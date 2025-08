¿Cerveza artesanal? Seis lugares en CdMx para disfrutar de una clara, oscura, Pale...

¿Qué tal probar una cerveza elaborada con los recortes de pan de centeno que diariamente se generan en una panadería y un restaurante?

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).- Clara, oscura, Pale Ale, IPA, Stout... la cerveza es una bebida muy popular que tiene una opción para todos los gustos y bolsillos. El primer viernes de agosto se celebra el Día Internacional de la Cerveza, una bebida con más de 7 mil años de historia se ha transformado en una expresión cultural y su elaboración está en constante evolución presentando nuevas propuestas de sabores.

De acuerdo con el INEGI - que retoma un extracto de la publicación Conociendo la Industria de la cerveza que el Instituto y la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta (Cerveceros de México)-, la elaboración de la cerveza es la más importante dentro de las bebidas alcohólicas, ya que tiene los mayores porcentajes de producción bruta.

México ya contaba con grandes cervecerías a mediados del siglo XX, pero el verdadero giro llegó a partir de los años 2000, cuando surgieron los primeros proyectos independientes que apostaron por la calidad, el sabor, el origen y la diversidad. De acuerdo con Fernando Rincón, cofundador de Falling Piano Brewing Co., el crecimiento de la cerveza artesanal también está relacionado con un interés renovado por la cultura y la identidad local, ya que muchos productores buscan resaltar los sabores y tradiciones mexicanas en sus productos.

Falling Piano

Falling Piano Brewing Co. nació en 2018 en la colonia Roma, la primera fábrica de cerveza artesanal con su propio taproom en la Ciudad de México. Lo que este lugar buscaba era borrar la distancia entre la chela y la historia detrás del vaso; como resultado se tiene un espacio donde la cerveza se sirve fresca, directamente del tanque, en un ambiente que combina música, diseño y experimentación.

También se ha situado como un referente en la escena cultural, no sólo por el ingenio que acompaña el nombre de las cervezas, también por sus inesperadas colaboraciones y lanzamientos; como Falling Piano Brewing Co. x Panadería Rosetta.

Falling Piano Brewing Co. x Panadería Rosetta es el resultado de un esfuerzo por transformar lo que antes se desechaba, en algo completamente nuevo. Elaborada con los recortes de pan de centeno que diariamente se generan en Panadería Rosetta, Rosetta, Café Nin, Lardo y Bella Aurora, esta colaboración convierte el desperdicio en sabor y la técnica en circularidad. No es sólo una receta: es un manifiesto en el que cada ingrediente cuenta y cada alianza tiene sentido.

¿Dónde? Coahuila 99, col. Roma Norte, 06700

Horario: domingo y lunes de 2:00 pm a 10:00 pm, martes de 2:00 pm a 11:00 pm, miércoles y jueves de 2:00 pm a 12:00 am, y viernes y sábado de 2:00 pm a 2:00 am.

Beertlan, el tap room de Cervecería OBNI

En el corazón de Coyoacán se encuentra Beertlan, el tap room oficial de Cervecería OBNI, un proyecto mexicano fundado por tres apasionados de la química y la ingeniería que desde 2022 han revolucionado la escena cervecera con un enfoque geek, disruptivo y artesanal.

En este el tap room es posible probar todas las cervezas que se elaboran en su fábrica, desde estilos clásicos como La Vienna Vida, Doble IPA o Porter, hasta opciones más potentes como la Imperial Stout “Negras Intenciones”, o refrescantes como la Cold IPA y la NEIPA. Además, su línea de hidromieles Oso Mieloso que ofrece una alternativa dulce y poco convencional para brindar.

Beertlan se convierte en el refugio perfecto para quienes buscan sabores intensos, buena música y un ambiente sin pretensiones. El espacio también cuenta con una cocina de sazón casera, donde puedes acompañar tu bebida con costillas BBQ, alitas con salsas como mango habanero o búfalo, papas gajo, hamburguesas y hot dogs.

¿Dónde? Malintzin 165-Local 3, Del Carmen, Coyoacán.

Horarios: Lun. a dom. a partir de las 16:00 hrs.

Hop The Beer Experience

Este tap room tiene dos sedes en la Ciudad de México, su propuesta ofrece una barra siempre en rotación con 64 líneas de las mejores cervezas del país en toda Latinoamérica, donde la diversidad de estilos —IPAs, stouts, saisons, sours— es tan amplia como el paladar de quienes buscan sorprenderse.

Incluso, antes de llegar, puedes checar su menú en línea para saber la disponibilidad de las cervezas. También sobresale por su meticuloso proceso de selección que ofrece sabores únicos, con calidad y pasión.

¿Dónde? Hop The Beer Experience 2: Av. Cuauhtémoc 870, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020 Ciudad de México. Horario: de lunes a viernes de 2 p.m. a 8 p.m., y sábados y domingos de 12 p.m. a 8 p.m.

HOP: The Beer Experience 1: Roma 13, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México. Horarios: lunes, martes y miércoles de 3 p.m a 11 p.m.; jueves de 3 p.m.a 12 a.m., viernes de 3 p.m.–2 a.m., sábado de 2 p.m.–1 a.m. y domingo de 2–10 p.m.

Tucán, sabores yucatecos

Tucán es un restaurante con más de 35 años de historia en el Centro de Coyoacán, considerado ya un clásico para quienes buscan sabores auténticos del sureste mexicano. Su cocina se basa en ingredientes típicos y preparaciones que respetan la tradición, con platos como la cochinita pibil, los panuchos, los salbutes, los montaditos de plátano macho y el singular caldo de camarón negro.

Para acompañar esta experiencia, nada mejor que una cerveza artesanal. Tucán cuenta con su propia cerveza de la casa, así como una curaduría de etiquetas nacionales e importadas que puedes descubrir durante sus destapes especiales, ideales para quienes buscan explorar nuevos estilos en un ambiente relajado.

¿Dónde? Felipe Carrillo Puerto 31, Coyoacán, Ciudad de México.

Horarios: Lunes a viernes a partir de las 12:00 hrs., sábado y domingo a partir de las 9:00 hrs.

All Wood BBQ & Taproom

Ubicado en el corazón de la CDMX, All Wood entiende que una gran cerveza se disfruta mejor con una propuesta gastronómica a su altura. Por eso, ofrece una cuidada selección de cervezas artesanales que han sido diseñadas específicamente para el menú del lugar. Para quienes buscan sabores conocidos, la caguamita anticruda elaborada con salsas negras, Clamato, limón, caldo de res y escarchada con el rub de la casa.

Open House Burgers

En el corazón de la colonia Nápoles, Open House Burgers se ha ganado su lugar como uno de los spots favoritos para los amantes de las burgers. Su fundador, Daniel Aguilera, dejó la vida de oficina para entregarse al arte de cocinar hamburguesas con sazón casero, ingredientes de calidad y combinaciones que sorprenden en cada mordida.

Las Burgers rellenas son su especialidad y qué mejor que acompañar una burger jugosa con una cerveza artesanal o una michelada bien fría.

¿Dónde? Milwaukee 66, Nápoles, Ciudad de México.

Horarios: Lun. a sáb. De 13:00 a 22:00 hrs. Dom. de 13:00 a 19:00 hrs.