Ramírez Bedolla confirma ejecución de otros 2 implicados en asesinato de Carlos Manzo

Redacción/SinEmbargo

14/11/2025 - 6:03 am

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan

Alfredo Ramírez Bedolla dijo que Omar García Harfuch confirmó la ejecución de otros dos presuntos implicados en el asesinato de Carlos Manzo; uno de ellos era menor de edad.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó el jueves que otros dos presuntos implicados en el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fueron ejecutados, de la misma manera que ocurrió con el homicida Miguel Ángel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad.

El mandatario confirmó ante la prensa un reporte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con el cual se dio a conocer que los restos de los dos involucrados fueron localizados el pasado lunes a un costado de la carretera Uruapan-Paracho, en Capácuaro. Una de las dos personas tendría 16 años de edad.

"Lo que sí confirma la Fiscalía es que participaron otras dos personas que acompañaban al homicida, y estas personas son los dos que aparecieron en Capácuaro muertos, y son también los que participaron en el homicidio [de Manzo]", dijo Ramírez Bedolla.

"Es una información ya fidedigna y está compulsada, revisada, compartida con el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch", agregó el Gobernador de Michoacán.

Apenas el 10 de noviembre, el Gobernador Ramírez Bedolla informó que se investiga por qué se abatió al asesino de Carlos Manzo cuando éste ya había sido sometido por elementos de seguridad luego de perpetrar el acto.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que se han ampliado las líneas de investigación sobre el caso, una de las cuales tiene que ver con el abatimiento del joven que habría asesinado a Manzo el pasado 1 de noviembre.

"Se está investigando también por qué el abatimiento en el lugar del homicida, porque el homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida, se está investigando este tema", declaró el Gobernador michoacano.

Fiscalía también indaga actuar de escolta

Durante la conferencia de prensa encabezada por Ramírez Bedolla, el Gobernador de Michoacán también indicó que otra de las líneas de investigación de la Fiscalía de Michoacán por el asesinato de Carlos Manzo, es la actuación de sus escoltas y las razones por las que se flexibilizó su esquema de seguridad.

“Las líneas de investigación están abiertas en todos los sentidos. Porque si bien es cierto que el homicida fue abatido en el lugar, también hay que investigar […] qué fue lo que ocurrió para que se distrajera o flexibilizara su círculo de seguridad”, dijo hoy en conferencia de prensa.

Ramírez Bedolla señaló que el edil contaba con ocho escoltas personales —seleccionados directamente por él— y con el apoyo de 14 agentes de la Guardia Nacional al momento del ataque.

El mandatario estatal agregó que también se indaga el motivo por el cual el agresor fue abatido después de haber sido detenido. “Se está investigando también el abatimiento en el lugar del homicida. Porque el homicida lo detienen y, momentos después, hay un forcejeo y hay un solo disparo que lo abate. Eso también se está investigando”, dijo.

Ramírez Bedolla confirmó que el presunto atacante era menor de edad. “Desde el primer momento supimos que era un menor de edad […] finalmente está identificado y esto abre también líneas de investigación”, señaló.

