La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”

Redacción/SinEmbargo

23/11/2025 - 11:41 am

Ramiro "N", uno de los involucrados en el asesinato de Carlos Manzo, escribió una carta en la que pide perdón a su hija por involucrarse en el crimen organizado y mentir sobre haber trabajado en el cultivo de aguacate. El texto fue revelado durante la primera audiencia que se realizó con los detenidos del caso.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- Una carta póstuma de Ramiro "N", uno de los implicados en el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, fue revelada ayer durante la primera audiencia que las autoridades realizaron con las personas detenidas a raíz del caso, incluido "El Licenciado", uno de los presuntos autores intelectuales del crimen.

La carta en cuestión fue hallada por la pareja de Ramiro "N", identificada como Paulina, quien encontró la hoja de papel al interior de una maleta propiedad de quien fuera su esposo y padre de su hija, a quien estaba dirigido el mensaje.

En sus palabras, el hoy occiso, quien fungió como reclutador de Víctor Manuel "N", joven que ejecutó el crimen contra Manzo, pide perdón a su hija por haber sido parte del crimen organizado y por haberle mentido, pues le habría dicho a su familia que trabajaba en el cultivo de aguacate.

Asimismo, afirmó que sólo buscaba ayudar a ella y su madre, pero sin conseguirlo. De igual forma, al intuir su muerte, expone haber trabajado para "El Licenciado" y pide a su esposa contar "la verdad" de lo acontecido, pero no en la Fiscalía de Michoacán pues la institución está bajo el control del crimen organizado.

A continuación, el texto íntegro de un fragmento de la carta escrita por Ramiro "N":

"Mija, cuando leas estás letras se te llenarán los ojos de agua, pero perdóname, porque hice las cosas mal, no andaba en nada del aguacate. Te Mentí. Solo quería hacer algo para ustedes y te fallé, hice las cosas mal, ni tu ni nadie tiene la culpa de lo que hice, seguramente cuando leas esto, yo estaré muerto, porque nos van a querer silenciar, cualquier cosa que me pase, estaba trabajando para El Licenciado. Espero que me perdones y puedas decir la verdad, pero no lo hagas en Uruapan porque El Licenciado tiene comprada a toda la fiscalía”.

En su carta, el involucrado en el asesinato de Carlos Manzo también habría dado detalles sobre cómo es que fue reclutado por quienes planearon el crimen, además de relatar su vida antes de trasladarse a Michoacán.

Ramiro "N" fue una de las dos personas que se hallaron sin vida el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho. Los equipos telefónicos de ambos se localizaron un día después y, al analizarlos, se descubrió que Ramiro "N" formaba parte de un chat en el que se coordinó el ataque contra Manzo, según lo revelado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en conferencia de prensa.

Las investigaciones sobre el asesinato del exalcalde de Uruapan han revelado que Ramiro "N" fungió como reclutador de Josué "N" y Víctor Manuel "N".

"El hombre también formaba parte de un grupo en la aplicación de mensajería, en el cual se planeó y coordinó la agresión en contra del presidente municipal", señaló Harfuch durante la conferencia en la que se informó sobre los avances que se han dado sobre el caso.

"Asimismo, se identificó que un sujeto apodado “El Licenciado” ocupaba el rol de mando al ser quien emitía las instrucciones para realizar la ejecución", explicó el Secretario de Seguridad, y añadió que "derivado del análisis de las conversaciones y el trabajo de inteligencia, permitieron seguir la pista del implicado", lo que llevó a su posterior captura.

El CJNG ordenó asesinato, revela "El Licenciado"

En la audiencia inicial contra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, y siete escoltas acusados del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que se realizó en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, también se reveló que el crimen fue ordenado por el CJNG y que se ofreció una suma de dos millones de pesos por el crimen.

A lo largo de más de cinco horas de audiencia, los testimonios de los imputados hicieron referencia a figuras consideradas clave dentro del CJNG, entre ellas Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y Raúl Álvarez Ayala, “El R1”. De acuerdo con las autoridades, los mensajes y comunicaciones analizados indican que “El Licenciado” habría instruido a los agresores a disparar “sin importar quién estuviera con el Alcalde”.

La Fiscalía de Michoacán informó que uno de los escoltas del alcalde disparó contra Víctor Manuel Ubaldo Flores, señalado como el presunto autor material del ataque. Las autoridades indicaron que el joven recibió un tiro en el cuello mientras estaba en el suelo, hecho que podría ser considerado una posible ejecución extrajudicial.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el escolta declaró haber actuado creyendo que sus compañeros estaban en riesgo durante un forcejeo.

El Juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a los ocho detenidos y amplió el plazo para resolver si serán vinculados a proceso. La continuación de la audiencia fue programada para el 26 de noviembre, cuando se desahogarán nuevas pruebas.

-Con información de La Opinión

