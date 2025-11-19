Detienen a “El Licenciado”, coordinador de los sicarios que fueron por Carlos Manzo

Redacción/SinEmbargo

19/11/2025 - 12:31 pm

Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo, fue detenido, informó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– Omar Hamid García Harfuch informó hoy que fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien entrenó y luego coordinó a los tres jóvenes sicarios que operaron en territorio la tarde-noche en que Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Alcalde de Uruapan, fue asesinado. El Secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que la investigación continúa.

Los tres sicarios fueron asesinados. Uno en el lugar de los hechos, el mismo día en que disparó al Alcalde, y los otros después, en condiciones aún no claras. El Fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que “El Licenciado” fue quien los organizó. Los tres eran parte de una célula criminal dedicada al asesinato y la extorsión y dependiente del Cártel Jalisco Nueva Generación. La pistola con la que mataron a Manzo estaba relacionada con dos asesinatos previos, apenas de octubre.

En conferencia de prensa Harfuch dio a conocer que la identificación de Jorge Armando "N" se logró mediante el análisis de diversos materiales que se obtuvieron como parte de los trabajos de investigación que se han emprendido por parte de las autoridades estatales y federales, en las cuales se han utilizado herramientas tecnológicas que permitieron reconstruir con precisión la secuencia de hechos, así como la participación de cada involucrado.

Además de "El Licenciado" también se logró identificar a "dos sujetos que, horas antes del ataque, acompañaron al agresor Víctor Manuel “N”, quien fue neutralizado al cometer el homicidio", indicó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las personas en cuestión, reveló Harfuch, fueron identificadas como Fernando Josué "N" y Ramiro "N", a quienes se halló sin vida el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho. Los equipos telefónicos de ambos se localizaron un día después y, al analizarlos, se descubrió que Ramiro "N" formaba parte de un chat en el que se coordinó el ataque contra Manzo.

"Asimismo, se identificó que un sujeto apodado “El Licenciado” ocupaba el rol de mando al ser quien emitía las instrucciones para realizar la ejecución", explicó el Secretario de Seguridad, y añadió que "derivado del análisis de las conversaciones y el trabajo de inteligencia, permitieron seguir la pista del implicado", lo que llevó a su posterior captura.

Omar García Harfuch enfatizó en la conferencia de prensa que la detención representa un paso clave para la desarticulación de la estructura criminal responsable por el asesinato del excalcalde de Uruapan.

Asimismo, afirmó que el Gobierno de México mantiene su firme compromiso para garantizar la impartición de justicia y la seguridad en Michoacán.

"Las investigaciones continúan hasta detener a cada uno de los involucrados y desmantelar por completo estas redes delictivas que cometen homicidios, extorsiones, que utilizan a los jóvenes y generan violencia en la región", enfatizó.

Asesinos de Manzo deben pagar: Bedolla

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró este domingo que la investigación por el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, debe llegar “hasta las últimas consecuencias”, sin importar la filiación política de los responsables.

En entrevista con Los Periodistas, transmitido por Canal Once y conducido por Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, el mandatario estatal afirmó que el caso revela la urgencia de romper cualquier vínculo entre crimen organizado y las estructuras políticas en el estado.

Bedolla explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán trabaja con apoyo de equipos de inteligencia del Gobierno federal para identificar a los responsables materiales e intelectuales del crimen, y adelantó que esta misma semana podrían presentarse nuevos avances periciales y hallazgos sobre la operación del grupo que participó en el homicidio del Edil de Uruapan.

La conversación giró hacia el tema de la narcopolítica cuando Álvaro Delgado preguntó directamente qué tan extendida está en Michoacán. El Gobernador respondió que se trata de un fenómeno con presencia real y con diversas formas de infiltración en ayuntamientos y estructuras locales.

“Hay varios tipos de casos: presidentes amenazados, otros que cayeron en la tentación de negociar, o incluso aquellos que son colocados por el crimen organizado. Eso pasa como en otras partes del país, y lo que debemos cuidar es que no se ligue la política con lo económico ni con el crimen”.

El Gobernador michoacano también advirtió que las organizaciones criminales buscan influir donde pueden, sin distinguir territorios o partidos.

“Sea del partido que sea. La delincuencia organizada no respeta fronteras. O sea, no sabe dónde está Guanajuato, Michoacán. No dicen, aquí sí y acá no. Ni tampoco el tema de los partidos políticos. Creo que es un tema donde es, como delincuencia, tratan de influir en cualquier ámbito. Independientemente de qué municipio, qué territorio sea. O qué estado sea", sostuvo.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

