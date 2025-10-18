Pan de muerto relleno de crema de café o con mermelada de mandarina... y más opciones

¿Qué tal disfrutar de un pan de muerto relleno de crema de avellana y cubierto de chocolate? Este es uno de los panes de muertos de esta panadería que se destaca por su propuesta que consta de cinco opciones. Te contamos dónde está.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- La Ciudad de México es un lugar especial cuando de gastronomía se trata y es que es posible encontrar muchas opciones para disfrutar, y si de pan de muerto hablamos tenemos una larga lista de lugares para visitar y es posible que no logremos terminar de probar todos, pero aquí te contaremos de una deliciosa propuesta que debe estar entre los imperdibles: Rulce.

¿Qué panes de muerto tiene Rulce?

Rulce tiene 5 panes de muerto para elegir:

Tradicional : Esta receta respeta los sabores clásicos, con mantequilla, agua de azahar que le otorga el toque característico y cubierto con azúcar. Un pan suave, esponjoso, balanceado y sin saborizantes artificiales. Sin embargo, tiene un toque especial: la mandarina. Su precio es de 48 pesos. "Parte de darle un poco de personalidad al pan, normalmente el tradicional lleva ralladura de naranja, nosotros para darle un perfil diferente al de todos los demás usamos la de mandarina", explicó el chef Raúl, de Rulce, a SinEmbargo .

De chocolate con ajonjolí caramelizado : A esta masa se le agrega chocolate semiamargo y se cubre con ajonjolí caramelizado. Su precio es de 48 pesos.

Relleno de crema de queso y mermelada de mandarina: Esta versión eleva al pan de muerto tradicional y le agrega una crema de queso ligera y esponjosa que se corona con mermelada de mandarina natural hecha en casa. Su precio es de 95 pesos. "Normalmente en nuestra pastelería y la panadería tratamos de usar frutas cítricas o sabores amargos para que en panes dulces la acidez equilibre el sabor del producto y no quede empalagoso", explicó el chef.

Relleno de crema de café: Esta es una combinación de sabores intensos, tenemos el pan de chocolate y la crema de café, cada mordida es envolvente y fuerte. Su precio es de 95 pesos.

Relleno de crema de avellana y cubierto de chocolate: Este pan que llama mucho la atención, es un pan tradicional relleno de crema de avellana y cubierto totalmente con chocolate semiamargo. Sin duda para los amantes del chocolate. Su precio es de 95 pesos.

¿Dónde y cuánto tiempo estarán disponibles?

El pan de muerto en Rulce se podrá adquirir hasta el 8 de noviembre o hasta agotar existencias. Rulce se encuentra en Coahuila 13, Roma Norte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México. Su horario es de lunes a viernes de 8am a 9pm, sábado de 8am a 6pm, el domingo está cerrado.