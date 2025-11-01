¿Antojo de pan de muerto? Aquí cinco lugares para disfrutar de la deliciosa tradición

Redacción/SinEmbargo

01/11/2025 - 6:35 am

Alcázar celebra la tradición con su Pan de Muerto

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Pan de muerto relleno de crema de café o con mermelada de mandarina... y más opciones

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

¿Dónde se realizará Calaverandia, el espectáculo inmersivo de Día de Muertos?

Hay muchas propuestas de pan de muerto desde los tradicionales hasta los rellenos con dulce de calabaza.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- La Ciudad de México tiene una gran variedad de propuestas gastronómicas y si hablamos de pan de muerto hay para cada gusto, por eso en esta ocasión compartimos 5 lugares para comer pan de muerto con propuestas tradicionales y fuera de lo común.

Pan de muerto de guayaba

El restaurante Elena 147 tiene un menú especial de postres de temporada, entre ellos está el pan de muerto que brinda una gran experiencia en boca:

  • Pan de muerto de limón amarillo con crema de lavanda orgánica. Resulta delicioso, el toque de lavanda en la crema brinda una experiencia fresca y se siente balanceado.
  • Pan de muerto de cacao con café de olla y azúcar de pozol. Este es imperdible para quien gusta de una taza de café, además de ser visualmente bello.
  • Pan de muerto de guayaba con mascarpone y crumble de nuez. La guayaba le da un toque dulce que se disfruta a cada bocado.

Elena 147 se encuentra en Av. Tamaulipas 149, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06170 Cuauhtémoc, Ciudad de México. El horario es de martes a sábado de 9 am a 10 pm y domingo de 9 am a 8pm. Estarán disponibles hasta finales de noviembre.

Pan de muerto
Pan de muerto limón amarillo con crema de lavanda orgánica. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

Pan de muerto relleno de crema de café

Rulce tiene 5 panes de muerto para elegir:

  • Tradicional: Esta receta respeta los sabores clásicos, con mantequilla, agua de azahar que le otorga el toque característico y cubierto con azúcar. Un pan suave, esponjoso, balanceado y sin saborizantes artificiales. Sin embargo, tiene un toque especial: la mandarina. Su precio es de 48 pesos.
  • De chocolate con ajonjolí caramelizado: A esta masa se le agrega chocolate semiamargo y se cubre con ajonjolí caramelizado. Su precio es de 48 pesos.
  • Relleno de crema de queso y mermelada de mandarina: Esta versión eleva al pan de muerto tradicional y le agrega una crema de queso ligera y esponjosa que se corona con mermelada de mandarina natural hecha en casa. Su precio es de 95 pesos.
  • Relleno de crema de café: Esta es una combinación de sabores intensos, tenemos el pan de chocolate y la crema de café, cada mordida es envolvente y fuerte. Su precio es de 95 pesos.
  • Relleno de crema de avellana y cubierto de chocolate: Este pan que llama mucho la atención, es un pan tradicional relleno de crema de avellana y cubierto totalmente con chocolate semiamargo. Sin duda para los amantes del chocolate. Su precio es de 95 pesos.

El pan de muerto en Rulce se podrá adquirir hasta el 8 de noviembre o hasta agotar existencias. Rulce se encuentra en Coahuila 13, Roma Norte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México. Su horario es de lunes a viernes de 8am a 9pm, sábado de 8am a 6pm, el domingo está cerrado.

Panes de muerto
Pan de muerto relleno de crema de queso y mermelada de mandarina, pan de muerto de chocolate con ajonjolí caramelizado y pan de muerto relleno de crema de avellana y cubierto de chocolate. Fotos: Nancy Chávez, SinEmbargo

Pan de muerto Talavera

Croque Voyage tiene cinco opciones para elegir:

  • Pan de muerto tradicional: receta con mantequilla, azahar y naranja.
  • Pan de muerto con cobertura de chocolate: este pan de muerto deleita los paladares de quien gustan del chocolate, ya que, la mitad esta bañada en en este ingrediente.
  • Pan de muerto relleno de crema pastelera de horchata: "Hacemos una crema pastelera de horchata desde cero, hacemos nuestro concentrado de horchata, el arrocito, todo y lo convertimos en una crema pastelera. Ese está muy rico y la cobertura es de pinole con azúcar", apuntó el chef.
  • Pan de muerto relleno de crema de vainilla: "También tenemos uno de crema de vainilla junto con compota de frutos rojos, más fresco".
  • Pan de muerto talavera: "Respecto al pan de muerto tenemos el de Talavera, lo que tiene es un glaseado de vainilla y el pan de muerto tradicional que lleva mantequilla, azahar y también naranja", contó el chef López.

Croque Voyage se encuentra en Av. Miguel Hidalgo 76A, San Lucas, Coyoacán, Ciudad de México. Los horarios son: lunes a viernes de 7:30 a 20:30 horas. sábado de 9:00 a 20:30 horas; domingo de 9:00 a 17:30 horas. El pan de muerto "talavera" de Croque Voyage debe pedirse con un día de anticipación, su costo es de 70 pesos; el pan de muerto con mitad cobertura de chocolate está en 60 pesos. Los panes de muerto estarán disponibles hasta el 15 de noviembre. Aquí te dejamos el Instagram: croque_v para más detalles.

Pan de muerto Talavera
Este es el pan de muerto más bello. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

Pan de muerto relleno de dulce de calabaza con crema de queso

Testal tiene su versión del pan de muerto con recetas que evocan tradición y sabor, disponibles en sus tres sucursales.

Podrás disfrutar del pan de muerto tradicional, elaborado con una receta de la casa aromatizada con esencias de azahar y naranja, o elegir entre alguna de sus versiones irresistibles rellenas de nata montada, dulce de calabaza con crema de queso, o dulce de guayaba con crema de ricotta, ideales para quienes buscan un toque diferente.

Los precios van desde 58 pesos por el pan tradicional hasta 98 pesos en las versiones rellenas, perfectas para acompañar con café de olla o chocolate caliente.

pan de muerto
Uno de los Panes de muerto de Testal. Foto: Cortesía

Pan de muerto relleno de mazapán

El Pan de Muerto de Alcázar está elaborado con mantequilla y ralladura de naranja natural, espolvoreado con azúcar y horneado con dedicación para que cada bocado despierte recuerdos y emociones. Porque no es solo pan: es el abrazo cálido de quienes recordamos, el centro de la mesa que une a las familias en estas fechas tan significativas.

Para quienes buscan un detalle especial, Alcázar ofrece también presentaciones rellenas:

  • Crema batida de la casa, suave y ligera.
  • Mazapán hecho en casa, con el inconfundible sabor de lo nuestro.

Disponible en tamaños individual, chico, mediano y grande, el Pan de Muerto Alcázar es perfecto para compartir o regalar como un gesto lleno de cariño y tradición.

Pan de muerto
Pan de muerto Alcázar. Foto: Cortesía

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Paisajes de esperanza y muerte

"En estos días su pensamiento cobra aún más sentido ante la imagen de un paisaje atroz que...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Nuestra fragilidad informativa

"El sino del escorpión recorre de puntillas la conversación pública en México, campo minado donde la verdad...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sin política agraria y símbolos desgastados

"El segundo piso de la llamada Cuarta Transformación sostiene el discurso simbólico, sin embargo, lo cierto es...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

¿Primero los pobres? ¿Y los campesinos?

“La consigna de 'Primero los pobres', emblemática del obradorismo, se invierte para proteger la estabilidad de los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

+ Sección

Galileo

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
1

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
2

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

La FGE de Veracruz emite ficha contra influencer acusado de secuestrar a "Doña Lety".
3

FGE de Veracruz ofrece 350 mil pesos por influencer acusado de secuestrar a Doña Lety

VIDEO ¬ _pobres nacieron y pobres morirán__ hijo de tequilero en bloqueo en Jalisco.
4

VIDEO ¬ Hijo de tequilero insulta a campesinos de Jalisco; su padre se deslinda

Claudia Sheinbaum pide humildad en la 4T.
5

“No soy su mamá para llamar la atención”: Sheinbaum; critica soberbia de morenistas

Varios grupos de campesinos lanzaron este lunes un Paro Nacional Agropecuario para exigir el aumento de los precios de garantía de varios del maíz; la Sader anunció aumentos y créditos para el sector.
6

Líderes del PRI y PAN y hasta sobras del PRD se asoman a las protestas campesinas

Luego de que Morrissey anunció que canceló de nuevo sus conciertos en CdMx y Guadalajara, las redes sociales se inundaron con memes para burlarse.
7

Morrissey cancela concierto en México otra vez... y los MEMES se salen de control

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que agricultores de diversas entidades mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros.
8

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

EU decomisa más de 500 armas rumbo a México.
9

EU detiene a padre e hijo con más de 500 armas que pretendían cruzar hacia México

Étienne von Bertrab, docente en University College London
10

Docente analiza la mentira desde la silla que utilizó Simón Levy para dar entrevistas

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen de la Ley de Ingresos 2026 en lo particular, mismo que contempla un presupuesto de 10.1 billones de pesos.
11

Diputados conservaron el privilegio de sesionar en línea. ¿El ganador? Salinas Pliego

La Secretaría de Marina (Semar) capturó la tarde de este viernes a 13 sujetos armados en La Vuelta, Sinaloa, quienes abrieron fuego contra los agentes.
12

La Marina frustra agresión de "Los Mayos" en Navolato, Sinaloa; hay 13 detenidos

13

Jorge Antonio Monreal, sobrino del Senador morenista, es asesinado en ataque armado

La bebida oscura. Coca cola
14

El país de la bebida oscura

Masacre río
15

VIDEOS ¬ Tortura, ejecuciones, crueldad: la masacre de Río empieza a arrojar detalles

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Alcázar celebra la tradición con su Pan de Muerto
1

¿Antojo de pan de muerto? Aquí cinco lugares para disfrutar de la deliciosa tradición

Varios grupos de campesinos lanzaron este lunes un Paro Nacional Agropecuario para exigir el aumento de los precios de garantía de varios del maíz; la Sader anunció aumentos y créditos para el sector.
2

Líderes del PRI y PAN y hasta sobras del PRD se asoman a las protestas campesinas

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.
3

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

La SSPC detuvo en Tijuana, Baja California, a Saúl "N", alias "El SS", señalado como presunto líder de una célula del Cártel de los Beltrán Leyva.
4

“El SS”, presunto líder de los Beltrán Leyva, cae junto a su escolta en Tijuana: SSPC

Día de Muertos 2025.
5

Operativos, cierres y horarios por las celebraciones de Día de Muertos en la CdMx

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el Presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para discutir temas en materia económica.
6

México y Brasil afinan nuevo tratado comercial. Sheinbaum dialoga con Lula da Silva

Jueces celebran fallo del TEPJF
7

#PuntosyComas ¬ El Tribunal Electoral tendrá por primera vez un presidente electo

EU decomisa más de 500 armas rumbo a México.
8

EU detiene a padre e hijo con más de 500 armas que pretendían cruzar hacia México

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
9

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

10

Oaxaqueño en Los Ángeles reinventa pan de muerto en homenaje a sus raíces y hace arte

Luego de que Morrissey anunció que canceló de nuevo sus conciertos en CdMx y Guadalajara, las redes sociales se inundaron con memes para burlarse.
11

Morrissey cancela concierto en México otra vez... y los MEMES se salen de control

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen de la Ley de Ingresos 2026 en lo particular, mismo que contempla un presupuesto de 10.1 billones de pesos.
12

Diputados conservaron el privilegio de sesionar en línea. ¿El ganador? Salinas Pliego