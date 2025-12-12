NUEVAS FOTOS desclasificadas hoy amarran el vínculo de Trump con el pederasta Epstein

Redacción/SinEmbargo

12/12/2025 - 10:45 am

Los demócratas en el Congreso han desclasificado una veintena de fotos inéditas del archivo del pedófilo Jeffrey Epstein. ¿Uno de los protagonistas de las imágenes? El Presidente Donald Trump.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).– Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EU) han publicado un conjunto de 19 fotografías provenientes del patrimonio del fallecido delincuente sexual y pedófilo Jeffrey Epstein, reavivando el debate sobre sus extensos vínculos con figuras prominentes del mundo de la política, las finanzas, los medios y el entretenimiento, incluido el Presidente Donald Trump.

Las imágenes, seleccionadas de un acervo mayor de más de 95 mil fotos y datos de una cuenta de correo electrónico y una computadora portátil de Epstein, resaltan sus conexiones con una lista de hombres poderosos.

Una nueva foto desclasificada hoy de Trump con el pederasta Epstein.
Una nueva foto desclasificada hoy de Trump con el pederasta Epstein. Foto: Comité de Supervisión del Congreso de EU

Entre las figuras destacadas que aparecen en las fotografías, aunque Epstein no está presente en todas, se encuentran el expresidente Bill Clinton, el Presidente Trump, el economista de Harvard y exsecretario del Tesoro Lawrence H. Summers, el director de cine Woody Allen, el multimillonario tecnológico y filántropo Bill Gates, y el estratega de derecha Stephen K. Bannon.

El representante Robert García de California, el demócrata de mayor rango en el Comité, emitió una declaración contundente junto con la publicación: “Es hora de poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca y hacer justicia a los sobrevivientes de Jeffrey Epstein y sus poderosos amigos. Estas inquietantes fotos plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo. No descansaremos hasta que el pueblo estadounidense conozca la verdad. El Departamento de Justicia debe publicar todos los archivos, ¡YA!”.

Trump, en una foto con una presunta víctima, en el supuesto avión privado de Epstein.
Trump, en una foto con una presunta víctima, en el supuesto avión privado de Epstein. Foto: Comité de Supervisión del Congreso de EU
Una foto de Larry Summers, expresidente de Harvard, y el cineasta Woody Allen, en el que se presume es el avión privado de Jeffrey Epstein.
Una foto de Larry Summers, expresidente de Harvard, y el cineasta Woody Allen, en el que se presume es el avión privado de Jeffrey Epstein. Foto: Comité de Supervisión del Congreso de EU

La publicación se produce estratégicamente antes de la fecha límite del próximo 19 de diciembre, impuesta por una ley del Congreso que exige al Departamento de Justicia hacer públicos sus archivos de investigación sobre el caso Epstein, aunque con la posibilidad de excepciones significativas.

Sin embargo, los demócratas han sido criticados por la forma en que se presentaron las imágenes. No se proporcionó contexto para las fotos, como los correos electrónicos que podrían haberlas acompañado, y los rostros de las mujeres en algunas de las tomas fueron censurados en un intento, según ellos, de proteger la identidad de posibles víctimas.

Una fotografía firmada por Bill Clinton donde el expresidente de EU aparece junto con Epstein y su principal cómplice, Ghislaine Maxwell.
Una fotografía firmada por Bill Clinton donde el expresidente de EU aparece junto con Epstein y su principal cómplice, Ghislaine Maxwell. Foto: Comité de Supervisión del Congreso de EU
Una fotografía de Bill Gates y el príncipe Andrés de Inglaterra.
Una fotografía de Bill Gates y el príncipe Andrés de Inglaterra. Foto: Comité de Supervisión del Congreso de EU

Los republicanos del Comité de Supervisión han acusado a sus colegas demócratas de publicar las imágenes de manera selectiva, argumentando que se busca alimentar una narrativa sesgada sobre los vínculos de Epstein con el presidente Trump, mientras que una portavoz republicana afirmó que el material recibido por el panel no demostraba ninguna irregularidad.

Aunque las imágenes publicadas documentan vínculos en su mayoría ya conocidos, la acción demócrata parece buscar mantener la presión sobre el Departamento de Justicia y, al incluir figuras tanto de la derecha como de la izquierda, contrarrestar las críticas de un enfoque parcial en la investigación. Las fotos han reavivado el escrutinio público sobre lo que los hombres ricos y famosos en la órbita de Epstein sabían sobre su estilo de vida y las acusaciones de tráfico sexual de niñas.

Woody Allen, en conversación con Epstein y posible víctima.
Woody Allen, en conversación con un sonriente Epstein y posible víctima. Foto: Comité de Supervisión del Congreso de EU

En las fotografías publicadas este viernes, destaca la presencia de Woody Allen junto con Epstein. El cineasta fue acusado en su momento por uno de sus hijos adoptivos, Dylan Farrow, de abuso sexual cuando ella tenía 7 años. Una de las imágenes muestra al director grabando una escena con la presencia de Epstein detrás de cámara. En otra, ambos conversan sonrientes, con la presencia de una tercera mujer cuyo rostro es cubierto, supuestamente una víctima del pedófilo.

Una de las fotografías es una imagen de Bill Clinton, al lado de Epstein y de la principal cómplice del pederasta, Ghislaine Maxwell, hoy condenada a 20 años de prisión por delitos relacionados con tráfico sexual de menores. La fotografía está firmada por el expresidente de EU.

Woody Allen y Steve Bannon.
Woody Allen y Steve Bannon. Foto: Comité de Supervisión del Congreso de EU
Epstein y una "selfie" con Bannon, uno de los ideólogos del trumpismo.
Epstein y una "selfie" con Bannon, uno de los ideólogos del trumpismo. Foto: Comité de Supervisión del Congreso de EU

Steve Bannon, uno de los ideólogos del trumpismo, es uno de los que también aparecen en varias fotografías, incluso en una selfie relativamente reciente con Epstein. Bill Gates, por su parte, aparece junto con un piloto y en otra más con el príncipe Andrés de Inglaterra, quien anunció que renunció a sus títulos, entre ellos el de Duque de York, en medio de sus acusaciones con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, involucrado en un caso de supuestos abusos sexuales a menores de edad.

Algunas de las imágenes deslcasificadas también muestras juguetes sexuales, un instructivo específico para uno de ellos y guantes usados en actos sexuales relacionados con el sadomasoquismo. Además, una de las imágenes muestra un "condón Trump", con la imagen del mandatario estadounidense.

Un "condón Trump".
Un "condón Trump". Foto: Comité de Supervisión del Congreso de EU
Un guante presuntamente usado durante encuentros sexuales.
Un guante presuntamente usado durante encuentros sexuales. Foto: Comité de Supervisión del Congreso de EU
Juguetes sexuales presentes en los archivos de Epstein.
Juguetes sexuales presentes en los archivos de Epstein. Foto: Comité de Supervisión del Congreso de EU

Apenas la semana pasada el Comité de Supervisión publicó cientos de imágenes y videos inéditos de la isla y la mansión de Epstein en las Islas Vírgenes Estadounidenses: imágenes de la Isla Little St. James, también conocida como la “Isla del pedófilo”, en donde Jeffrey Epstein abusó sexualmente y traficó con mujeres jóvenes y niñas de hasta 11 años.

Las fotografías y videos de la residencia del pedófilo convicto Epstein, quien se suicidó en 2019, revelan áreas interiores y exteriores de su escondite con una decoración sencilla, así como recorridos por la propiedad y vistas aéreas captadas por drones.

Epstein, con una sudadera de Harvard, conversa con Alan Dershowitz.
Epstein, con una sudadera de Harvard, conversa con Alan Dershowitz. Foto: Comité de Supervisión del Congreso de EU
Epstein con el empresario Richard Branson y un hombre sin identificar.
Epstein con el empresario Richard Branson y un hombre sin identificar. Foto: Comité de Supervisión del Congreso de EU

Entre los detalles más destacados de las imágenes se encuentran una habitación adaptada como consultorio dental con una silla y equipo. Sus paredes están adornadas con al menos diez máscaras de rostros masculinos. The New York Times indica que esto se relaciona con la última novia del Sr. Epstein, Karyna Shuliak, quien era dentista y compartía un consultorio en St. Thomas con una empresa fantasma del Sr. Epstein.

Otra foto muestra una sala con cuatro sillones y un pizarrón. En la pizarra se habían escrito varias palabras. Aunque parte del texto fue censurado por algunos demócratas, se aprecian palabras como "verdad", "música", "engaño" y "poder", junto a las cuales figuran "fin", "phy", "intelectual" y "político".

