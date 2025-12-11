¿Cómo funciona ALMA, aplicación que alerta a tus contactos si eres detenido por ICE?

Una app creada por organizaciones en Los Ángeles permite alertar en segundos a contactos de confianza cuando un migrante enfrenta una detención por parte del ICE.

Por Alberto Daniel Barboza

Los Ángeles, 11 de diciembre (LaOpinión).- A finales de noviembre, una aplicación de apoyo para la comunidad migrante en Estados Unidos (EU) fue diseñada y lanzada por varias organizaciones defensoras. Se trata de ALMA (Apoyo Legal Migrante y Alerta), que permite alertar en tiempo real sobre una detención del ICE.

La app puede descargarse gratuitamente y actúa como un puente inmediato entre la persona detenida y su red de apoyo. En este sentido, un migrante que esté siendo detenido (si le da tiempo) puede alertar a sus contactos sobre lo que está ocurriendo.

¿Cómo funciona la app ALMA en EU?

La idea central es que, ante un arresto o un encuentro con agentes migratorios, el usuario pueda pulsar un botón y activar una alerta instantánea. Esa notificación permite que familiares, abogados o líderes comunitarios reaccionen de inmediato, inicien protocolos legales o contacten a organizaciones de apoyo.

"Cumple varias funciones, entre ellas ayudar a las personas a educarse sobre sus derechos, crear planes familiares de emergencia por si son separadas; y también cuenta con un botón de alerta por si son detenidos por el ICE", reiteró Jocelyn Duarte, directora de Salvadoran American Leadership and Education Fund (Salef).

También explicó que ALMA integra un localizador que facilita a las familias conocer a dónde el ICE trasladó a su ser querido.

ALMA ofrece apoyo legal, de salud y emocional

Además de la función de alerta, la app reúne un conjunto de herramientas para enfrentar situaciones de crisis.

Salef detalló que dentro de ALMA se pueden encontrar recursos legales, de salud y asistencia emocional disponibles en el condado de Los Ángeles, incluyendo asesoría de dos abogados que trabajan con la organización.

"La aplicación ALMA es para ampliar la respuesta a las redadas, asegurándonos de que nuestras familias tengan un plan de emergencia, que estén preparadas por si hay una detención y deportación, y no tomen decisiones en momentos de crisis", explicó Jocelyn Duarte.

