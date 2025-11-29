Estudio revela que el kimchi ayuda a equilibrar y fortalecer el sistema inmunológico

Europa Press

29/11/2025 - 3:43 pm

Un nuevo estudio clínico demostró científicamente que el kimchi, un alimento fermentado tradicional coreano mejora la función de las células inmunes humanas.

Los estudios revelaron que el Kimchi es un alimento funcional que tiene propiedades benéficas que activan las defensas a nivel celular con efectos científicamente comprobados sobre la salud del sistema inmunológico. 

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS).- Un nuevo estudio clínico demostró científicamente que el kimchi, un alimento fermentado tradicional coreano pero que está siendo cada vez más utilizado en las cocinas de otros muchos países, mejora la función de las células inmunes humanas y mantiene el equilibrio del sistema inmunológico. Se trata del primer estudio a nivel mundial que ha dilucidado los efectos inmunológicos del kimchi a nivel unicelular y demostró que su consumo puede contribuir no sólo a la salud metabólica, sino también a la inmunológica.

El Instituto Mundial del Kimchi, un instituto de investigación financiado por el gobierno y adscrito al Ministerio de Ciencia y TIC, publicó los resultados de un análisis genético unicelular que sugiere que el consumo de kimchi tiene efectos inmunomoduladores, que incluyen la supresión de la respuesta inmunitaria excesiva y, al mismo tiempo, la mejora de las funciones de defensa.

Los participantes de este estudio fueron adultos con sobrepeso, divididos en tres grupos. Los participantes de cada grupo consumieron un placebo, kimchi en polvo elaborado con kimchi fermentado naturalmente o kimchi en polvo elaborado con kimchi fermentado con un cultivo iniciador durante 12 semanas. Tras la intervención de 12 semanas, se recolectaron células mononucleares de sangre periférica (PBMC) y se realizó un análisis transcriptómico de células individuales (scRNA-seq). Al rastrear los cambios en la expresión génica de cada célula mediante esta técnica de vanguardia, el equipo de investigación pudo revelar cambios sutiles en la respuesta inmunitaria que son difíciles de detectar con pruebas convencionales.

El análisis de los resultados, publicados en la revista npj Science of Food, indicó que, en los grupos que consumieron kimchi, se fortaleció la
función de las células presentadoras de antígenos (CPA), que reconocen invasores externos, como bacterias y virus, y transmiten señales. Además, los linfocitos T CD4+ se diferenciaron en células de defensa y células reguladoras de forma equilibrada. Estos resultados sugieren que el kimchi no sólo estimula el sistema inmunitario, sino que también actúa como un regulador de precisión que mejora la capacidad de defensa del sistema inmunitario cuando es necesario y suprime las respuestas innecesarias y excesivas.

Además, se observaron diferencias en los efectos inmunomoduladores según el método de fermentación del kimchi utilizado. Si bien tanto el
kimchi fermentado naturalmente como el fermentado con iniciadores tuvieron efectos positivos en el mantenimiento del equilibrio inmunitario, este último mostró un efecto inmunomodulador más pronunciado, fortaleciendo la capacidad de las células inmunitarias para reconocer antígenos y suprimiendo señales innecesarias. Estos resultados sugieren que la funcionalidad del kimchi para la salud puede mejorarse sistemáticamente utilizando la tecnología de iniciadores en el futuro.

"Nuestra investigación ha demostrado por primera vez en el mundo que el kimchi tiene dos efectos simultáneos: la activación de las células de defensa y la supresión de la respuesta excesiva", resaltó el Dr. Woo Jae Lee, del Instituto Mundial del Kimchi, quien dirigió el equipo de investigación. Planeamos ampliar la investigación internacional sobre el kimchi y las bacterias lácticas en relación con la salud inmunitaria y metabólica en el futuro".

Los resultados de esta investigación contribuyen a consolidar el kimchi no sólo como un alimento fermentado tradicional, sino también como un alimento funcional con efectos científicamente comprobados sobre la salud inmunitaria. Se espera que los hallazgos de este estudio se apliquen en diversos campos, como el desarrollo de alimentos funcionales saludables, la mejora de la eficacia de las vacunas y la prevención de enfermedades inmunitarias.

