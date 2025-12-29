Nueva tormenta invernal en EU pone a más de 40 millones bajo alerta meteorológica

La Opinión

28/12/2025 - 8:38 pm

Desde el este de Minnesota hasta el norte de Michigan, ciudades como Minneapolis, Green Bay y Sault Ste. Marie permanecen bajo advertencia de tormenta invernal por la combinación de nieve, hielo y vientos intensos.

Los Ángeles, 28 de diciembre (LaOpinión).- Más de 40 millones de personas se encuentran bajo alerta meteorológica en Estados Unidos (EU) ante el avance de una tormenta invernal que impactará desde las Dakotas hasta el norte de Nueva Inglaterra en los próximos días.

Desde la mañana del domingo, se activaron advertencias de ventisca en zonas de Dakota del Norte, Minnesota e Iowa, donde se prevén acumulaciones de nieve de entre siete y 20 centímetros, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 72 kilómetros por hora (km/h), lo que reducirá la visibilidad a niveles cercanos a cero hasta el lunes.

En la Península Superior de Michigan, las autoridades emitieron alertas de ventisca por nevadas que podrían oscilar entre 23 y 60 centímetros, con ráfagas de viento de hasta 96 km/h.

Hielo, lluvias y vientos en el noreste de EU

Desde el este de Minnesota hasta el norte de Michigan, ciudades como Minneapolis, Green Bay y Sault Ste. Marie permanecen bajo advertencia de tormenta invernal, debido a la combinación de nieve, hielo y vientos fuertes.

En el noreste del país hay avisos por lluvia helada desde Pensilvania hasta Vermont y Maine. Además, se emitió una alerta de inundaciones para Buffalo y Jamestown, en el estado de Nueva York, donde podrían registrarse hasta 38 milímetros de lluvia entre el domingo y el lunes.

Detroit y Cleveland permanecen bajo alerta por vientos fuertes, con ráfagas que podrían alcanzar los 96 km/h entre la noche del domingo y la madrugada del martes.

Impacto en carreteras y principales ciudades

La tormenta comenzó a manifestarse con nevadas en Sioux Falls y Fargo desde la madrugada del domingo. Se espera que las precipitaciones más intensas alcancen Minneapolis y el norte de Iowa alrededor del mediodía.

Las autoridades advirtieron sobre condiciones peligrosas en tramos clave de autopistas como la I-45 y la I-90, especialmente en zonas del Medio Oeste y los Grandes Lagos, donde la visibilidad se verá severamente reducida.

En el corredor I-95, desde Filadelfia hasta Boston, podría registrarse una breve mezcla de lluvia helada y nieve antes de que el sistema se transforme en lluvia con la entrada de aire más cálido.

Pronóstico y evolución del sistema

Se prevé que la tormenta comience a disiparse el lunes por la noche, aunque continuará la nieve por efecto lago en zonas del este de los Grandes Lagos y el noreste interior, fenómeno que podría extenderse hasta el martes o miércoles.

Las mayores acumulaciones de nieve se esperan en el Medio Oeste y la Península Superior de Michigan, mientras que en algunas áreas del norte de Nueva Inglaterra podría acumularse hasta medio centímetro de hielo, elevando el riesgo de cortes eléctricos y accidentes.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

