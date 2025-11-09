Era Alcalde michoacano. Ligado a los Calderón. Lo mataron. La justicia nunca llegó…

El asesinato del Alcalde Carlos Manzo, quien fue baleado durante un evento público en el que estaba acompañado de su familia, recordó el homicidio, hace 14 años, del entonces Alcalde del municipio de La Piedad, Michoacán, Ricardo Guzmán Romero, ocurrido el 2 de noviembre de 2011, también en plena vía pública, el cual, hasta el momento, no ha sido resuelto.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Eran aproximadamente las 19:30 horas de un 2 de noviembre de 2011, cuando Ricardo Guzmán Romero, entonces Alcalde de La Piedad, repartía volantes en favor de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Michoacán, Luisa María Calderón, cuando un comando armado le disparó a quemarropa, a plena vista de todos, y lo privó de la vida.

El reciente asesinato de Carlos Manzo, quien fue baleado la noche del pasado sábado 1 de noviembre durante un evento pública en el que estaba acompañado de su familia, recordó el homicidio, hace 14 años, del entonces Alcalde del municipio de La Piedad, Michoacán, un crimen que a la fecha sigue impune.

Las primeras indagatorias señalaron que Guzmán Romero fue abatido por cuatro hombres, quienes le dispararon desde una camioneta Liberty color negro, con placas de circulación del estado de Jalisco, cuando el edil volanteaba propaganda en favor de la hermana del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, junto con decenas de jóvenes, de acuerdo con información de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Michoacán.

El hecho tuvo lugar a sólo 11 días de que se realizaran los comicios estatales, ya que estaba por renovarse la gubernatura, las diputaciones locales y las alcaldías, entre ellas la de Ricardo Guzmán Romero, quien asumió la Administración del municipio de La Piedad, en 2008 y terminaba su mandato el 1 de enero de 2012, sólo tres meses después de su asesinato.

Horas antes de la agresión, el Alcalde fue el anfitrión de un acto proselitista en apoyo a la candidata panista, tras lo cual se dirigió a repartir volantes y colocar una manta propagandística sobre el boulevard Lázaro Cárdenas, en donde lo acompañaban jóvenes panistas, por lo que ellos fueron los primeros en difundir la noticia sobre el ataque al Edil, a través de mensajes de celular.

Han pasado 14 años del homicidio y no existe un móvil oficial del crimen en contra de Guzmán Romero, a pesar de que el entonces Presidente Felipe Calderón aseguró que envió militares y policías federales para dar con los responsables del homicidio de quien calificó como “el mejor Alcalde” de La Piedad y que definió como un hombre “honesto que quería un Michoacán mejor”.

Sólo unos meses después de este asesinato, en mayo de 2012, Luisa María Calderón aseguró que el crimen organizado estaba detrás del asesinato del entonces Alcalde de La Piedad, incluso reveló el el nombre del presunto asesino, quien también ya había sido abatido por el Ejército Mexicano.

Calderón Hinojosa, que en ese momento se desempeñaba como coordinadora de campaña de Josefina Vázquez Mota en Michoacán, detalló que el presunto autor intelectual del homicidio contra el Edil de La Piedad fue un sujeto identificado como Esteban, alias “La Moneda”, quien ya habría muerto durante un enfrentamiento armado en el municipio de Churintzio.

Respecto al móvil que propició el asesinato de Guzmán Romero, la excandidata a la gubernatura de Michoacán aseguró que fue porque el Edil se opuso a la instalación de casinos en La Piedad, a lo que se habría sumado el apoyo que estaba brindando a Luisa María Calderón, hecho por el que presuntamente el Alcalde fue amenazado, así lo aseguró la también hermana del expresidente Felipe Calderon.

En noviembre de 2016, cinco años después del homicidio del Alcalde michoacano, un colaborador cercano de Guzmán Romero, reprochó a las autoridades la falta de interés por resolver este crimen, incluso del propio PAN.

“Tal parece que ni al Partido Acción Nacional le interesa saber quién o por qué mataron a mansalva, por la espalda, a uno de sus mejores cuadros”, expresó Bruno Eduardo Aceves Alejandre, en un texto.

Aceves Alejandres agregó que toda la indignación que en un momento sintieron los piedadenses, tras cinco años del crimen se les olvido, por lo que exhortó a la ciudadanía a no dejar que ese hecho quedara impune, para lo cual, dijo, era indispensable que se presionara a las autoridades para trabajar tanto en este caso como en el de muchos otros.

“Tal parece que a todos los piedadenses que en su momento nos dijimos indignados, dolidos, afectados, apesadumbrados, a cinco años de este fatal crimen, ya se nos olvidó. Mientras no seamos los ciudadanos los que presionemos a la autoridad para que trabaje. A los burócratas les importará un comino en lo que quede éste y otros tantos casos. Así trabaja la ‘procuración de justicia’”, dijo en ese momento.