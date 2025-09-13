Tres restaurantes de Guadalajara para saborear México en este mes patrio

Redacción/SinEmbargo

13/09/2025 - 6:31 am

Tres restaurantes de Guadalajara para saborear México

Guadalajara es considerada una de las ciudades más ricas y suculentas en cuanto a su gastronomía se refiere, cuenta con una exuberante variedad de platillos hechos por los mejores chef locales, nacionales e internacionales y que radican en dicha localidad.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- Este mes patrio te recomendamos tres restaurantes para celebrar con gran estilo y dar el grito en Guadalajara, cada uno de sus platillos están elaborados con una gran diversidad de ingredientes fusionando regiones que dan una nueva cara a la cultura gastronómica del país.

Hoy la Perla Tapatía se ubica en la cima de la excelencia culinaria global debido a que la cocina jalisciense tiene para ofrecer al mundo grandes platillos e ingredientes que llenan de sabor, textura y color las mesas. A continuación, te recomendamos tres restaurantes que disfrutarás en estas Fiestas Patrias.

Los Ilustres

Restaurante que combina la tradición culinaria con un toque contemporáneo. En él podrás encontrar una amplia variedad de platillos que reflejan la rica pasión a la cocina y los ingredientes frescos. Para estas fiestas patrias su menú es indiscutiblemente favorable para la ocasión que va desde 3 diferentes entradas: Salpicon de res con crujientes de maíz azul, guacamole con chile de uña y cecina; como plato fuerte ofrece tétela de chicharrón de pork belly en salsa verde acompañada de jocoque, verdolagas y quelites y de postre ofrece una jericalla acompañada con helado de nogada.

Octo

Es un espacio imperdible y galardonado de México, en el que combina sorprendente arquitectura con ladrillo y dando forma a una flor de siete hexágonos, en un ambiente en el que podrás degustar un suculento y exquisito menú centrado en comida del mar con opciones de carnes.

Además, de que se destacan por su deliciosa mixología elaborada con destilados de varias regiones de México. En su menú encontrarás desde una entrada de Aguachile de camarón, de tomate o rojo con manitas de jaiba; como plato fuerte no podrás decir “no” al famoso Chile en Nogada relleno de camarón y pulpo con durazno criollo, pera lechera y manzana panochera, cubierto en masa hojaldrada sobre la tradicional nogada a base de nuez de castilla y queso de cabra. Además de ofrecer otra variedad de platillos como Robalo Horneado, Pescado a la Sal y Costilla de Cerdo con Chile Morita, por mencionar algunos. Como postre te recomendamos el afamado Ladrillo de Chocolate elaborado con bizcocho sacher de chocolate, relleno de cremoso de maracuyá, ganache de chocolate amargo y cubierta de chocolate blanco con almendra. Estos y otros alimentos.

La Tequila

El restaurante La Tequila cuenta con 25 años ofreciendo gastronomía de gran nivel, se ha convertido en un emblema para la gastronomía mexicana y el tequila en Jalisco y la región. Durante esta temporada el Chile en Nogada vuelve a la mesas para recordarnos que México es tradición, identidad y diversidad.

Asimismo, durante esta celebración podrás degustar de una botana de Queso de cabra artesanal, albahaca orgánica y sandía fresca, una entrada de Crema de chicharrón y como plato fuerte el exquisito Chile en Nogada poblano relleno de carne molida (cerdo y res), frutos y semillas, bañado en nogada de nuez de castilla, granada y crema de jerez. En el que ofrecen también la opción vegetariana. Y para los que quieran comer otros alimentos podrán encontrar en el menú Robalo en Mole Coloradito y Tapilla de Res (Picaña) sobre puré de papa y salsa chemita acompañado de aros de cebolla y chile toreado. Y en la parte final podrás disfrutar de un flan de elote con helado de mazapán o Crepas de plátano macho rellenas de mascarpone y cajeta, con helado de queso de cabra.

Planifica tu viaje a Guadalajara en este puente vacacional y fiestas patrias, ven y disfruta de una extraordinaria gastronomía al estilo Jalisco con mariachi y tequila.

