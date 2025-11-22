“El Licenciado” y 7 escoltas de Manzo, a prisión preventiva; un agente está prófugo

El Gobernador de Michoacán informó que uno de los custodios de Carlos Manzo huyó tras el asesinato del Alcalde y permanece prófugo.

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- Un Juez de control de Michoacán dictó la medida de prisión preventiva en contra de Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", y siete escoltas del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante una audiencia celebrada este sábado.

El próximo miércoles 26 de noviembre se llevará a cabo una nueva comparecencia, en la que la autoridad judicial determinará si los ocho detenidos son vinculados a proceso por su presunta participación en el homicidio del Edil.

De acuerdo con las indagatorias de las autoridades, "El Licenciado" fue señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de Manzo, mientras que los otros siete elementos de seguridad fueron acusados por el delito de homicidio calificado por omisión.

La primera audiencia contra ocho presuntos implicados en el asesinato del alcalde Carlos Manzo se celebró en la sala seis de la sede del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Inició alrededor de las 5:30 horas y duró aproximadamente ocho horas.

Durante la comparecencia, el representante del Ministerio Público señaló que, presuntamente, el asesinato del presidente municipal fue ordenado por líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de que en el atentado participaron al menos diez personas.

Por su parte, la defensa de los señalados solicitó la duplicidad del término constitucional por 144 horas, petición que fue concedida por el juez de control.

🚨⚠️ Cumplimentamos orden de aprehensión en contra de siete servidores públicos del municipio de Uruapan, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez. — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) November 21, 2025

Debido a que el Juez dictó la medida de prisión preventiva en contra de los señalados, "El Licenciado" permanecerá recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México (Edomex), mientras que los otros siete escoltas de Carlos Manzo seguirán en el penal de Mil Cumbres, en Morelia.

Escolta de Manzo está prófugo: Bedolla

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló que uno de los escoltas de Carlos Manzo escapó luego del asesinato del Alcalde, cometido el 1 de noviembre, por lo que actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

En declaraciones hechas por el mandatario ante medios de comunicación, detalló que el elemento de seguridad, cuya identidad no fue revelada, huyó mientras las autoridades estatales llevaban a cabo la detención de siete de los guardias del Edil.

Director de la Policía de Uruapan abatió al asesino del Alcalde

Durante la primera audiencia en contra de los escoltas de Carlos Manzo se reveló que el responsable del homicidio del Alcalde fue ultimado por un disparo realizado por el entonces director de la Policía Municipal de Uruapan, identificado como Demetrio “N”.

Cabe señalar que el agente señalado es uno de los siete escoltas que fueron detenidos por autoridades michoacanas por su probable responsabilidad en el delito de homicidio por omisión.

Según la información revelada por el representante del Ministerio Público en la comparecencia, el uniformado le disparó al atacante de Manzo, un joven de 17 años, con su propia arma, cuando ya había sido sometido.

De acuerdo con los peritajes, el policía le disparó al agresor en la nuca a 10 centímetros de distancia, esto a pesar de que otros escoltas lo tenían contenido.