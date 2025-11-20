Trump planea conceder a Rusia parte de Ucrania a cambio de paz, reportan medios de EU

Donald Trump planea conceder a Rusia territorios del este de Ucrania a cambio de una garantía de seguridad de Washington para Kiev y el resto de Europa.

los Ángeles, 20 de noviembre (LaOpinión).- El nuevo plan de Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania otorgaría a Rusia partes del este del territorio ucraniano que actualmente no controla, a cambio de una garantía de seguridad estadounidense para Ucrania y Europa contra futuras agresiones rusas.

Tal información, difundida por el medio Axios, revela un plan de 28 puntos elaborado en secreto por la Casa Blanca e inspirado en el plan de 20 puntos utilizado para lograr un alto al fuego en la guerra de Gaza.

Pese a que Ucrania y sus aliados lo considerarían una enorme concesión a Rusia, la postura de la Casa Blanca es que Kiev probablemente perderá el territorio de todos modos si la guerra continúa y, por lo tanto, “le conviene a Ucrania llegar a un acuerdo ahora”.

De avanzar el plan, el control de facto total de Luhansk y Donetsk pasaría a Rusia, además, a pesar de estar bajo control ruso, las zonas de Donbás de las que Ucrania se retiraría serían consideradas zona desmilitarizada, y Rusia no podría posicionar tropas allí.

El plan también incluiría limitaciones en el tamaño del ejército ucraniano y en sus armas de largo alcance a cambio de garantías de seguridad estadounidenses.

Asimismo, el Kremlin debería devolver a Ucrania zonas ocupadas en Jersón y Zaporiyia.

Este plan está siendo negociado entre el representante especial de Trump para Rusia y Oriente Medio, Steve Witkoff, y el emisario del Kremlin Kiril Dmitriev.

Catar y Turquía participan en la redacción del nuevo plan de Trump y apoyan los esfuerzos de mediación de Estados Unidos, según dos fuentes cercanas.

Pese a ello, el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha reiterado en diversas ocasiones que no dará pasos atrás ni cederá ninguna parte de su territorio en unas eventuales negociaciones de paz con Rusia.

All night long, our rescuers worked in Ternopil, and search-and-rescue operations are still ongoing. 22 people are still missing – the effort to find them continues. More than 230 first responders from nine regions of Ukraine have been deployed. In some areas, work can only be… pic.twitter.com/3wrrdwIiNd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 20, 2025

