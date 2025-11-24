Posadas, pinos nevados y más... Navidalia, un espectáculo inmersivo y multicultural

Navidalia cuenta con un espectáculo musical llamado "Canticorum" que este año estará inspirado en la Alta Edad Media; además hay mundos temáticos para conocer elementos de otras culturas.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- Navidalia, el parque temático más emocionante y mágico de Navidad, regresa a Guadalajara del 5 al 30 de diciembre en el Parque Ávila Camacho, por sexto año consecutivo, con diversas actividades y atracciones inmersivas a través de un viaje multicultural lleno de arte y tecnología.

Esta parque temático brinda la oportunidad de disfrutar la Navidad de manera única e inolvidable con decoraciones, abundantes nochebuenas y piñatas, clásicos villancicos y un apantallante Gran Árbol que cuenta con una altura aproximada de 14 metros, además de recorrer el parque en un trenecito, toda una experiencia de clase mundial llena de luces, sabores, sonidos y emociones.

Espectáculo musical y mundos temáticos

En esta edición, el show principal “Canticorum” consistirá en un espectáculo musical inspirado en la Alta Edad Media donde más de 30 artistas, entre solistas, coros y orquesta, darán al público una experiencia sensorial y emocional interpretando las canciones más emblemáticas de la historia en sus idiomas originales.

Los asistentes podrán disfrutar de cuatro mundos temáticos:

Posada Mexicana : Retoma una de las más emblemáticas tradiciones mexicanas transportando a todos los visitantes a un pintoresco pueblo, entre farolitos, piñatas y letanías para pedir posada envueltos en el aroma a ponche caliente, atole, tamales, pozole y buñuelos, que aseguramos los harán despertar hermosos recuerdos.

: Retoma una de las más emblemáticas tradiciones mexicanas transportando a todos los visitantes a un pintoresco pueblo, entre farolitos, piñatas y letanías para pedir posada envueltos en el aroma a ponche caliente, atole, tamales, pozole y buñuelos, que aseguramos los harán despertar hermosos recuerdos. Mundo Nórdico: Una aventura totalmente cubierta con un paisaje blanco invernal rodeado de pinos nevados y seres fantásticos inspirados en la mitología escandinava. Una de las atracciones más fantásticas es pasear en el Camino de Hielo patinando escuchando al fondo melodías de temporada con nieve cayendo.

Mundo Europeo : La gastronomía y la cultura del viejo continente entre cabañas iluminadas, calles llenas de encanto y luz, el Gran Árbol navideño, pista de hielo y su emotivo espectáculo musical con melodías navideñas. Además degustarán los platillos y los postres más representativos de esta localidad tales como pizzas, hamburguesas, pretzels, hot dogs, waffles, entre otros.

: La gastronomía y la cultura del viejo continente entre cabañas iluminadas, calles llenas de encanto y luz, el Gran Árbol navideño, pista de hielo y su emotivo espectáculo musical con melodías navideñas. Además degustarán los platillos y los postres más representativos de esta localidad tales como pizzas, hamburguesas, pretzels, hot dogs, waffles, entre otros. Mundo del Medio Oriente: A bordo de barcazas sobre el lago, los visitantes viajarán a los orígenes de la Navidad por medio de un nuevo espectáculo visual lleno de actos hipnóticos con bailes, música árabe y malabares bajo un cielo de luces brillantes. El recorrido revivirá una visita a un tradicional mercado árabe, donde se pueden disfrutar aromas y sabores únicos: desde el cálido olor a especias y el sutil incienso hasta la profunda fragancia de la mirra, creando una experiencia exótica. En esta zona podrán admirar un nacimiento grande y figuras de los Reyes Magos de gran tamaño, el cual se volverá de los favoritos para tomarse fotos de recuerdo.

Un espacio familiar

Navidalia se ha convertido en un espacio familiar donde la ilusión, la alegría, la cultura y las tradiciones reavivan la Navidad desde sus raíces históricas hasta sus formas más contemporáneas de celebrarla, ofreciendo a cada visitante una experiencia única de emoción, luz y fantasía. También se ha consolidado como un lugar que atrae a turistas de todo México, ya que a lo largo de cinco años, el 71 por ciento de sus visitantes provienen de otros estados.