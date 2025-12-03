El Senado avala a Godoy como titular de la FGR; "no fabricaremos culpables", afirma

Redacción/SinEmbargo

03/12/2025 - 4:10 pm

Ernestina Godoy en el Senado.

En su mensaje, Ernestina Godoy destacó que la coordinación de la Fiscalía no implica subordinación. Destacó que la FGR debe de convertirse en una institución capaz de incorporar evidencia sólida y análisis de inteligencia.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).– Ernestina Godoy Ramos fue electa esta tarde por el Senado de la República, con 97 votos a su favor, 19 en contra y 11 votos nulos, como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) por un periodo de nueve años, luego de la salida de Alejandro Gertz Manero de la institución el pasado 26 de noviembre tras el ofrecimiento de una Embajada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“No fabricaremos culpables ni habrá persecución política, pero desde ahora les digo: No habrá impunidad y cero tolerancia a la tortura”, aseguró Godoy en su comparecencia ante las y los senadores.

Ernestina Godoy fue la segunda de la terna enviada esta mañana por la Presidenta en tomar la palabra en la tribuna y destacó que comparecer ante el Senado es un ejercicio de responsabilidad democrática. Dijo sentirse honrada por estar en la terna y aseguró que el respaldo que ha recibido no es un premio, sino un mandato y una demanda urgente para una Fiscalía que esté a la altura de los tiempos, y que ponga al centro las víctimas para recuperar la confianza ciudadana.

En su mensaje destacó que la coordinación de la Fiscalía no implica subordinación. Destacó que la Fiscalía debe de convertirse en una institución capaz de incorporar evidencia sólida y análisis de inteligencia, argumentos técnico jurídicos que se traduzcan en la judicialización de carpetas de investigación pero sobre todo en la obtención de las sentencias ejemplares. 

El proceso de elección inició al mediodía, cuando las tres integrantes de la terna, Ernestina Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán, llegaron al Pleno del Senado. Varios senadores no tuvieron reparo en disimular sus preferencias y mostraron un amplio favoritismo hacia Ernestina Godoy, a quien, desde su llegada al recinto, le pidieron tomarse fotografías.

Una vez que las aspirantes tomaron sus asientos, comenzó el proceso de preguntas por parte de los grupos parlamentarios. La mayoría de las y los senadores, principalmente de la oposición, dirigieron sus cuestionamientos directamente a Godoy. Tal fue el caso de la Senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Alejandra Barrales, quien explicó que dirigiría sus preguntas sólo a Godoy, debido a que se trató de un proceso en el que “las decisiones están prácticamente tomadas” y no tienen duda de que Godoy es “la perfilada”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció esta mañana que envió al Senado de la República la terna para definir a quién ocuparía la titularidad de la FGR: Ernestina Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán.

"Sí, ya envié la terna. Son tres mujeres", reveló este miércoles Sheinbaum en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

–¿Por qué consideró únicamente a tres mujeres?—cuestionó la prensa.

—Porque es tiempo de mujeres—respondió la Presidenta.

Cuando asuma Godoy, México contará con una mujer Presidenta, así como presidentas en la Cámara de Diputados –la opositora Kenia López Rabadán– y el Senado –la propia Laura Itzel Castillo Juárez–. La Secretaría de Gobernación también la encabeza una mujer: Rosa Icela Rodríguez.

Gertz deja la FGR por una Embajada

El viernes pasado, la Presidenta Sheinbaum confirmó que le ofreció una Embajada a Alejandro Gertz Manero para que dejara su cargo como titular de la FGR y confió en que haya más coordinación con el nuevo titular de la institución, el cual será definido por el Senado de la República en las próximas horas.

"Le ofrecí una Embajada al Fiscal y aceptó. Él está por cumplir siete años en la Fiscalía y aceptó ser Embajador de México y qué bueno", indicó a pregunta expresa de SinEmbargo.

 

El mismo viernes, Ernestina Godoy Ramos anunció el fin de su etapa al frente de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y confirmó que había asumido como encargada del despacho de la FGR, un día después de que Alejandro Gertz Manero formalizara su renuncia ante la institución.

Godoy ya ha comenzado con los cambios al interior de la FGR: nombró este martes a Héctor Elizalde Mora como el nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), área responsable de coordinar, planear y supervisar acciones contra la delincuencia en todo el país.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

