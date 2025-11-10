Ahualulco de Mercado, el lugar que enaltece sus raíces a través de la gastronomía

Metate, molcajete y tortillas hechas a mano son una constante en Ahualulco de Mercado, un sitio que ofrece una gran experiencia gastronómica.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- Ahualulco de Mercado es un lugar en Jalisco que se destaca por conservar la cocina tradicional con ingredientes orgánicos cultivados en el lugar, resaltando los procesos de preparación de los alimentos de nuestros antepasados.

La comida se prepara con el metate para moler el maíz con cal o con ceniza para hacer una deliciosas tortillas, el molcajete para una salsa martajada y con la leña para el fogón, así, los guisos adquieran un sabor realmente exquisito.

Ahualulco de Mercado ofrece un viaje a las raíces mexicanas a través del paladar, además hay talleres para aprender diversas técnicas de preparación de platillos típicos, tal como lo hacían los ancestros, también se realiza una degustación de alimentos prehispánicos combinados con la cocina tradicional, todo acompañado de aguas frescas de diversos sabores como la de pinole y la de nopal.

La cocina tradicional es el conjunto de platos, técnicas y costumbres culinarias transmitidas de generación en generación dentro de una comunidad específica, caracterizada por el uso de ingredientes locales, técnicas ancestrales y una fuerte conexión con la identidad cultural y la historia de un lugar.

Dentro de estas comunidades es posible encontrar un sinfín de platillos típicos tradicionales como las gorditas horneadas con hongos de azote, en el que se utilizan ingredientes como harina de maíz, manteca, sal y agua tibia, y un guiso de los hongos de azote (que son un tipo de hongo comestible de la región) sazonado con epazote, ajo y cebolla.

Otro platillo son los taquitos de pasta verde con base en plantas y frutos como calabaza, epazote, chile verde, chícharo y cilantro; además de mantener el legado gastronómico con guisos elaborados con moles ya sea verde, rojo o pipián y por último la afamada penca de nopal rellena de queso, chile morrón y carne de res; esto y muchas más opciones podrás degustar en Jalisco y que mejor en sus diferentes localidades.

Para el cierre con broche de oro, el suculento postre que hace alusión a las “Piedras Bola”, lugar emblemático de Ahualulco de Mercado donde se hallan rocas gigantes con un simetría redonda perfecta formadas por un cristal volcánico de obsidiana. El dulce está conformado de un helado de frutos rojos en forma de bola, cubierta de chocolate con coco tostado alrededor del plato, lo representa el clima seco cuando las hojas están caídas y el toque final, las uvas que significan lo verde del lugar en temporal de lluvia.