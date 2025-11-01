¿Antojo de pan de muerto? Aquí cinco lugares para disfrutar de la deliciosa tradición

Hay muchas propuestas de pan de muerto desde los tradicionales hasta los rellenos con dulce de calabaza.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- La Ciudad de México tiene una gran variedad de propuestas gastronómicas y si hablamos de pan de muerto hay para cada gusto, por eso en esta ocasión compartimos 5 lugares para comer pan de muerto con propuestas tradicionales y fuera de lo común.

Pan de muerto de guayaba

El restaurante Elena 147 tiene un menú especial de postres de temporada, entre ellos está el pan de muerto que brinda una gran experiencia en boca:

Pan de muerto de limón amarillo con crema de lavanda orgánica. Resulta delicioso, el toque de lavanda en la crema brinda una experiencia fresca y se siente balanceado.

Resulta delicioso, el toque de lavanda en la crema brinda una experiencia fresca y se siente balanceado. Pan de muerto de cacao con café de olla y azúcar de pozol. Este es imperdible para quien gusta de una taza de café, además de ser visualmente bello.

Este es imperdible para quien gusta de una taza de café, además de ser visualmente bello. Pan de muerto de guayaba con mascarpone y crumble de nuez. La guayaba le da un toque dulce que se disfruta a cada bocado.

Elena 147 se encuentra en Av. Tamaulipas 149, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06170 Cuauhtémoc, Ciudad de México. El horario es de martes a sábado de 9 am a 10 pm y domingo de 9 am a 8pm. Estarán disponibles hasta finales de noviembre.

Pan de muerto relleno de crema de café

Rulce tiene 5 panes de muerto para elegir:

Tradicional : Esta receta respeta los sabores clásicos, con mantequilla, agua de azahar que le otorga el toque característico y cubierto con azúcar. Un pan suave, esponjoso, balanceado y sin saborizantes artificiales. Sin embargo, tiene un toque especial: la mandarina. Su precio es de 48 pesos.

: Esta receta respeta los sabores clásicos, con mantequilla, agua de azahar que le otorga el toque característico y cubierto con azúcar. Un pan suave, esponjoso, balanceado y sin saborizantes artificiales. Sin embargo, tiene un toque especial: la mandarina. Su precio es de 48 pesos. De chocolate con ajonjolí caramelizado : A esta masa se le agrega chocolate semiamargo y se cubre con ajonjolí caramelizado. Su precio es de 48 pesos.

: A esta masa se le agrega chocolate semiamargo y se cubre con ajonjolí caramelizado. Su precio es de 48 pesos. Relleno de crema de queso y mermelada de mandarina: Esta versión eleva al pan de muerto tradicional y le agrega una crema de queso ligera y esponjosa que se corona con mermelada de mandarina natural hecha en casa. Su precio es de 95 pesos.

Esta versión eleva al pan de muerto tradicional y le agrega una crema de queso ligera y esponjosa que se corona con mermelada de mandarina natural hecha en casa. Su precio es de 95 pesos. Relleno de crema de café: Esta es una combinación de sabores intensos, tenemos el pan de chocolate y la crema de café, cada mordida es envolvente y fuerte. Su precio es de 95 pesos.

Esta es una combinación de sabores intensos, tenemos el pan de chocolate y la crema de café, cada mordida es envolvente y fuerte. Su precio es de 95 pesos. Relleno de crema de avellana y cubierto de chocolate: Este pan que llama mucho la atención, es un pan tradicional relleno de crema de avellana y cubierto totalmente con chocolate semiamargo. Sin duda para los amantes del chocolate. Su precio es de 95 pesos.

El pan de muerto en Rulce se podrá adquirir hasta el 8 de noviembre o hasta agotar existencias. Rulce se encuentra en Coahuila 13, Roma Norte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México. Su horario es de lunes a viernes de 8am a 9pm, sábado de 8am a 6pm, el domingo está cerrado.

Pan de muerto Talavera

Croque Voyage tiene cinco opciones para elegir:

Pan de muerto tradicional : receta con mantequilla, azahar y naranja.

: receta con mantequilla, azahar y naranja. Pan de muerto con cobertura de chocolate : este pan de muerto deleita los paladares de quien gustan del chocolate, ya que, la mitad esta bañada en en este ingrediente.

: este pan de muerto deleita los paladares de quien gustan del chocolate, ya que, la mitad esta bañada en en este ingrediente. Pan de muerto relleno de crema pastelera de horchata : "Hacemos una crema pastelera de horchata desde cero, hacemos nuestro concentrado de horchata, el arrocito, todo y lo convertimos en una crema pastelera. Ese está muy rico y la cobertura es de pinole con azúcar", apuntó el chef.

: "Hacemos una crema pastelera de horchata desde cero, hacemos nuestro concentrado de horchata, el arrocito, todo y lo convertimos en una crema pastelera. Ese está muy rico y la cobertura es de pinole con azúcar", apuntó el chef. Pan de muerto relleno de crema de vainilla : "También tenemos uno de crema de vainilla junto con compota de frutos rojos, más fresco".

: "También tenemos uno de crema de vainilla junto con compota de frutos rojos, más fresco". Pan de muerto talavera: "Respecto al pan de muerto tenemos el de Talavera, lo que tiene es un glaseado de vainilla y el pan de muerto tradicional que lleva mantequilla, azahar y también naranja", contó el chef López.

Croque Voyage se encuentra en Av. Miguel Hidalgo 76A, San Lucas, Coyoacán, Ciudad de México. Los horarios son: lunes a viernes de 7:30 a 20:30 horas. sábado de 9:00 a 20:30 horas; domingo de 9:00 a 17:30 horas. El pan de muerto "talavera" de Croque Voyage debe pedirse con un día de anticipación, su costo es de 70 pesos; el pan de muerto con mitad cobertura de chocolate está en 60 pesos. Los panes de muerto estarán disponibles hasta el 15 de noviembre. Aquí te dejamos el Instagram: croque_v para más detalles.

Pan de muerto relleno de dulce de calabaza con crema de queso

Testal tiene su versión del pan de muerto con recetas que evocan tradición y sabor, disponibles en sus tres sucursales.

Podrás disfrutar del pan de muerto tradicional, elaborado con una receta de la casa aromatizada con esencias de azahar y naranja, o elegir entre alguna de sus versiones irresistibles rellenas de nata montada, dulce de calabaza con crema de queso, o dulce de guayaba con crema de ricotta, ideales para quienes buscan un toque diferente.

Los precios van desde 58 pesos por el pan tradicional hasta 98 pesos en las versiones rellenas, perfectas para acompañar con café de olla o chocolate caliente.

Pan de muerto relleno de mazapán

El Pan de Muerto de Alcázar está elaborado con mantequilla y ralladura de naranja natural, espolvoreado con azúcar y horneado con dedicación para que cada bocado despierte recuerdos y emociones. Porque no es solo pan: es el abrazo cálido de quienes recordamos, el centro de la mesa que une a las familias en estas fechas tan significativas.

Para quienes buscan un detalle especial, Alcázar ofrece también presentaciones rellenas:

Crema batida de la casa, suave y ligera.

Mazapán hecho en casa, con el inconfundible sabor de lo nuestro.

Disponible en tamaños individual, chico, mediano y grande, el Pan de Muerto Alcázar es perfecto para compartir o regalar como un gesto lleno de cariño y tradición.