VERSUS ¬ Lo bueno, lo malo y lo feo del 2025: la Corte, Salinas Pliego, Trump, Gaza

Ana Lilia, Alina, Perla y Alejandro

29/12/2025 - 2:06 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El PAN en 2025: ¿Una organización de principios o de prejuicios?

2025, un año fatídico para migrantes. El ICE de Trump ha arrestado a más de 220 mil

El Banxico recorta de 0.6 a 0.3% su pronóstico de crecimiento para México en 2025

En el último VERSUS de 2025, Perla Velázquez, Ana Lilia Pérez, Alejandro Páez Varela y Alina Duarte hicieron un balance sobre la política internacional, la violencia, la desigualdad y, también, los avances que marcaron al país y al mundo durante el año.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- 2025 fue un año con un balance crudo y sin concesiones. Perla Velázquez, Ana Lilia Pérez, Alejandro Páez Varela y Alina Duarte revisaron el año desde tres ejes, lo feo, lo malo y lo bueno, con un hilo conductor claro: un mundo marcado por la violencia y el avance de las ultraderechas, frente a un México que, con tensiones y tareas pendientes, logró sostener un proyecto propio.

Alejandro Páez Varela abrió el balance recordando que 2025 inició “con la llegada de Donald Trump”, un segundo mandato que, dijo, se percibía como una amenaza directa para México y para el mundo.

“Yo pensé, honestamente, que iba a ser muy complicado transitar 2025 como país por Donald Trump”, señaló, al describir a un personaje que empujó gobiernos de ultraderecha y reactivó un clima global de hostilidad. Aunque reconoció que México logró sortear mejor esa relación que Europa o Canadá, subrayó que “lo feo de 2025 fue tener que lidiar con Donald Trump”.

Corolario Trump
Donald Trump, Presidente de EU. Foto: X @WhiteHouse

Pero el punto más doloroso fue Gaza. Páez Varela habló sobre el genocidio ocurrido en tiempo real, que dejó “muchos niños muertos, madres muertas” y la destrucción de un pueblo entero. “Lo más lamentable , dijo, es que la diáspora judía no levantara la voz ante lo que estaba sucediendo con Palestina”.

Alina Duarte coincidió en que Gaza fue parte de “ese horror” que marcó el año, y lo vinculó con el avance del fascismo a escala global.

“El trumpismo significó el aglutinamiento de las ultraderechas del mundo, tratando de imponer un proyecto en contra de la vida, en contra de las mujeres, en contra de la comunidad LGBT y en contra del sur global”, sostuvo.

Por su parte, Ana Lilia Pérez reforzó esa idea al señalar que Gaza quedará como “una de esas heridas para la humanidad”, documentada día a día ante la pasividad internacional.

“Somos testigos de un genocidio que se está documentando en tiempo real y tenemos una comunidad internacional que no ha respondido de la manera que amerita”, afirmó, al tiempo que cuestionó duramente el papel de Naciones Unidas: “con el tema de Gaza queda en evidencia que no sirve para nada”.

A lo feo global se sumaron expresiones locales, la violencia persistente en México y tragedias como el desbordamiento del río Pantepec. Perla Velázquez recordó que ese desastre natural dejó muertos y miles de damnificados y exhibió, una vez más, “la cara de la oposición al querer lucrar y hacer una manipulación política por todo eso que se padeció”.

Lo malo: ultraderecha, migrantes y desigualdad

Al pasar a lo malo, Páez Varela colocó en primer plano “el ascenso de la ultraderecha en el mundo”, visible incluso en países que históricamente habían huido de esos extremismos. En América Latina, dijo, fue “bien triste” ver cómo proyectos de izquierda se desplomaron “por mezquindad de los dirigentes” y falta de unidad, abriendo paso a gobiernos como el de Javier Milei. “Nadie se merece a Milei”, sentenció.

Otro de los grandes males del año fue el trato a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Páez Varela lo calificó como “algo intolerable” y profundamente doloroso: “que estén escondiéndose, que vivan con temor, que hayan sacado a los hijos de la escuela, que las familias estén separadas… todo eso es una situación horrible”. El responsable, insistió, tiene nombre: “El tipejo al que condujo a esto se llama Donald Trump”.

Ana Lilia Pérez retomó el tema desde una experiencia personal y colectiva. “Son héroes”, dijo sobre los migrantes, recordando el sacrificio de quienes dejan su tierra y viven en condiciones de hacinamiento para enviar dinero a sus familias. Por ello calificó de “absolutamente reprochable” que políticos mexicanos pidan la intervención de Trump: “qué falta de respeto para la comunidad migrante que está siendo objeto de toda esa violencia”.

La desigualdad también ocupó un lugar central. Páez Varela advirtió que en Estados Unidos “la riqueza de los más ricos se duplicó”, demostrando que el mito neoliberal del derrame es falso. “Los ricos son más ricos, punto y ya. Y provocan desigualdad, punto y ya”, afirmó.

Alina Duarte añadió que, en ese contexto, la derecha mexicana comenzó a “copiar y pegar” estrategias de desestabilización usadas en otros países, apostando por campañas de odio, desinformación y violencia. Alertó sobre un punto de quiebre visible en movilizaciones recientes: “ya no están solamente pensando en elecciones”.

Lo bueno: la Corte, Salinas Pliego y un México que resiste

Alejandro Páez Varela destacó como primer punto una transición política tranquila en México. “Había todos los augurios de que México no iba a lograr hacer una transición entre un líder muy poderoso como López Obrador hacia una mujer”, recordó, y celebró que eso no ocurriera. También subrayó que la Presidenta Claudia Sheinbaum no rompió con su antecesor: “así debe ser”.

Para Páez Varela, México se convirtió en “un faro de luz en medio de tanta oscuridad”, con políticas públicas sanas, bajo déficit fiscal y un impacto social tangible. “Que 13.4 millones de mexicanos hayan salido de la pobreza y 1.8 millones de la pobreza extrema convierte el modelo mexicano en una alternativa para muchos países en el mundo”, afirmó.

Otro logro fue la relación con Estados Unidos. Páez Varela sostuvo que Sheinbaum logró “domar a Trump”, algo que, dijo, no consiguieron Europa ni Canadá. “El personaje está, al menos hasta este momento, bajo control”, resumió, al destacar la estabilidad del tipo de cambio y el cierre económico positivo del año.

El empresario Ricardo Salinas Pliego podría ser el candidato del PAN para la elección presidencial de 2030, según declaraciones del dirigente nacional del blanquiazul, Jorge Romero Herrera. Foto:

Alina Duarte amplió el panorama al plano internacional y celebró el crecimiento de movilizaciones globales, la politización en torno a Palestina, el fortalecimiento de los BRICS y la construcción de alternativas al FMI. “México es hoy un país más justo que el que era hace siete años”, sostuvo.

El cierre estuvo marcado por el Poder Judicial. Perla Velázquez subrayó como uno de los grandes momentos del año “la nueva Corte”, que representó “un gran golpe a Ricardo Salinas Pliego”. “Por primera vez en tantos años se le hizo justicia al pueblo de México”, dijo, aunque advirtió: “falta que pague”. A ello se sumó la salida de figuras clave como Norma Piña y Alejandro Gertz Manero, celebrada por los participantes como señales de un cambio de época.

Ana Lilia, Alina, Perla y Alejandro

Ana Lilia, Alina, Perla y Alejandro

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

México y Siria, hermanados por las desapariciones

"La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Para el fin de año

"Lo curioso de estas reflexiones (sobre todo las de año nuevo) es que se asocian con deseos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Cada quien su Navidad

"La Navidad es la prórroga que se ofrece para ser felices. Bailar, comer, gastar, olvidar los problemas,...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Noches de hospital y escucha

"El sino del escorpión fue salir volando de su refugio tropical en la costa del Pacífico nayarita...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

+ Sección

Galileo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
China rompe el monopolio aéreo de Estados Unidos.
1

China rompe el monopolio aéreo de EU con la producción de su nuevo caza furtivo J-20A

Miguel Torruco se suma a la SSPC.
2

Sheinbaum designa a Miguel Torruco Garza como Subsecretario de Prevención de la SSPC

Trump confirma ataque terrestre a Venezuela.
3

Trump confirma primer ataque terrestre en Venezuela: fue a "un muelle, ya no existe"

Oposición se mofa de tragedia en el Interoceánico.
4

"Jajaja", "día de los inocentes": Oposición se mofa de tragedia en el Interoceánico

Tren Interoceánico, qué es y cómo conecta el Pacífico con el Golfo.
5

FOTOS Y VIDEOS ¬ Tren Interoceánico, ¿qué es y cómo se acercó al Pacífico y al Golfo?

Descarrilamiento del Tren Interocéanico.
6

Descarrilamiento del Tren Interoceánico deja 13 muertos y 98 heridos, confirma Semar

Juez Jonathan Yong Mendoza
7

Juez es captado agrediendo a su pareja en Cancún; colectivas exigen su destitución

El Diputado veracruzano del PRI, Héctor Yunes Landa, estalló en ira e insultos el día de ayer durante una entrevista con el periodista Rodrigo Crosa.
8

VIDEO ¬ El priista Héctor Yunes estalla contra un periodista en plena entrevista

Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM
9

Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM

Sheinbaum
10

CSP pide rigor para aclarar descarrilamiento del Interoceánico; visitará a víctimas

Gran parte del poder que acumuló el neoliberalismo viene de haber corrido por una carretera doble: económica y política.
11

Adiós al neoliberalismo

El Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que su homólogo de Estados Unidos (EU), Donald Trump, le había ofrecido garantías de seguridad por 15 años y que él quisiera que éstas cubrieran un tiempo más largo.
12

Zelenski dice que Trump le ofreció garantías de seguridad por 15 años, pero pide más

Édgar Díaz, un chofer que se disfrazaba en Monterrey, fue despedido de su trabajo.
13

Chofer de Monterrey que decoraba su camión es despedido luego de 24 años de servicio

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.
14

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Congelan cuentas y activos de Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo.
15

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es señalada de fraude en Tailandia

Destacadas

Ver sección
Destacadas
En el último VERSUS de 2025, Perla Velázquez, Ana Lilia Pérez, Alejandro Páez Varela y Alina Duarte hicieron un balance sobre la política internacional, la violencia, la desigualdad y, también, los avances que marcaron al país y al mundo durante el año.
1

VERSUS ¬ Lo bueno, lo malo y lo feo del 2025: la Corte, Salinas Pliego, Trump, Gaza

2

#Anuario2025 ¬ De la derecha a la izquierda, de Fox a Sheinbaum: 25 años de cambios

Trump confirma ataque terrestre a Venezuela.
3

Trump confirma primer ataque terrestre en Venezuela: fue a "un muelle, ya no existe"

Miguel Torruco se suma a la SSPC.
4

Sheinbaum designa a Miguel Torruco Garza como Subsecretario de Prevención de la SSPC

Cada cierre de año el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anuncia ajustes en los horarios para la prestación de servicio. Aquí los detalles.
5

El Metro y Metrobús CdMx anuncian sus horarios para el 31 de diciembre y 1 de enero

La SSPC detiene en Tabasco a Eduardo Alberto “N”, generador de violencia de Macuspana.
6

El “Luki”, líder criminal en Macuspana, Tabasco, es detenido junto a dos personas

El Gobierno de México presentó el Plan de Justicia de Cananea y el Plan ambiental para el Río Sonora.
7

Segob detalla avances de Plan de justicia de Cananea y del saneamiento del Río Sonora

Sheinbaum
8

CSP pide rigor para aclarar descarrilamiento del Interoceánico; visitará a víctimas

Nicolás Maduro afirma que el Ejército de Venezuela "está más preparado que nunca" para defender la soberanía.
9

Maduro afirma que el Ejército de Venezuela "está más preparado que nunca" frente a EU

Un elemento de la SSC resultó muerto tras una balacera en la colonia Jardines del Pedregal.
10

Policía de la SSC-CdMx muere en balacera al impedir robo a vivienda en el Pedregal

Expertos del Brennan Center for Justice analizan acciones presidenciales de Donald Trump en 2025.
11

El inédito poder de Trump en 2025 rompe reglas y corrompe a EU, alertan especialistas

El Diputado veracruzano del PRI, Héctor Yunes Landa, estalló en ira e insultos el día de ayer durante una entrevista con el periodista Rodrigo Crosa.
12

VIDEO ¬ El priista Héctor Yunes estalla contra un periodista en plena entrevista