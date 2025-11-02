VIDEOS ¬ “¡Fuera, fuera!”, le gritan a Bedolla en el funeral. “¡Asesino, asesino!”

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de michoacán, asistió al funeral de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan asesinado en un ataque armado durante un evento público.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, hizo acto de presencia en el funeral del Alcalde de Uruapan Carlos Manzo, quien fue asesinado en un ataque armado; sin embargo, el mandatario fue corrido por asistentes entre insultos y gritos.
"¡Fuera, Fuera!", "¡hipócrita!" y "¡asesino!", se escuchó gritar a decenas de personas enardecidas, esto mientras el mandatario estatal salió de la funeraria rodeado por sus escoltas.
“HIPÓCRITA, MIERDA… FUERA ASESINO…!”
Así los gritos vs el gobernador de @GobMichoacan Alfredo Ramírez Bedolla @ARBedolla al salir de la funeraria donde velan al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado anoche. pic.twitter.com/qFhWbiJARY
— Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 2, 2025