Sean del partido que sean, si mataron a Carlos Manzo deben pagar: Alfredo Bedolla

El Gobernador de Michoacán aseguró que la investigación avanza con apoyo de las autoridades federales y equipos de inteligencia.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró este domingo que la investigación por el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, debe llegar “hasta las últimas consecuencias”, sin importar la filiación política de los responsables.

En entrevista con Los Periodistas, transmitido por Canal Once y conducido por Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, el mandatario estatal afirmó que el caso revela la urgencia de romper cualquier vínculo entre crimen organizado y las estructuras políticas en el estado.

Bedolla explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán trabaja con apoyo de equipos de inteligencia del Gobierno federal para identificar a los responsables materiales e intelectuales del crimen, y adelantó que esta misma semana podrían presentarse nuevos avances periciales y hallazgos sobre la operación del grupo que participó en el homicidio del Alcalde de Uruapan.

La conversación giró hacia el tema de la narcopolítica cuando Álvaro Delgado preguntó directamente qué tan extendida está en Michoacán. El Gobernador respondió que se trata de un fenómeno con presencia real y con diversas formas de infiltración en ayuntamientos y estructuras locales.

“Hay varios tipos de casos: presidentes amenazados, otros que cayeron en la tentación de negociar, o incluso aquellos que son colocados por el crimen organizado. Eso pasa como en otras partes del país, y lo que debemos cuidar es que no se ligue la política con lo económico ni con el crimen”.

El Gobernador michoacano también advirtió que las organizaciones criminales buscan influir donde pueden, sin distinguir territorios o partidos.

“Sea del partido que sea. La delincuencia organizada no respeta fronteras. O sea, no sabe dónde está Guanajuato, Michoacán. No dicen, aquí sí y acá no. Ni tampoco el tema de los partidos políticos. Creo que es un tema donde es, como delincuencia, tratan de influir en cualquier ámbito. Independientemente de qué municipio, qué territorio sea. O qué estado sea", sostuvo.