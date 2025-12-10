RADICALES ¬ Ernestina no la tiene fácil: debe rescatar 7 años perdidos y lo que sume

Daniela, Meme, Héctor y Álvaro

09/12/2025 - 9:28 pm

Ernestina Godoy lo detuvo, pero César Duarte tenía orden de arresto desde mayo 2024

Los 10 pendientes que hereda Ernestina: "Alito", Peña, "El Mayo", La Barredora…

El Senado avala a Godoy como titular de la FGR; "no fabricaremos culpables", afirma

En esta entrega de RADICALES, los periodistas Daniela Barragán, Meme Yamel y Álvaro Delgado analizaron el nombramiento de Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República y las tareas que deberá priorizar.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- A una semana de haber tomado el control de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy recibe una institución marcada por la opacidad, un cúmulo de expedientes congelados y una herencia de siete años en los que el Ministerio Público federal se utilizó como herramienta política y no como garante de justicia, sostuvieron Daniela Barragán, Meme Yamel y Álvaro Delgado.

Los periodistas coincidieron que con su sola presencia y la comunicación inmediata en casos relevantes, como la detención de César Duarte, ya muestran una ruptura con la era de Alejandro Gertz Manero, pero también la colocan frente a un reto de dimensiones inéditas: demostrar eficacia en tiempo real y reconstruir la credibilidad de todo el aparato.

“Tiene una semana que llega Ernestina Godoy y creo que esta sería una de las mil maneras de superar el trabajo hecho por Alejandro Gertz Manero, la tiene muy fácil”, afirmó Daniela Barragán.

La periodista mencionó que uno de los primeros cambios fue simplemente comunicar y aparecer, algo que en la administración anterior brillaba por su ausencia.

“Ayer se da a conocer lo de César Duarte, de inmediato se lanza un comunicado a profundidad y hoy en la mañana hubo declaraciones de la Presidenta y el Secretario de Seguridad”. Ese nivel de coordinación, dijo, era impensable con Gertz.

Sin embargo, Barragán indicó que el reto no termina en hablar, sino en mover expedientes que llevan años detenidos.

“La otra manera es apresurando todos los casos que están ahí atorados y la verdad es que creo que tiene para escoger. Lo que dicen hoy de la detención de César Duarte es que ya estaba y simplemente se cumplimentó, entonces tal vez estemos ante una avalancha de casos a los que se les va a dar un empujoncito para que caminen”. Barragán advirtió, sin embargo, que el potencial no garantiza resultados. Recordó el caso de Delfina Gómez, quien llegó al Estado de México con todas las condiciones para limpiar estructuras corruptas, pero nunca ocurrió.

Por su parte, Meme Yamel, señaló que una de las claves de Godoy será no elegir prioridades, sino romper con el modelo de operación que dejó Gertz.

“Tiene para escoger, pero lo que tiene que escoger no es cuál va a atender, sino cómo atenderlos todos y dar resultados”. A su juicio, dijo, en los últimos siete años la Fiscalía se centró en gestionar. “Con Gertz Manero la Fiscalía estaba gestionando a estos delincuentes de alto perfil, gestionaba si los detenía o los tenía como colaboradores y cuando el caso le estallaba en la cara entonces es cuando veíamos un poco de acción”. No se quedaba ahí. “Gertz Manero boicoteaba los propios procesos, él era un Fiscal carnal del PRIAN”.

Ese esquema, apuntó, creó un tapón institucional sostenido no solo por el propio Fiscal, sino por un equipo que cubría sus omisiones y servía a los intereses del PRIAN.

“Lo que estamos viendo con Ernestina como Fiscal son cosas que ya estaban en la Fiscalía, cosas que se habían postergado, cosas que por oficio se llevaban pero que había un tapón, ese tapón no solamente es Gertz, sino toda la gente que trabajaba y que cubría a Gertz Manero, que al mismo tiempo le hacía el trabajo al PRIAN”.

En tanto, Álvaro Delgado coincidió en que Godoy enfrenta un desafío monumental, aunque insiste en que los resultados no pueden medirse por expectativas mediáticas sino por legalidad y transparencia.

“No la tiene fácil, la tiene complicada Ernestina Godoy. Nos vamos a llevar chascos también, no va a ser lo que los periodistas o medios queramos”, advirtió.

Para él, lo más importante es que la nueva Fiscal establezca una regla de oro: “Yo prefiero que diga con toda claridad que no hay elementos para proceder contra cual o tal, pero que haya una característica fundamental que debería de caracterizar a la nueva Fiscalía: la transparencia dentro de lo que legalmente pueda transparentarse”.

Delgado dijo que él prefiera que la Fiscalía diga abiertamente cuando no haya elementos para proceder, pero que lo haga con una regla básica: transparencia dentro del marco legal.

“El paquete que tiene Ernestina Godoy no solo es el principal, el combatir los delitos de orden federal, combatir a los que se han rezagado y combatir a los nuevos, sino también tiene la responsabilidad de reestructurar, de refundar, diría yo, la Fiscalía General de la República, de mantener lo que es útil y eficaz y transformar de manera radical otras”.

Finalmente, indicó que la renovación debe iniciar en casa, combatir delitos federales rezagados y nuevos, pero también refundar la institución, mantener lo útil y transformar lo que está podrido.

“La limpieza de la casa debe empezar en la Fiscalía con la integración de un equipo capaz, probado, que realmente envía el mensaje a la sociedad, no a un grupito, no a los simpatizantes de la 4T, ni tampoco a los adversarios de la 4T. Es una responsabilidad de Estado”.

Daniela, Meme, Héctor y Álvaro

Daniela, Meme, Héctor y Álvaro

Adela Navarro Bello

El terrorismo de Godoy, el de Harfuch y el del narco

"Pero el acto de terrorismo que fue para la Fiscal Ernestina Godoy, que costó la vida a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Robo de autos: las "golden hours"

"El fortalecimiento del combate al robo de autos y la mejora en los procesos de búsqueda de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en "América" (Parte II)

"La crisis del fentanilo o epidemia de drogas en “América” es, ante todo, un desafío de salud...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Un estudio científico compara varias formas de cocinar brócoli para observar cómo cada técnica interactúa con elementos propios del vegetal.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

La FGR detiene nuevamente a César Duarte, exgobernador de Chihuahua
1

Ernestina Godoy lo detuvo, pero César Duarte tenía orden de arresto desde mayo 2024

2

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

Marcha contra maiz transgénico
3

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Entrega del Nobel a Corina Machado desata protestas en Oslo
4

VIDEOS ¬ Los noruegos no están contentos con el Nobel a Corina: colectivos protestan

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
5

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

FGR analiza pruebas clave en Teuchitlán.
6

Los estados también gestaron sus propios Gertz sin rendición de cuentas y amiguismo

Organizaciones ligadas al empresario Claudio X. González recolectaron las más de 130 mil firmas necesarias para presentar al Congreso su propia propuesta de Reforma Electoral
7

Claudio X. vuelve con 130 mil firmas para presentar su Reforma Electoral al Congreso

La FGR informó que detuvo a César Duarte, exgobernador de Chihuahua acusado de presunto lavado de dinero; Harfuch reveló que se encuentra preso en el Altiplano.
8

César Duarte fue ingresado al Altiplano; está detenido por lavado de dinero: Harfuch

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió a José Medina Mora Icaza, quien será el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en Palacio Nacional.
9

Sheinbaum recibe a José Medina Mora, nuevo presidente del CCE, en Palacio Nacional

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
10

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

VIDEO ¬ Un paracaidista queda atorado en Balderas.
11

VIDEO ¬ Un paracaidista cae en medio de la CdMx y queda atorado en un semáforo

Alejandro Armenta le truena los dedos a Secretaria de Turismo.
12

Armenta sigue usando el helicóptero de Moreno Valle, y esconde el costo de sus viajes

13

Criminales azotan a una mujer que buscó contratos de obras públicas en Iguala, Guerrero

Recompensa por Ryan Wedding
14

¿Cómo brincó Wedding de atleta olímpico en Canadá a ser brazo del Cártel de Sinaloa?

Adán Augusto López regala en el Senado más de 17 mil ejemplares de Grandeza
15

Adán Augusto López obsequia más de 17 mil ejemplares de Grandeza a senadores

FGR analiza pruebas clave en Teuchitlán.
1

Los estados también gestaron sus propios Gertz sin rendición de cuentas y amiguismo

2

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

Entrega del Nobel a Corina Machado desata protestas en Oslo
3

VIDEOS ¬ Los noruegos no están contentos con el Nobel a Corina: colectivos protestan

Adán Augusto López regala en el Senado más de 17 mil ejemplares de Grandeza
4

Adán Augusto López obsequia más de 17 mil ejemplares de Grandeza a senadores

Pirámide
5

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

6

Australia, el primer país en restringir las redes sociales a menores de 16 años

La Consejera Jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, rechazó las recientes declaraciones del abogado Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán López.
7

RADICALES ¬ Ernestina no la tiene fácil: debe rescatar 7 años perdidos y lo que sume

A cinco años de que el Partido Encuentro Solidario (PES) burlara cuestionamientos por violaciones al Estado laico para convertirse en fuerza política, una nueva organización impulsada por los mismos actores y con el respaldo abierto de congregaciones evangélicas avanza hacia su registro nacional.
8

#PuntosyComas ¬ El PES violó el Estado Laico para ser un partido y podría repetirlo

Trump dice que Maduro tiene los “días contados”; no descarta una invasión terrestre.
9

Trump dice que Maduro tiene los "días contados"; no descarta una invasión terrestre

Diputados aprueban prohibición total de vapeadores; critican criminalización
10

Diputados aprueban en lo particular la prohibición de vapeadores con penas de 8 años

11

EU entrega a México a 14 detenidos por tráfico de drogas y portación ilegal de armas

VIDEO ¬ Un paracaidista queda atorado en Balderas.
12

VIDEO ¬ Un paracaidista cae en medio de la CdMx y queda atorado en un semáforo