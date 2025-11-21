Trump propone la pena de muerte para demócratas que pidieron a militares "rebelarse"

Redacción/SinEmbargo

20/11/2025 - 6:34 pm

Donald Trump propuso este jueves la pena de muerte para los políticos demócratas que exhortaron a los miembros del ejército desacatar cualquier orden "ilegal".

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Mamdani y Trump se verán cara a cara; republicano confirma reunión en la Casa Blanca

La vocera de Trump y Stephen Miller dicen que EU “sopesa” atacar al narco en México

Trump planea conceder a Rusia parte de Ucrania a cambio de paz, reportan medios de EU

Los seis demócratas amenazados por el Presidente Trump rechazaron las declaraciones violentas del republicano. 

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, propuso este jueves la pena de muerte para los políticos demócratas que exhortaron a los miembros del ejército a desacatar cualquier orden "ilegal" por parte de sus superiores.

"Esto se llama sedición del más alto nivel. Cada uno de estos traidores a nuestra patria debe ser arrestado y juzgado. No podemos permitir que sus palabras queden impunes. Nos quedaremos sin país. Hay que dar ejemplo", amenazó el inquilino de la Casa Blanca.

Donald Trump propuso este jueves la pena de muerte para los políticos demócratas que exhortaron a los miembros del ejército desacatar cualquier orden "ilegal".
El republicano publicó las amenazas al los políticos en la red social Truth Social. Foto: Captura de pantalla

Para el mandatario estadounidense esta conducta refleja un espíritu sedicioso que debe ser castigado con la pena máxima. "Esto es realmente grave y peligroso para nuestro país", insistió en su cuenta de Truth Social.

Trump manifestó esta postura extrema luego de que seis legisladores demócratas que formaron parte de las filas del ejército o de las agencias de inteligencia, recordaran a través de un vídeo a los militares en servicio que están obligados a rechazar órdenes "ilegales".

El video fue lanzado a iniciativa de la Senadora Elissa Slotkin, exanalista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y que sirvió en Irak. Entre los otros participantes se encuentran el Senador Mark Kelly y los representantes Jason Crow, Chris Deluzio, Chrissy Houlahan y Maggie Goodlander.

Los veteranos sostienen que "las amenazas" a la Constitución de EU "no sólo vienen del extranjero", "también de aquí mismo, en nuestro país", criticaron los políticos.

“Los estadounidenses confían en sus Fuerzas Armadas. Pero esa confianza está en riesgo. Esta administración está enfrentando a nuestros militares y profesionales de inteligencia contra los ciudadanos. Al igual que nosotros, ustedes juraron proteger y defender la Constitución. Ahora, las amenazas a nuestra Constitución no sólo vienen del extranjero, sino también desde dentro. Nuestras leyes son claras: Pueden negarse a cumplir órdenes ilegales”, apuntaron los demócratas antes de reconocer que "es un tiempo complicado para ser un funcionario público".

Slotkin también ha encabezado los esfuerzos legislativos demócratas para limitar la capacidad del gobierno de desplegar a la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Los muros de Claudia

"El muro físico que los manifestantes –no los provocadores 'negros'-- lograron derribar en medio de un alarido...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Una Presidenta a la defensiva

"Si algo ha caracterizado al Gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido la imposición en las Cámaras y...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Nebulosa ideológica

"En esta nebulosa ideológica que envuelve al proyecto político hegemónico, la protesta del 15N no debería verse...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

En el país donde no se muere por sobredosis

"La negación no es gratuita. Asumir que hay una epidemia de sobredosis forzaría a revisar la arquitectura...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

+ Sección

Galileo

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña amenaza a los murciélagos frugívoros, especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas.

Monocultivos en la Amazonía amenazan al murciélago frugívoro, vital para ecosistemas

Coca-Cola

Los alimentos ultraprocesados: un desafío urgente en materia de salud pública global

Basura espacial

Joven crea empresa en Alemania para eliminar basura espacial de miles de satélites

Cuando hacemos ejercicio no sólo fortalecemos los músculos, también ayudamos a nuestro cerebro a renovarse, ya que estimula la creación de nuevas neuronas.

¿El ejercicio ayuda a que las personas sean más inteligentes? Estudio así lo sugiere

Joven

La Universidad de Kansas revela la razón por la que muchos jóvenes se sienten solos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

Desfile revolución mexiacana
2

Desfile de la Revolución Mexicana, sin novedad; marcha de Gen Z reúne 150 personas

3

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo, tras convertirse en ejemplo de dignidad

Alessandra Rojo de la Vega
4

Alessandra Rojo de la Vega amenaza con fundir las estatuas de Fidel Castro y el "Che"

Sheinbaum
5

Una Presidenta a la defensiva

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
6

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
7

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

8

La marcha "Gen Z 2.0" fracasa: Nadie va a CU y sólo un puñado se para en El Ángel

Donald Trump propuso este jueves la pena de muerte para los políticos demócratas que exhortaron a los miembros del ejército desacatar cualquier orden "ilegal".
9

Trump propone la pena de muerte para demócratas que pidieron a militares "rebelarse"

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia"
10

"Plan Michoacán" deja 4 detenidos. Desde el 10 de noviembre, se registran 87 capturas

Claudia
11

Los muros de Claudia

Operativos Colima
12

La Semar detiene en Colima a 54 presuntos integrantes del CJNG en diversos operativos

13

Tres microsismos consecutivos prenden alertas en Naucalpan, Edomex; el mayor de 2.5

Fumar
14

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

15

Edson Andrade, líder de GenZ, cobra en PAN desde 2021 y más: fue precandidato del PRI

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

Diputados confrontan a alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo por marcha del 15N
2

Diputado morenista acusa a Rojo de la Vega y a Mauricio Tabe por impulsar marcha 15N

3

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récord al ser subastado por 54.7 mdd en 5 minutos

4

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo, tras convertirse en ejemplo de dignidad

5

Tres microsismos consecutivos prenden alertas en Naucalpan, Edomex; el mayor de 2.5

6

#PuntosyComas ¬ 22 estados están por debajo de la tasa nacional de extorsión

Gerardo Ortiz fue condenado a tres años de libertad condicional en EU.
7

Gerardo Ortiz recibe 3 años de libertad condicional en EU por cantar para el narco

La derecha avanza en AL.
8

La derecha gana más terreno en América Latina con Milei, Noboa, Bukele, Paz y Jerí

9

El Senado avala la Ley contra la extorsión con penas de hasta 42 años de prisión

Final de Miss Universo 2025: horario, transmisión y cómo votar por Fátima Bosch
10

Final de Miss Universo 2025: horario, transmisión y cómo votar por Fátima Bosch

Donald Trump propuso este jueves la pena de muerte para los políticos demócratas que exhortaron a los miembros del ejército desacatar cualquier orden "ilegal".
11

Trump propone la pena de muerte para demócratas que pidieron a militares "rebelarse"

Una ONG denunció que las armas explosivas están causando la muerte de niños "a una escala nunca vista", con casi 12 mil menores muertos o heridos en 2024.
12

Las muertes de infantes han aumentado "a una escala nunca vista" por guerras: ONG