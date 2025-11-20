Trump aprueba divulgar archivos de Epstein y afirma: los demócratas serán exhibidos

Redacción/SinEmbargo

19/11/2025 - 10:41 pm

El Presidente Donald Trump firmó este martes la Ley que ordena divulgar todos los archivos del caso Epstein, lo que obliga al Departamento de Justicia a publicar la información.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles la Ley que ordena al Departamento de Justicia divulgar los archivos relacionados con el fallecido empresario Jeffrey Epstein, quien fue condenado por encabezar una red de explotación sexual y acusado de tráfico de menores antes de morir en 2019. La nueva legislación establece que los documentos deberán hacerse públicos en un plazo máximo de 30 días.

"Acabo de firmar el proyecto de Ley para divulgar los archivos de Epstein", anunció Trump en una publicación en la red Truth Social en la que ha insistido en que el caso exhibirá a los miembros del Partido Demócrata "mucho más que al Partido Republicano".

El mandatario confirmó la decisión después de semanas de resistencia, pues inicialmente se había opuesto a la iniciativa impulsada por legisladores demócratas y republicanos. Esta coalición presionó para que el Gobierno federal liberara todos los archivos que aún permanecen bajo resguardo en dependencias oficiales.

La legislación ordena publicar información relacionada con la muerte de Epstein y documentos vinculados a la investigación por abuso y tráfico de menores. Sin embargo, el Departamento de Justicia podrá ocultar datos sensibles sobre las víctimas, según lo establecido.

Cabe mencionar que la semana pasada, la Casa Blanca intentó frenar el avance del proyecto, cuando funcionarios convocaron a la representante republicana Lauren Boebert a la Sala de Situación para discutir el contenido de la propuesta. A raíz de ello, la legisladora mantuvo su apoyo a la desclasificación y reiteró la necesidad de transparentar todos los registros del caso.

El debate resurgió días antes, cuando un comité de la Cámara de Representantes difundió correos electrónicos atribuídos a Epstein en los que afirmaba que el actual Presidente había pasado tiempo con una de las víctimas y que conocía actividades vinculadas con la red de explotación. La publicación reavivó cuestionamientos sobre la relación entre el magnate y Epstein.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles la Ley que ordena al Departamento de Justicia divulgar los archivos relacionados con el fallecido empresario Jeffrey Epstein. Foto: Xinhua

Más tarde, en septiembre, el Congreso divulgó más de 33 mil páginas entregadas por el Departamento de Justicia en una primera etapa de transparencia. Sin embargo, la mayoría de esos materiales ya se conocía públicamente, lo que generó presiones adicionales para liberar más documentos inéditos que permitieran avanzar en la comprensión del caso.

Jeffrey Epstein fue detenido en julio de 2019 por cargos relacionados con el abuso y tráfico de decenas de menores a inicios de los años 2000. Durante años, el empresario mantuvo vínculos sociales con figuras públicas como el príncipe Andrés de Inglaterra, Bill Clinton y el propio Trump, aunque el Presidente ha declarado que desconocía las actividades ilícitas del financista.

Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, algunos aliados políticos promovieron teorías que sugerían un posible encubrimiento sobre la muerte de Epstein y sobre la información que contiene el expediente federal. Estas especulaciones incrementaron la demanda para obligar a las instituciones a revelar todo el material pendiente.

Finalmente, el Presidente justificó su cambio de postura al señalar que no quería que el tema desviara la atención de los logros de su administración. Con la firma de la Ley, el Gobierno deberá iniciar la revisión y difusión de los archivos en el plazo establecido.

