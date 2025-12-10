RADICALES ¬ Ernestina no la tiene fácil: debe rescatar 7 años perdidos y lo que sume

En esta entrega de RADICALES, los periodistas Daniela Barragán, Meme Yamel y Álvaro Delgado analizaron el nombramiento de Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República y las tareas que deberá priorizar.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- A una semana de haber tomado el control de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy recibe una institución marcada por la opacidad, un cúmulo de expedientes congelados y una herencia de siete años en los que el Ministerio Público federal se utilizó como herramienta política y no como garante de justicia, sostuvieron Daniela Barragán, Meme Yamel y Álvaro Delgado.

Los periodistas coincidieron que con su sola presencia y la comunicación inmediata en casos relevantes, como la detención de César Duarte, ya muestran una ruptura con la era de Alejandro Gertz Manero, pero también la colocan frente a un reto de dimensiones inéditas: demostrar eficacia en tiempo real y reconstruir la credibilidad de todo el aparato.

“Tiene una semana que llega Ernestina Godoy y creo que esta sería una de las mil maneras de superar el trabajo hecho por Alejandro Gertz Manero, la tiene muy fácil”, afirmó Daniela Barragán.

La periodista mencionó que uno de los primeros cambios fue simplemente comunicar y aparecer, algo que en la administración anterior brillaba por su ausencia.

“Ayer se da a conocer lo de César Duarte, de inmediato se lanza un comunicado a profundidad y hoy en la mañana hubo declaraciones de la Presidenta y el Secretario de Seguridad”. Ese nivel de coordinación, dijo, era impensable con Gertz.

Sin embargo, Barragán indicó que el reto no termina en hablar, sino en mover expedientes que llevan años detenidos.

“La otra manera es apresurando todos los casos que están ahí atorados y la verdad es que creo que tiene para escoger. Lo que dicen hoy de la detención de César Duarte es que ya estaba y simplemente se cumplimentó, entonces tal vez estemos ante una avalancha de casos a los que se les va a dar un empujoncito para que caminen”. Barragán advirtió, sin embargo, que el potencial no garantiza resultados. Recordó el caso de Delfina Gómez, quien llegó al Estado de México con todas las condiciones para limpiar estructuras corruptas, pero nunca ocurrió.

Por su parte, Meme Yamel, señaló que una de las claves de Godoy será no elegir prioridades, sino romper con el modelo de operación que dejó Gertz.

“Tiene para escoger, pero lo que tiene que escoger no es cuál va a atender, sino cómo atenderlos todos y dar resultados”. A su juicio, dijo, en los últimos siete años la Fiscalía se centró en gestionar. “Con Gertz Manero la Fiscalía estaba gestionando a estos delincuentes de alto perfil, gestionaba si los detenía o los tenía como colaboradores y cuando el caso le estallaba en la cara entonces es cuando veíamos un poco de acción”. No se quedaba ahí. “Gertz Manero boicoteaba los propios procesos, él era un Fiscal carnal del PRIAN”.

Ese esquema, apuntó, creó un tapón institucional sostenido no solo por el propio Fiscal, sino por un equipo que cubría sus omisiones y servía a los intereses del PRIAN.

“Lo que estamos viendo con Ernestina como Fiscal son cosas que ya estaban en la Fiscalía, cosas que se habían postergado, cosas que por oficio se llevaban pero que había un tapón, ese tapón no solamente es Gertz, sino toda la gente que trabajaba y que cubría a Gertz Manero, que al mismo tiempo le hacía el trabajo al PRIAN”.

En tanto, Álvaro Delgado coincidió en que Godoy enfrenta un desafío monumental, aunque insiste en que los resultados no pueden medirse por expectativas mediáticas sino por legalidad y transparencia.

“No la tiene fácil, la tiene complicada Ernestina Godoy. Nos vamos a llevar chascos también, no va a ser lo que los periodistas o medios queramos”, advirtió.

Para él, lo más importante es que la nueva Fiscal establezca una regla de oro: “Yo prefiero que diga con toda claridad que no hay elementos para proceder contra cual o tal, pero que haya una característica fundamental que debería de caracterizar a la nueva Fiscalía: la transparencia dentro de lo que legalmente pueda transparentarse”.

Delgado dijo que él prefiera que la Fiscalía diga abiertamente cuando no haya elementos para proceder, pero que lo haga con una regla básica: transparencia dentro del marco legal.

“El paquete que tiene Ernestina Godoy no solo es el principal, el combatir los delitos de orden federal, combatir a los que se han rezagado y combatir a los nuevos, sino también tiene la responsabilidad de reestructurar, de refundar, diría yo, la Fiscalía General de la República, de mantener lo que es útil y eficaz y transformar de manera radical otras”.

Finalmente, indicó que la renovación debe iniciar en casa, combatir delitos federales rezagados y nuevos, pero también refundar la institución, mantener lo útil y transformar lo que está podrido.

“La limpieza de la casa debe empezar en la Fiscalía con la integración de un equipo capaz, probado, que realmente envía el mensaje a la sociedad, no a un grupito, no a los simpatizantes de la 4T, ni tampoco a los adversarios de la 4T. Es una responsabilidad de Estado”.