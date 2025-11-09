Era Alcalde michoacano. Ligado a los Calderón. Lo mataron. La justicia nunca llegó…

Nora Gaspar Reséndiz

09/11/2025 - 1:00 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

CRONOLOGÍA ¬ Carlos Manzo reclamó ayuda a CSP, pero luego también le agradeció apoyo

Bernardo defendió a limoneros de la extorsión. Lo amenazaron y acabaron con su vida

Gaby Mejía, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, es asesinada; también matan al hermano

El asesinato del Alcalde Carlos Manzo, quien fue baleado durante un evento público en el que estaba acompañado de su familia, recordó el homicidio, hace 14 años, del entonces Alcalde del municipio de La Piedad, Michoacán, Ricardo Guzmán Romero, ocurrido el 2 de noviembre de 2011, también en plena vía pública, el cual, hasta el momento, no ha sido resuelto.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Eran aproximadamente las 19:30 horas de un 2 de noviembre de 2011, cuando Ricardo Guzmán Romero, entonces Alcalde de La Piedad, repartía volantes en favor de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Michoacán, Luisa María Calderón, cuando un comando armado le disparó a quemarropa, a plena vista de todos, y lo privó de la vida.

El reciente asesinato de Carlos Manzo, quien fue baleado la noche del pasado sábado 1 de noviembre durante un evento pública en el que estaba acompañado de su familia, recordó el homicidio, hace 14 años, del entonces Alcalde del municipio de La Piedad, Michoacán, un crimen que a la fecha sigue impune.

Las primeras indagatorias señalaron que Guzmán Romero fue abatido por cuatro hombres, quienes le dispararon desde una camioneta Liberty color negro, con placas de circulación del estado de Jalisco, cuando el edil volanteaba propaganda en favor de la hermana del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, junto con decenas de jóvenes, de acuerdo con información de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Michoacán.

El pueblo de La Piedad salió a despedir al Alcalde Ricardo Guzmán Romero en noviembre de 2011. Foto: Cuartoscuro.

El hecho tuvo lugar a sólo 11 días de que se realizaran los comicios estatales, ya que estaba por renovarse la gubernatura, las diputaciones locales y las alcaldías, entre ellas la de Ricardo Guzmán Romero, quien asumió la Administración del municipio de La Piedad, en 2008 y terminaba su mandato el 1 de enero de 2012, sólo tres meses después de su asesinato.

Horas antes de la agresión, el Alcalde fue el anfitrión de un acto proselitista en apoyo a la candidata panista, tras lo cual se dirigió a repartir volantes y colocar una manta propagandística sobre el boulevard Lázaro Cárdenas, en donde lo acompañaban jóvenes panistas, por lo que ellos fueron los primeros en difundir la noticia sobre el ataque al Edil, a través de mensajes de celular.

Han pasado 14 años del homicidio y no existe un móvil oficial del crimen en contra de Guzmán Romero, a pesar de que el entonces Presidente Felipe Calderón aseguró que envió militares y policías federales para dar con los responsables del homicidio de quien calificó como “el mejor Alcalde” de La Piedad y que definió como un hombre “honesto que quería un Michoacán mejor”.

Sólo unos meses después de este asesinato, en mayo de 2012, Luisa María Calderón aseguró que el crimen organizado estaba detrás del asesinato del entonces Alcalde de La Piedad, incluso reveló el el nombre del presunto asesino, quien también ya había sido abatido por el Ejército Mexicano.

Calderón Hinojosa, que en ese momento se desempeñaba como coordinadora de campaña de Josefina Vázquez Mota en Michoacán, detalló que el presunto autor intelectual del homicidio contra el Edil de La Piedad fue un sujeto identificado como Esteban, alias “La Moneda”, quien ya habría muerto durante un enfrentamiento armado en el municipio de Churintzio.

Respecto al móvil que propició el asesinato de Guzmán Romero, la excandidata a la gubernatura de Michoacán aseguró que fue porque el Edil se opuso a la instalación de casinos en La Piedad, a lo que se habría sumado el apoyo que estaba brindando a Luisa María Calderón, hecho por el que presuntamente el Alcalde fue amenazado, así lo aseguró la también hermana del expresidente Felipe Calderon.

Luisa María Calderón Hinojosa guarda un minuto de silencio en señal de luto por el asesinato del Alcalde de La Piedad. Foto: Cuartoscuro.

En noviembre de 2016, cinco años después del homicidio del Alcalde michoacano, un colaborador cercano de Guzmán Romero, reprochó a las autoridades la falta de interés por resolver este crimen, incluso del propio PAN.

“Tal parece que ni al Partido Acción Nacional le interesa saber quién o por qué mataron a mansalva, por la espalda, a uno de sus mejores cuadros”, expresó Bruno Eduardo Aceves Alejandre, en un texto.

Aceves Alejandres agregó que toda la indignación que en un momento sintieron los piedadenses, tras cinco años del crimen se les olvido, por lo que exhortó a la ciudadanía a no dejar que ese hecho quedara impune, para lo cual, dijo, era indispensable que se presionara a las autoridades para trabajar tanto en este caso como en el de muchos otros.

“Tal parece que a todos los piedadenses que en su momento nos dijimos indignados, dolidos, afectados, apesadumbrados, a cinco años de este fatal crimen, ya se nos olvidó. Mientras no seamos los ciudadanos los que presionemos a la autoridad para que trabaje. A los burócratas les importará un comino en lo que quede éste y otros tantos casos. Así trabaja la ‘procuración de justicia’”, dijo en ese momento.

Nora Gaspar Reséndiz

Nora Gaspar Reséndiz

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Mamdani, un Alcalde socialista en Nueva York

"Apenas anunció su postulación para las elecciones primarias del Partido Demócrata en octubre de 2024, Mamdani se...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

“El Tiradito” y nuestros migrantes

"Con los años se convirtió en punto de reunión de los defensores de derechos humanos, quienes, el...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Coincidencias onomásticas

"Las coincidencias siguen. Hasta donde sé, dos de ellos escribieron su obra a mano, en cuadernos especiales,...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

La crítica literaria como refugio

"El sino del escorpión ha fatigado los laberintos de la política mexicana y de la expansiva actuación...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

+ Sección

Galileo

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Mapa del Cerebro humano.

Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

En Estados Unidos (EU) se registró el primer embarazo con ayuda de la IA en un caso de infertilidad masculina, según informó la Universidad de Columbia.

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos
1

La FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos por asociación delictuosa

Policías ministeriales detuvieron en Tijuana, Baja California, a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Cisen ligado al asesinato de Luis Donaldo Colosio.
2

El caso Colosio da un viraje con el arresto de Sánchez Ortega. ¿Se atreverá a hablar?

Integrantes de la "Generación Z" marchan en CdMx
3

FOTOS Y VIDEOS ¬ "Generación Z" marcha en CdMx; congregación se reduce a un puñado

Detienen al exrector de la UAEM por la Estafa Maestra.
4

Exrector de la UAEM, Alejandro Vera, cae por presunta implicación en Estafa Maestra

Ana Gabriel lamenta asesinato de Carlos Manzo.
5

Ana Gabriel, activista de derechas, también habla de Manzo: “México debe despertar"

6

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

FFAA incautan cinco toneladas de droga en Culiacán; desmantelan dos laboratorios.
7

De los cultivos a los laboratorios: cómo Michoacán evolucionó... junto con las drogas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a supervisar personalmente la implementación del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia".
8

Sheinbaum promete revisar personalmente la estrategia de seguridad en Michoacán

El Gabinete de Seguridad ofreció el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" para enfrentar la violencia y la inseguridad, ya que "es una prioridad nacional".
9

El Gabinete de Seguridad ofrece paz para Michoacán. Es prioridad nacional: Harfuch

10

Era Alcalde michoacano. Ligado a los Calderón. Lo mataron. La justicia nunca llegó…

Director de la BBC dimite tras manipulación de un video sobre Trump
11

Director de la BBC dimite tras acusaciones de manipular declaraciones de Trump

El Presidente español, Pedro Sánchez, aseguró que la normalización de las relaciones con México es una prioridad para su administración.
12

Sánchez considera prioritario normalizar relación con México; reconoce "claroscuros"

La evaluación de visas de EU, incluidas las migratorias, como la Green Card, contemplará la edad y la salud de una persona para que no reciba el documento.
13

Gobierno de Trump negará visas y green cards por edad, sobrepeso y enfermedades

Lando Norris se lleva el GP de Sao Paulo y se encamina al campeonato mundial
14

Lando Norris se impone en GP de Brasil y acaricia el campeonato de pilotos de la F1

Karla Ornelas, encargada de negocios de la Embajada de México en Perú, abandonó el sábado ese país, luego de que el Presidente José Jerí ordenara su expulsión.
15

La encargada de la Embajada de México deja Perú tras ruptura de relación diplomática

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, amenazó con interponer una demanda en contra del SAT y "quien resulte responsable".
1

Grupo Salinas amenaza ahora con demandar al SAT y “a quien resulte responsable”

Director de la BBC dimite tras manipulación de un video sobre Trump
2

Director de la BBC dimite tras acusaciones de manipular declaraciones de Trump

Lando Norris se lleva el GP de Sao Paulo y se encamina al campeonato mundial
3

Lando Norris se impone en GP de Brasil y acaricia el campeonato de pilotos de la F1

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a supervisar personalmente la implementación del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia".
4

Sheinbaum promete revisar personalmente la estrategia de seguridad en Michoacán

El Presidente español, Pedro Sánchez, aseguró que la normalización de las relaciones con México es una prioridad para su administración.
5

Sánchez considera prioritario normalizar relación con México; reconoce "claroscuros"

El Gabinete de Seguridad ofreció el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" para enfrentar la violencia y la inseguridad, ya que "es una prioridad nacional".
6

El Gabinete de Seguridad ofrece paz para Michoacán. Es prioridad nacional: Harfuch

Karla Ornelas, encargada de negocios de la Embajada de México en Perú, abandonó el sábado ese país, luego de que el Presidente José Jerí ordenara su expulsión.
7

La encargada de la Embajada de México deja Perú tras ruptura de relación diplomática

8

Era Alcalde michoacano. Ligado a los Calderón. Lo mataron. La justicia nunca llegó…

Ana Gabriel lamenta asesinato de Carlos Manzo.
9

Ana Gabriel, activista de derechas, también habla de Manzo: “México debe despertar"

Policías ministeriales detuvieron en Tijuana, Baja California, a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Cisen ligado al asesinato de Luis Donaldo Colosio.
10

El caso Colosio da un viraje con el arresto de Sánchez Ortega. ¿Se atreverá a hablar?

México y Francia acordaron "fortalecer la cooperación en la prevención y combate a las amenazas que representan las organizaciones delictivas transnacionales".
11

México y Francia reforzarán la lucha contra organizaciones delictivas transnacionales

El gobierno de Japón emitió una alerta de tsunami luego de que un sismo de magnitud 6.7 sacudiera la costa noreste del país, específicamente frente a Iwate.
12

Japón emite alerta de tsunami después de que se registrara un sismo de magnitud 6.7