“El Licenciado” y 7 escoltas de Manzo, a prisión preventiva; un agente está prófugo

Redacción/SinEmbargo

22/11/2025 - 4:35 pm

Un Juez de Control de Michoacán dictó prisión preventiva en contra de Jorge Armando "N", "El Licenciado", y siete escoltas del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La FGJ de Michoacán detiene en Uruapan a los escoltas de Carlos Manzo, Edil asesinado

Autoridades trasladan a "El Licenciado", autor del asesinato de Manzo, al Altiplano

Sean del partido que sean, si mataron a Carlos Manzo deben pagar: Alfredo Bedolla

El Gobernador de Michoacán informó que uno de los custodios de Carlos Manzo huyó tras el asesinato del Alcalde y permanece prófugo.

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- Un Juez de control de Michoacán dictó la medida de prisión preventiva en contra de Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", y siete escoltas del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante una audiencia celebrada este sábado.

El próximo miércoles 26 de noviembre se llevará a cabo una nueva comparecencia, en la que la autoridad judicial determinará si los ocho detenidos son vinculados a proceso por su presunta participación en el homicidio del Edil.

De acuerdo con las indagatorias de las autoridades, "El Licenciado" fue señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de Manzo, mientras que los otros siete elementos de seguridad fueron acusados por el delito de homicidio calificado por omisión.

La primera audiencia contra ocho presuntos implicados en el asesinato del alcalde Carlos Manzo se celebró en la sala seis de la sede del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Inició alrededor de las 5:30 horas y duró aproximadamente ocho horas.

Durante la comparecencia, el representante del Ministerio Público señaló que, presuntamente, el asesinato del presidente municipal fue ordenado por líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de que en el atentado participaron al menos diez personas.

Por su parte, la defensa de los señalados solicitó la duplicidad del término constitucional por 144 horas, petición que fue concedida por el juez de control.

Debido a que el Juez dictó la medida de prisión preventiva en contra de los señalados, "El Licenciado" permanecerá recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México (Edomex), mientras que los otros siete escoltas de Carlos Manzo seguirán en el penal de Mil Cumbres, en Morelia.

Escolta de Manzo está prófugo: Bedolla

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló que uno de los escoltas de Carlos Manzo escapó luego del asesinato del Alcalde, cometido el 1 de noviembre, por lo que actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

En declaraciones hechas por el mandatario ante medios de comunicación, detalló que el elemento de seguridad, cuya identidad no fue revelada, huyó mientras las autoridades estatales llevaban a cabo la detención de siete de los guardias del Edil.

Director de la Policía de Uruapan abatió al asesino del Alcalde

Durante la primera audiencia en contra de los escoltas de Carlos Manzo se reveló que el responsable del homicidio del Alcalde fue ultimado por un disparo realizado por el entonces director de la Policía Municipal de Uruapan, identificado como Demetrio “N”.

Cabe señalar que el agente señalado es uno de los siete escoltas que fueron detenidos por autoridades michoacanas por su probable responsabilidad en el delito de homicidio por omisión.

Según la información revelada por el representante del Ministerio Público en la comparecencia, el uniformado le disparó al atacante de Manzo, un joven de 17 años, con su propia arma, cuando ya había sido sometido.

De acuerdo con los peritajes, el policía le disparó al agresor en la nuca a 10 centímetros de distancia, esto a pesar de que otros escoltas lo tenían contenido.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Hay de películas a películas

"Las películas, cuando son buenas, se convierten en un espejo de la sociedad. Todas las sociedades vistas...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Dignificar nuestro periodismo

"El sino del escorpión se dio a la terea de leer los trabajo reconocidos por el Consejo...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Grecia Quiroz, compañera de Carlos Manzo

"A Grecia le esperan días difíciles. Que pondrán a prueba su entereza. Su voluntad de cumplir una...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Los muros de Claudia

"El muro físico que los manifestantes –no los provocadores 'negros'-- lograron derribar en medio de un alarido...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

+ Sección

Galileo

Niños van a la escuela

¿Contar con los dedos mejora la habilidad matemática en niños? Estudio así lo sugiere

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña amenaza a los murciélagos frugívoros, especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas.

Monocultivos en la Amazonía amenazan al murciélago frugívoro, vital para ecosistemas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El PAN dice que no descarta a Salinas Pliego como su candidato presidencial para 2030
1

El PAN dice que no descarta a Salinas Pliego como su candidato presidencial para 2030

Elementos de la SSC de la CdMx detuvieron a un sujeto señalado por agredir con un cuchillo en el interior de una escuela a un profesor de educación física.
2

Maestro defiende a un menor y es acuchillado en la GAM; la SSC-CdMx detiene a agresor

Javier Milei no da una y pasa momento bochornoso con Andrea Bocelli
3

VIDEO ¬ Milei intenta dar la mano al tenor Andrea Bocelli y pasa momento de vergüenza

Operativos Colima
4

La Semar detiene en Colima a 54 presuntos integrantes del CJNG en diversos operativos

Hombres asaltan a madre e hija rumbo a la escuela en Xonacatepec, Puebla
5

VIDEO ¬ Hombres asaltan a madre y su hija rumbo a una escuela en Xonacatepec, Puebla

Los 10 RADICALES de derecha en EU que quieren bombardearnos.
6

Los 10 RADICALES de derecha en EU que quieren bombardearnos: Trump, Bannon, Miller…

El Presidente Trump ha insultado en distintas ocasiones a mujeres periodistas y políticas y otras cuando ellas lo cuestionan.
7

Trump, un largo camino de agravios contra mujeres: periodistas, políticas, activistas

Más de 100 años de prisión para excomisario de Acambay por extorsión.
8

Excomisario de Acambay es condenado a 115 años de cárcel por extorsión y desaparición

9

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

Caen tres presuntos líderes de "Los Rodolfo".
10

SSC-CdMx detiene a 3 miembros de "Los Rodolfos" tras cateos en Tlalpan y Xochimilco

Integrantes de la Sección 22 de la CNTE irrumpieron en un evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Oaxaca para protestar.
11

VIDEO ¬ CNTE irrumpe discurso de Sheinbaum en Oaxaca; asistentes responden con apoyo

Un Juez de Control de Michoacán dictó prisión preventiva en contra de Jorge Armando "N", "El Licenciado", y siete escoltas del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
12

“El Licenciado” y 7 escoltas de Manzo, a prisión preventiva; un agente está prófugo

Wilmer Chavarría, aliado del CJNG.
13

Cómo un poderoso aliado del CJNG cambió su rostro y fingió su muerte para esconderse

Ortiz Padilla al frente de la movilización.
14

Otro "dirigente" de la "Gen Z" también está ligado al PRIAN, Xóchitl, Claudio X...

La FGE de Guanajuato emprendió diversos cateos en cuatro municipios y Guanajuato capital en los que detuvo a más de una decena de presuntos extorsionadores.
15

La Fiscalía de Guanajuato desarticula células de extorsión; hay más de 10 detenidos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Policía Federal de Brasil detiene al expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia
1

Jair Bolsonaro es arrestado tras meses de prisión domiciliaria ante riesgo de fuga

Integrantes de la Sección 22 de la CNTE irrumpieron en un evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Oaxaca para protestar.
2

VIDEO ¬ CNTE irrumpe discurso de Sheinbaum en Oaxaca; asistentes responden con apoyo

El Presidente Trump ha insultado en distintas ocasiones a mujeres periodistas y políticas y otras cuando ellas lo cuestionan.
3

Trump, un largo camino de agravios contra mujeres: periodistas, políticas, activistas

Más de 100 años de prisión para excomisario de Acambay por extorsión.
4

Excomisario de Acambay es condenado a 115 años de cárcel por extorsión y desaparición

Elementos de la SSC de la CdMx detuvieron a un sujeto señalado por agredir con un cuchillo en el interior de una escuela a un profesor de educación física.
5

Maestro defiende a un menor y es acuchillado en la GAM; la SSC-CdMx detiene a agresor

La FGE de Guanajuato emprendió diversos cateos en cuatro municipios y Guanajuato capital en los que detuvo a más de una decena de presuntos extorsionadores.
6

La Fiscalía de Guanajuato desarticula células de extorsión; hay más de 10 detenidos

Un Juez de Control de Michoacán dictó prisión preventiva en contra de Jorge Armando "N", "El Licenciado", y siete escoltas del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
7

“El Licenciado” y 7 escoltas de Manzo, a prisión preventiva; un agente está prófugo

El SMN informó que se prevé un descenso de la temperatura en el noroeste de México provocado por la primera tormenta invernal y el frente frío número 16.
8

El SMN prevé temperaturas de hasta -5 °C en el noroeste del país por frente frío 16

Hombres asaltan a madre e hija rumbo a la escuela en Xonacatepec, Puebla
9

VIDEO ¬ Hombres asaltan a madre y su hija rumbo a una escuela en Xonacatepec, Puebla

La bebé Jazlyn, sobreviviente de la explosión que ocurrió en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, volvió a México tras ser atendida en EU por quemaduras.
10

Bebé Jazlyn, víctima de explosión en Iztapalapa, vuelve a México tras atención en EU

Protección Civil alerta sobre cómo cuidar a las mascotas ante bajas temperaturas.
11

¡Protege a tus mascotas del frío! La SGIRPC y la SSC-CdMx dan estas recomendaciones

Los 10 RADICALES de derecha en EU que quieren bombardearnos.
12

Los 10 RADICALES de derecha en EU que quieren bombardearnos: Trump, Bannon, Miller…