Trump propone la pena de muerte para demócratas que pidieron a militares "rebelarse"

Los seis demócratas amenazados por el Presidente Trump rechazaron las declaraciones violentas del republicano.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, propuso este jueves la pena de muerte para los políticos demócratas que exhortaron a los miembros del ejército a desacatar cualquier orden "ilegal" por parte de sus superiores.

"Esto se llama sedición del más alto nivel. Cada uno de estos traidores a nuestra patria debe ser arrestado y juzgado. No podemos permitir que sus palabras queden impunes. Nos quedaremos sin país. Hay que dar ejemplo", amenazó el inquilino de la Casa Blanca.

Para el mandatario estadounidense esta conducta refleja un espíritu sedicioso que debe ser castigado con la pena máxima. "Esto es realmente grave y peligroso para nuestro país", insistió en su cuenta de Truth Social.

Trump manifestó esta postura extrema luego de que seis legisladores demócratas que formaron parte de las filas del ejército o de las agencias de inteligencia, recordaran a través de un vídeo a los militares en servicio que están obligados a rechazar órdenes "ilegales".

We want to speak directly to members of the Military and the Intelligence Community. The American people need you to stand up for our laws and our Constitution. Don’t give up the ship. pic.twitter.com/N8lW0EpQ7r — Sen. Elissa Slotkin (@SenatorSlotkin) November 18, 2025

El video fue lanzado a iniciativa de la Senadora Elissa Slotkin, exanalista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y que sirvió en Irak. Entre los otros participantes se encuentran el Senador Mark Kelly y los representantes Jason Crow, Chris Deluzio, Chrissy Houlahan y Maggie Goodlander.

Los veteranos sostienen que "las amenazas" a la Constitución de EU "no sólo vienen del extranjero", "también de aquí mismo, en nuestro país", criticaron los políticos.

The President of the United States just called for my arrest and execution. In these moments, fear is contagious, but so is courage: pic.twitter.com/QMkRRoUxEn — Rep. Jason Crow (@RepJasonCrow) November 20, 2025

“Los estadounidenses confían en sus Fuerzas Armadas. Pero esa confianza está en riesgo. Esta administración está enfrentando a nuestros militares y profesionales de inteligencia contra los ciudadanos. Al igual que nosotros, ustedes juraron proteger y defender la Constitución. Ahora, las amenazas a nuestra Constitución no sólo vienen del extranjero, sino también desde dentro. Nuestras leyes son claras: Pueden negarse a cumplir órdenes ilegales”, apuntaron los demócratas antes de reconocer que "es un tiempo complicado para ser un funcionario público".

Slotkin también ha encabezado los esfuerzos legislativos demócratas para limitar la capacidad del gobierno de desplegar a la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses.