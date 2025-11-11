“El protocolo no falló”, dice Trevilla sobre la protección de la GN a Carlos Manzo

Los policías que integraban el primer círculo de seguridad de Carlos Manzo serán llamados a declarar de nuevo como parte de la investigación del asesinato del Alcalde de Uruapan.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).– La responsabilidad en la seguridad del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado hace más de una semana, así como las investigaciones en cuanto a cuál fue el punto débil, apuntan hacia su círculo cercano y escoltas personales, según aludieron declaraciones realizadas por funcionarios federales y el Gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Y es que el mandatario estatal reconoció que se investiga la “flexibilización” del esquema de seguridad del Edil, sin embargo, este martes el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el General Ricardo Trevilla Trejo, deslindó a la Guardia Nacional (GN) y a sus protocolos del asesinato y de las fallas en la protección de Manzo.

“El protocolo no falló. El protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional”, respondió el General Trevilla en conferencia de prensa al preguntarle qué fue lo que falló en la protección al Alcalde.

El Gobernador Ramírez Bedolla apenas indicó que una de las líneas de investigación se centra en la actuación de los escoltas y las razones por las que se relajó la seguridad del Edil.

“Las líneas de investigación están abiertas en todos los sentidos. Porque si bien es cierto que el homicida fue abatido en el lugar, también hay que investigar […] qué fue lo que ocurrió para que se distrajera o flexibilizara su círculo de seguridad”, señaló.

El mandatario estatal detalló que Carlos Manzo contaba con ocho escoltas personales —seleccionados directamente por él— además del apoyo de 14 agentes de la Guardia Nacional al momento del ataque.

Durante la conferencia matutina de hoy, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue cuestionado sobre este tema. El funcionario federal confirmó que los policías municipales que integraban el primer círculo de seguridad del Alcalde serán llamados a declarar de nuevo como parte de las investigaciones, tanto por el homicidio como por el hecho de que abatieron al joven presunto responsable, aún cuando ya había sido detenido.

Cabe señalar que ayer, el Gobernador Ramírez Bedolla también informó que en la investigación se indaga el abatimiento del joven que habría asesinado a Manzo el pasado 1 de noviembre, ya que le dispararon luego de que ya había sido detenido.

"Se está investigando también por qué el abatimiento en el lugar del homicida, porque el homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo, y hay un solo disparo que abate al homicida. Se está investigando este tema", declaró el Gobernador michoacano.

Sobre las declaraciones de Ramírez Bedolla respecto al disparo al joven, García Harfuch explicó que el dato del abatimiento se conoció por una de las declaraciones iniciales de un escolta.

El titular de la SSPC añadió que continúan recabándose declaraciones de los escoltas y aclaró que no están en calidad de detenidos, aunque sí se encuentran localizados y acuden a rendir declaración.

“Los peritajes continúan para ver el arma; se sigue verificando el arma que también dispara contra el Presidente”, añadió.

Cuestionado sobre si el asesinato podría tratarse de un crimen político, Harfuch respondió que no se puede descartar ninguna línea de investigación, aunque la información con la que cuentan hasta ahora apunta a que está relacionado con el crimen organizado.