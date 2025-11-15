Un restaurante para escapar un rato del ruido de la ciudad y conectar con amigos

Nancy Chávez

15/11/2025 - 6:35 am

Platillos de otoño en el restaurante ZuZu

Uno de los platillos de temporada es el flan de calabaza, además del  risotto de tinta de calamar.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- Cerca del Parque España se encuentra un espacio que pareciera convertirse en un refugio para escapar del bullicio y el caos citadino diario y lo mejor es que ahí hay comida y bebidas; se trata del restaurante Zu⋅Zu Cocina de campo en el que la tradición es servir los platos al centro para compartir y conectar con los amigos.

Zu⋅Zu Cocina de campo tiene un área de terraza en el que se conecta con el espacio, con el suelo y la tierra de este, la luz del día y el ambiente; aunque si lo prefieres, está la parte cubierta que también resulta muy bella, ya que predomina la madera.

Un menú de otoño

La cocina de este lugar se inspira en los aromas, texturas y diversidad del campo mexicano, su carta cambia con las estaciones y celebra la temporalidad como el caballito de crema de calabaza acompañado de un pedazo de pan con el que abres apetito para lo que sigue.

Justamente para el otoño tienen platillos especiales que hay que probar porque tal vez no vuelvan, uno de ellos es el risotto de tinta de calamar y hongos que representa la dualidad entre el mar y la tierra.

Recomendamos el fideo seco a los tres chiles, es platillo que sabe a hogar, la cantidad de picante es equilibrado, se acompaña de parmesano y pesto que elevan el platillo y se le puede agregar limón. De este platillo el chef Oscar Lukini dijo que en verdad tratan de darle todo el amor posible y el sabor justo.

Restaurante ZuZu
Albóndigas al pomodoro. Foto: SinEmbargo

También hay rollitos de pato que se bañan en una salsa de tamarindo, los ravioles de betabel son una delicia que se rellena de queso de cabra y albahaca, el toque crujiente se lo da un poco de pistache que va encima y resulta agradable en boca.

Si lo que se prefiere es carne, las albóndigas al pomodoro sorprenden de grata manera, estas se hacen con carne de cerdo y res y se hornean. Si se prefiere pollo, hay un platillo de pollo al grill.

Otra recomendación de Mundano es la pasta al limón con camarones, una muy buena opción. Cabe mencionar que los postres destacan, el de temporada es el flan de calabaza que, además con su presentación, de inmediato se relaciona con las celebraciones de Día de muertos que marcan el otoño. Este flan tiene una textura clave ya que no es muy suave, parece estar en el punto.

Cuando se trata de bebidas, el mixólogo Nico Zambrano usa destilados artesanales, hierbas frescas e infusiones naturales.

Restaurante ZuZu
Rollitos de pato en salsa de tamarindo. Foto: SinEmbargo

Como en familia

"Yo creo que todo el trabajo que representa mi equipo y yo estar atrás de esos sartenes, esa presión, cada comensal, tenemos un poco de todo, como lo sabemos, hay que dar tratar de darles gusto a todos es un poquito complicado, pero nosotros lo buscamos para que tengan un buen sabor de boca y hacer que se sientan como en familia, porque eso es lo que busca Zu⋅Zu, que sea un lugar para compartir precisamente", dijo el chef Oscar Lukini.

¿Dónde?

Zu⋅Zu Cocina de campo se encuentra en Sinaloa 215, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Cuauhtémoc, Ciudad de México. Su horario es de miércoles a viernes de las 14 horas a las 23 horas; los sábados y domingos abre a las 9 hasta las 17 horas.

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

