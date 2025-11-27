Siete lugares icónicos de películas de terror que se pueden visitar por turismo

¿Te gustaría visitar la casa que inspiró El Conjuro o la fachada del hotel de El Resplandor?

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- Hay turistas que buscan visitar sus monumentos y destinos favoritos alrededor del mundo, en especial aquellos que tienen que ver con las películas que les gustan y aquí también se incluyen las cintas de terror. ¿Qué lugares se pueden visitar?

La plataforma de entretenimiento Spoiler realizó un conteo de cuáles son los sets salidos de los filmes de terror más emblemáticos del género que existen en la vida real y cuánto tendrían que invertir los viajeros para aventurarse en esta excursión.

Ubicada en Burrillville, Rhode Island, en el número 1677 de la calle Round Top Road, la casa que inspiró el filme de El conjuro (2013), sede de los eventos paranormales que estremecieron a la familia Perron en 1971, y luego a los investigadores Ed y Lorraine Warren, es una visita de alrededor de 11 mil 32 pesos.

El Parque Estatal Seneca Creek, ubicado en Burkittsville, Maryland, fue el escenario de La Bruja de Blair (1999) filme en el que tres jóvenes desaparecen tras instalarse en este sitio. Una escapada al aire libre con un costo de al menos 10 mil 657 pesos con 56 centavos .

El resort Timberline Lodge en Mount Hood, Oregón, abre sus puertas a los visitantes para dejarlos cautivarse por su fachada, misma que aparece en las primeras escenas del filme El Resplandor de Stanley Kubrick, simulando ser el Hotel Overlook, donde tiene lugar la historia. Llegar a la montaña de este exclusivo hotel es una inversión de al menos 10 mil 534 pesos.

El Cementerio de Evans City, que a pesar de su nombre en realidad se encuentra en Butler, Pennsylvania, es famoso por ser el lugar donde se grabaron algunas de las escenas más icónicas de la película de terror de 1968, La noche de los muertos vivientes de George A. Romero. Se requiere una inversión de 10 mil 324 pesos aproximadamente.

La famosa mansión de Amityville en la que Ronald DeFeo Jr. asesinó a seis miembros de su familia al dispararles con una escopeta en 1974, supuestamente guiado por órdenes de un espíritu maligno, se encuentra en el número 112 de Ocean Avenue, en la localidad de Amityville, Nueva York. Visitar el sitio donde los asistentes aseguran sentir un ambiente sumamente pesado tiene un costo de alrededor de 8 mil 768 pesos.

La casa de El exorcista y las escaleras en las que muere uno de los protagonistas de este filme de 1973, se encuentran en Georgetown, al suroeste de Washington D. C. Un viaje 2x1 que saldría en 8 mil 433 pesos, aproximadamente.

Finalmente, según Spoiler.mx, también se puede visitar el Crystal Lake Diner, el famoso restaurante que aparece en el filme Viernes 13, pero que es en realidad el Blairstown Dinner en Nueva Jersey. Una parada estimada en 8 mil 97 pesos.

Para que los fans puedan visitar estos sets cinematográficos reales —incluyendo algunos que ofrecen la posibilidad de una experiencia paranormal auténtica— la inversión necesaria se estima entre 8 mil y 11 mil pesos, además de los gastos de alimentación.