta—, pero aparte la miel a la señora le gusta mucho, por eso vine hoy. Vine particularmente por los productos del Bienestar”, dijo la mujer, que además asegura que otro de los factores que influyen a acudir especialmente a una tienda es por la calidad de los productos.

“Tienen productos de buena calidad y además de buenos precios”, recalcó.

La marca también es un orgullo de quienes coinciden con la 4T, pues son quienes mayormente acuden a las tiendas de Bienestar. Foto: Crisanto Rodríguez/SinEmbargoMX

La marca del Bienestar

El corazón de Alimentación para el Bienestar son precisamente esas tiendas, explica Luisa Albores. “Cuando llegamos había 20 mil 4500 tiendas, ahora son 25 mil 300 porque estamos creciendo”, dice.

El objetivo, añade, es claro: ofrecer productos básicos y complementarios a los mejores precios en zonas de alta y muy alta marginación, así como en regiones alejadas donde antes no llegaban opciones de abasto.

“Además, la instrucción de la Presidenta, Claudia Sheinbaum —explica Albores— fue que tuviéramos una marca propia para llevar productos de excelente calidad a nuestras tiendas. Así nació la marca Bienestar”.

Los tres productos iniciales fueron seleccionados no solo por su popularidad, sino por su significado social y ambiental, según explica la funcionaria.

“El café, el cacao y la miel —enumera— son productos que cuidan la madre tierra, el suelo, la flor y la fauna. Pero lo más importante es que quienes los producen son nuestros pueblos originarios, indígenas y afroamericanos”.

La funcionaria también recuerda que el cacao fue “la primera moneda en la época prehispánica” y que México, junto con Centroamérica y Sudamérica, es parte del origen de ese grano. “También la miel es fundamental, porque es trabajo del polinizador más importante. Son productos que coadyuvan mucho ambientalmente, pero también socialmente”.

El objetivo —insiste— es pagar un precio justo. “Nosotros llegamos directamente a las localidades y compramos. En el caso del café, compramos el grano, lo mandamos a maquilar en Córdoba, Veracruz, y distribuimos en nuestra red. Por ahora no tenemos planta propia, pero ya estamos en proceso de instalarla para el café soluble”.

El 84% de las familias mexicanas, dice Albores, prefieren el café soluble, por eso la primera presentación fue en frascos de café 100% mexicano, comprado a precio justo. Lo mismo ocurre con el cacao, que compran directamente en Tabasco, y con la miel producida en comunidades rurales.

“El propósito —añade— es que quienes se beneficien más sean las y los compañeros cafeticultores, cacaoteros y productores de miel”.

Sin duda el chocolate es uno de los principales protagonistas de las tiendas. En una tienda habitual de Bienestar, ubicada en Avenida Insurgentes Sur 3483, Villa Olímpica, Tlalpan, la tienda apenas abre y la gente se abalanza a un solo sitio. A penas han transcurrido 40 minutos y ya se agotó un producto: el chocolate en tableta.

Para María Orozco, los productos del Bienestar tienen una diferencia clara con respecto a las marcas comerciales. “A pesar de que es un chocolate semiamargo, está muy rico, muy cremoso. La miel sabe a miel, no como en otros lados donde ya no sabes a qué sabe. Esa sí sabe a la miel que comía cuando era pequeña”, dice.

Y sobre el café, agrega: “También está muy bueno. El café, la miel y la barra de chocolate que he probado están muy buenos”.

Albores coincide en que la intención es ofrecer productos de calidad y de precio accesible: “Queremos que los mexicanos degusten de lo mejor, con precios justos tanto para el productor como para el consumidor”.

“Queremos ser una empresa que acerque productores a consumidores, del campo a la mesa, sin que el costo lo cargue ni el productor ni el consumidor”, resume la funcionaria.

La respuesta del público ha sido alentadora, destaca la funcioanaria: “Nos da mucho gusto ver las filas cuando lanzamos productos. Los han aceptado muy bien”.

La marca arrancó con tres productos. Foto: Crisanto Rodríguez/SinEmbargoMX

¿Dónde están las tiendas?

Aunque existen más de 25 mil tiendas del Bienestar en todo el país, la población todavía no tiene claro dónde están ubicadas. El caso de Luis Salazar Reyes, originario del municipio de Chihuahua, lo ilustra.

Salazar visitó la Ciudad de México para ver a un familiar, pero aprovechó el viaje para ir a una tienda del Bienestar. “Busqué en internet dónde venden leche Liconsa, pero todavía no llega el producto allá. Es la primera vez que vengo”, cuenta.

Dice que vino específicamente por los productos del Bienestar. “El chocolate me llamó la atención porque la presidenta dijo que tiene 50 por ciento  de cacao y no el 2 o 3 por ciento  de otros productos. Me voy a llevar todas las presentaciones”, asegura.

Albores reconoce que aún falta difusión: “Estamos construyendo un directorio para que, a través de la red, se puedan identificar las tiendas. Será un mapa interactivo por coordenadas”.

Por ahora, explica, la mayoría de las tiendas están ubicadas “en las localidades más alejadas, donde muchas veces es la única presencia gubernamental”.

“Estoy hablando de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, y de regiones de Guerrero y Oaxaca. Es ahí donde las tiendas se vuelven sumamente importantes para llevar abasto directo a las comunidades”.

El directorio interactivo busca mostrar la ubicación exacta de las tiendas, no por colonia sino por coordenadas, para facilitar su localización. “Queremos que la gente pueda acudir y comprar sus productos directamente. Seguimos construyendo más tiendas en zonas con alta marginación y las vinculamos con el proyecto de Leche para el Bienestar”, explica.

“Las tiendas son muy importantes porque ahí distribuimos todo lo que es nuestra marca Bienestar”, repite con convicción.

Luis Salazar lo resume con sencillez: “Es bueno apoyar a los que producen. Muchos tienen el producto, pero no lo venden porque pierden más. Me decía una persona de Chiapas: ‘Viene alguien y nos compra el kilo de café a peso la caja’. Por eso vine, para apoyar”.

Aunque existen más de 25 mil tiendas del Bienestar en todo el país, la población todavía no tiene claro dónde están ubicadas. El caso de Luis Salazar Reyes, originario del municipio de Chihuahua, lo ilustra.

Los productos que vienen

Los productos estrella de la marca del Bienestar son actualmente el café, el chocolate y la miel; sin embargo, ya se trabaja en la expansión. María Luisa Albores, explicó que el siguiente paso, que se espera pueda ser en este mes de noviembre, será incorporar el frijol embolsado bajo la marca propia a partir de noviembre, y que para el próximo año o 2027 se prevé lanzar tés de bienestar y frijoles en lata, debido a que este tipo de presentación no requiere conservadores, ya que el proceso de pasteurización permite mantener su calidad y sabor.

La funcionaria además adelantó que la dependencia avanza en un proyecto para producir harina de maíz. Detalló que actualmente se acopia maíz en diversas entidades productoras, el cual se comercializa directamente en las tiendas del bienestar. La nueva planta procesadora, dijo, trabajará con maíz proveniente de pequeños productores, principalmente de Chiapas, una de las zonas más productivas del país.

Blanca Juárez y Romina Gándara

Blanca Juárez y Romina Gándara

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La ciclovía de Tlalpan

"Mi amigo urbanista me explica que, cuando se creó la ciclovía en Insurgentes, todos se quejaron, pero...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Paisajes de esperanza y muerte

"En estos días su pensamiento cobra aún más sentido ante la imagen de un paisaje atroz que...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Nuestra fragilidad informativa

"El sino del escorpión recorre de puntillas la conversación pública en México, campo minado donde la verdad...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

+ Sección

Galileo

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán, tenía un cerco de la Policía Municipal y 14 elementos federales, reveló Omar García Harfuch, titular de la SSPC.
1

Carlos Manzo tenía cerco de policía local y 14 federales: Harfuch. El asesino lo cazó

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
2

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
3

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, denunció la situación de violencia que vive la comunidad y pidió ayuda a la Presidenta Sheinbaum para combatir al crimen.
4

Carlos Manzo en VIDEOS: En un momento, pide ayuda. En otro, criminales lo asesinan

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
5

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Carlos Manzo
6

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, es asesinado en Festival de Velas; hay 2 detenidos

Alejandro Torres Mora, productor de limón y sobrino de Hipólito Mora, fue asesinado en un ataque contra su casa en La Ruana, Michoacán.
7

Alejandro Torres, sobrino de Hipólito Mora, y su esposa, son asesinados en Michoacán

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) lamentó el asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán, quien contaba con protección federal.
8

Manzo tenía protección federal: CSP. Condena asesinato y ofrece fortalecer estrategia

Un incendio registrado en una tienda Waldo's ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora, dejó un saldo de al menos 22 personas muertas.
9

Un incendio consume Waldo's y mata a 23 personas en Hermosillo; CSP pide enviar apoyo

Estudiante se pelean en secundaria.
10

VIDEO ¬ Estudiantes de secundaria pelean en Colima; uno convulsiona y va al hospital

¿DE QUÉ MUEREN LOS MEXICANOS? DIABETES Y ENFERMEDADES DEL CORAZÓN SON LAS PRINCIPALES CAUSAS
11

DATOS ¬ ¿De qué morimos los mexicanos? De enfermedades... originadas por el mal comer

La SSC-CdMx informó que más de 500 motos fueron remitidas al corralón y un sujeto fue detenido durante la "Rodada del Terror 2025".
12

VIDEO ¬ Policías y motociclistas se enfrentan en Rodada del Terror; remiten 511 motos

13

Oaxaqueño en Los Ángeles reinventa pan de muerto en homenaje a sus raíces y hace arte

La historia de las Tiendas del Bienestar
14

CRÓNICA ¬ Pocos saben, pero rebeliones de los 60 y 70 alientan Tiendas del Bienestar

La Marina detuvo a ocho personas que presuntamente están relacionadas con robo de hidrocarburos y decomisaron 250 mil litros de huachicol en Veracruz.
15

Aparentaban “manejo de residuos”, pero vendían huachicol: caen 8 con 250 mil litros

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán, tenía un cerco de la Policía Municipal y 14 elementos federales, reveló Omar García Harfuch, titular de la SSPC.
1

Carlos Manzo tenía cerco de policía local y 14 federales: Harfuch. El asesino lo cazó

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) lamentó el asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán, quien contaba con protección federal.
2

Manzo tenía protección federal: CSP. Condena asesinato y ofrece fortalecer estrategia

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, denunció la situación de violencia que vive la comunidad y pidió ayuda a la Presidenta Sheinbaum para combatir al crimen.
3

Carlos Manzo en VIDEOS: En un momento, pide ayuda. En otro, criminales lo asesinan

Un Juez vinculó a proceso a cuatro trabajadores de vigilancia de la UNAM por su presunta participación en el homicidio calificado de Rodrigo Mondragón.
4

Trabajadores de la UNAM son procesados por el homicidio del aficionado de Cruz Azul

No me sigas, película mexicana
5

No Me Sigas, una película mexicana de horror sobrenatural en la era digital

¿DE QUÉ MUEREN LOS MEXICANOS? DIABETES Y ENFERMEDADES DEL CORAZÓN SON LAS PRINCIPALES CAUSAS
6

DATOS ¬ ¿De qué morimos los mexicanos? De enfermedades... originadas por el mal comer

Los Dodgers siempre fueron favoritos para ganar la Serie Mundial por segundo año consecutivo. Pero para hacerlo, tuvieron que mostrar grandeza y mucho corazón.
7

Los Dodgers vencen a los Blue Jays en dramática final y se llevan la Serie Mundial

EU confirma ataque en el Caribe.
8

EU ataca otra "narcolancha" en el Caribe y asesina a tres; acumula más de 63 muertos

Las principales calles de la CdMx se llenaron con cientos de coloridas calaveras con motivo del Gran Desfile del Día de Muertos 2025.
9

FOTOGALERÍA ¬ La CdMx se llena de color y tradición en el Desfile de Día de Muertos

Carlos Manzo
10

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, es asesinado en Festival de Velas; hay 2 detenidos

El portavoz del Gobierno de Madrid exigió la dimisión del Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, tras disculparse ante México.
11

Albares reconoce agravios de La Conquista y la derecha enfurece; piden su renuncia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.
12

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo