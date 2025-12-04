La Presidenta celebra el nombramiento de Godoy en la FGR; anticipa mayor coordinación

La mandataria federal anticipó mayor coordinación entre la FGR, la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y las fiscalías estatales.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró este jueves la designación de Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), tras recibir 97 votos de respaldo en el Senado.

La mandataria federal destacó la trayectoria y honestidad de la Fiscal General. Además, aseguró que su llegada fortalecerá la coordinación en materia de seguridad y justicia.

“Ernestina es una mujer honesta, una gran profesional de su trabajo, con mucha integridad. Ya conoce el tema porque fue fiscal general en la Ciudad de México. Creo que va a ser muy, muy bueno para el país esta aprobación”, expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina.

La Presidenta Sheinbaum Pardo destacó que la votación en la Cámara Alta refleja un gran respaldo a la nueva Fiscal. “Me dio gusto también que recibió mucha aprobación, fueron 97 votos en el Senado”.