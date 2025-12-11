Godoy promete transformación profunda en la FGR; presenta plan emergente de acciones

Godoy Ramos afirmó que la procuración de justicia entrará en una nueva etapa que priorizará a las víctimas, la coordinación de esfuerzos con el Gabinete de Seguridad y el refuerzo del trabajo en los estados.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, anunció este jueves una transformación profunda en el órgano autónomo y su integración plena a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Durante su participación en la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrado en Palacio Nacional, afirmó que la procuración de justicia debe estar “a la altura de las circunstancias” y aseguró que la institución asume una nueva etapa orientada a fortalecer investigaciones, combatir la impunidad y colocar a las víctimas en el centro de todas las actuaciones.

"Estoy consciente de la magnitud de los desafíos que representan las organizaciones delincuenciales y la diversificación de sus actividades. Las víctimas del delito en particular y la sociedad en general merecen un sistema integral de prevención, investigación, administración e impartición de justicia a la altura de las circunstancias, capaz de garantizarles las condiciones óptimas para optimizar la convivencia y el desarrollo", subrayó.

Al tomar la palabra, mencionó que asumió el "alto honor" de dirigir la institución responsable de la procuración de justicia federal "consciente de la necesidad imperante de redoblar esfuerzos para alcanzar los niveles de seguridad que anhelamos las y los mexicanos”.

En la LII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el secretario @OHarfuch, titular de la @SSPCMexico, destacó que en los primeros 14 meses de la administración de la Presidenta @ClaudiaShein, la Estrategia Nacional de Seguridad ha dado resultados concretos: 🔹 Más de… pic.twitter.com/TJaf5IbU5m — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 11, 2025

La Fiscal General informó que ya inició la elaboración de un plan estratégico de procuración de justicia, como lo exige la Ley, y que será presentado ante las instancias competentes.

"La transformación de la institución que ahora encabezo es esencial para lograr la transformación social que nos hace coincidir a todas y a todos nosotros", manifestó.

A su vez, compartió que desde el día uno instrumentó un plan emergente de acciones y resultados en el corto plazo, integrado por seis ejes:

Coordinación de la Fiscalía Geeneral de la República (FGR) con el Gabinete Federal de Seguridad. Fortalecimiento de las fiscalías federales en cada estado. Implementación de un nuevo modelo de investigación e inteligencia. Reestructuración interna y modernización de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Priorización de recursos hacia delitos de alto impacto. Impulso a investigaciones sólidas, judicialización y sentencias condenatorias respetando derechos humanos.

La funcionaria capitalina detalló que esta línea de acción busca aprovechar al máximo los sistemas y mecanismos previstos en las nuevas leyes de seguridad, en cuya elaboración participó directamente.

➡️ Más de 38 mil 700 personas detenidas por delitos de alto impacto.

➡️ Más de 20 mil armas de fuego y más de 311 toneladas de droga aseguradas.

➡️1,700 laboratorios clandestinos de metanfetamina desmantelados por @Defensamx1 y @SEMAR_mx. Estos avances han contribuido a una… — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) December 11, 2025

Coordinación con estados y municipios

La titular de la FGR sostuvo que el éxito de la Estrategia Nacional de Seguridad depende de la suma de esfuerzos de fiscalías estatales, instituciones policiales y autoridades municipales, bajo los principios de honestidad, profesionalismo y resultados.

Aseguró que la Fiscalía trabajará de forma constante con el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas para reforzar capacidades, compartir inteligencia y mejorar los procesos de persecución penal.

“Estoy convencida de que la autonomía de la Fiscalía debe honrarse y garantizarse, pero con visión de Estado, con trabajo eficiente y con resultados", reiteró.

Prometió una Fiscalía que actúe con “ética, integridad, profesionalismo y resultados”, que dignifique al personal, y que atienda a víctimas con cercanía y respeto irrestricto a los derechos humanos.

Asimismo, aseguró que continuará combatiendo “cualquier resquicio de corrupción y negligencia” dentro de la institución, y que impregnará en toda la estructura una visión humanista del derecho penal.