"Nuestra cocina es mágica", comparte la chef mexicana Lula Martín del Campo

Nancy Chávez

20/09/2025 - 6:34 am

chef Lula Martín del Campo

¿Sabes con qué cerveza maridar un chile en nogada o un sope? La chef Lula Martín del Campo compartió una opción para los platillos que preparó como parte de la iniciativa La Mesa de Siempre.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- La cocina mexicana es inigualable, está llena de aromas y colores que componen cada plato y lo hacen especial, además, en 2010, la UNESCO incluyó a la cocina tradicional mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Como parte de la iniciativa La Mesa de Siempre de Bohemia, la chef Lula Martín del Campo nos recibió en su restaurante Cascabel para recordar cómo la comida reúne a los amigos.

Elementos clave de la cocina mexicana

Los sabores mexicanos enamoran paladares y se marcan en la memoria, pero ¿cuál es la clave de esta deliciosa gastronomía?

"Creo que la cocina mexicana tiene una identidad muy marcada que hace que los sabores definan a nuestra gastronomía. Son todos estos sabores que giran alrededor del maíz, el frijol y el chile. Creo que el chile es lo más emblemático, si tuviéramos que ponerle algo especial a un platillo para hacerlo mexicano, pues sería una salsa picante", explicó la chef Lula Martín del Campo en entrevista a SinEmbargo.

Al hablar del maíz, la chef que ha puesto en alto la gastronomía mexicana en países como India, España y Estados Unidos, destacó que el maíz siempre está presente.

"Sabemos que el maíz está presente en la vida cotidiana, en las celebraciones, simplemente una tortilla, los tacos, todo lo que cabe en una tortilla es un taco, todos los antojitos que se dan de la masa del maíz, los esquites, realmente creo que el maíz también es algo que siempre está", acotó.

El otro elemento es el frijol que, reveló la chef, junto a otro ingrediente realizan un gran aporte:

"El frijol viene a complementar tanto el chile como el maíz y pasa algo también muy mágico, porque la combinación del maíz con el frijol nos dan una proteína de alta calidad, pero de origen vegetal, cuando normalmente las proteínas de alta calidad nada más las encontramos en los animales. En este caso la combinación de este carbohidrato con esta leguminosa nos da esta proteína de alta calidad. Nuestra cocina es mágica".

Otro ingrediente que es muy usado en la cocina mexicana es el limón que aporta esa acidez y que se agrega a los taquitos, a las quesadillas, etcétera.

Todos estos ingredientes maridan muy bien con una cerveza ya que, de acuerdo con la chef Lula, la efervescencia que tiene la cerveza, hace que el picante se equilibre y los sabores mexicanos resalten más.

La mesa de siempre

La mesa de siempre celebra a esos amigos que se reúnen a compartir la mesa, a esa unión resultado de una comida, una cena o un rato en el que nos sentamos a disfrutar los sabores de México. Para enmarcar esta iniciativa, la chef Lula preparó un menú con platillos muy mexicanos que se maridaron con cerveza Bohemia que este año celebra su 120 aniversario.

Como primer platillo presentó un sopecito de quelites gloriosos. "Los quelites que estamos usando en específico son los quintoniles, que son herbales y por eso lo vamos a acompañar con esta cerveza Weizen, que justamente tiene estos toques herbales", compartió la chef, y es que el maridaje es parte esencial.

Sopecito de quelites gloriosos
Sopecito de quelites gloriosos. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

El siguiente tiempo fue una sopa de maíces ancestrales que resultó una experiencia deliciosa. "Me gusta promover estas especies endémicas que están en riesgo de extinción porque tienen poca demanda. La intención es promoverlas consumiéndolas para que los pequeños productores sigan interesados en seguirlo sembrando y cosechando. Entonces esta sopita que tiene un toque picante de chile guajillo y esta acidez también de la que platicábamos, la vamos a acompañar con la cerveza Cristal, que es la más suavecita y la más versátil y de las Bohemia", explicó la chef Lula.

sopa de maíces ancestrales
Sopa de maíces ancestrales. Foto: SinEmbargo

Para el plato estrella la chef eligió un clásico de la temporada: el chile en nogada. "El plato fuerte que es el rey Chile Nogada, que vamos a acompañar con esta cerveza Pilsner, que es como quien dice esta cerveza lager clara, que fue la original, la que conocemos como la Bohemia Clara, que tiene también estos toques de frescura que van a equilibrar y acompañar toda la riqueza que tienen los chiles Nogada con sus frutas, con sus nueces y con su crema".

chef Lula Martín del Campo
La chef Lula Martín del Campo compartió su receta del chile en nogada. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

Como postre se presentó un cremoso de cacao y aguacate. "No tiene nada de lácteo ni nada de de harina, de gluten y por este sabor del cacao, que es este sabor a chocolate, va muy bien con la cerveza Viena, que tiene justamente estas características de caramelo y de chocolate", sentenció.

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

