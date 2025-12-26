El Frente frío 24 provocará bajas temperaturas, lluvias y nieve este fin de semana

Redacción/SinEmbargo

26/12/2025 - 2:36 pm

Frente frío 24 azotará al país.

El frente frío 24 ocasionará bajas temperaturas, lluvias y condiciones para caída de nieve o aguanieve en el noroeste de México.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó este viernes que el ingreso del frente frío número 24 a Baja California, ocasionará un marcado descenso de temperaturas en el norte y noroeste del país, así como lluvias de diversas intensidades en amplias regiones del territorio nacional durante todo el fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico de la institución, este viernes se prevén temperaturas mínimas de entre -10 y -5 grados, con heladas, en las sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, mientras que en las zonas montañosas de Sonora se esperan valores de -5 a 0 grados.

Además, las condiciones atmosféricas serán favorables para la caída de nieve o aguanieve en regiones serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

También se pronostican temperaturas mínimas de -5 a cero grados con heladas en zonas montañosas de Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, así como de cero a cinco grados en sierras de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

En el transcurso de este día el nuevo frente frío (núm. 24) ingresará a Baja California, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, con la corriente en chorro polar y con un río atmosférico, generarán descenso de temperatura en el noroeste del país, lluvias puntuales fuertes en Baja California; así como lluvias y chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua; además de probabilidad de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Chihuahua.

Ante este escenario, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua recomendó a la población abrigarse adecuadamente, mantenerse hidratada, evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención a personas con enfermedades crónicas, así como a niñas, niños y adultos mayores, además de atender las indicaciones del Sector Salud y de Protección Civil.

En cuanto a precipitaciones, este fin de semana los mismos sistemas meteorológicos generarán lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en regiones de Baja California; intervalos de chubascos en Baja California Sur y Sonora, así como lluvias aisladas en Chihuahua.

Por otra parte, se esperan lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en regiones de Chiapas y Oaxaca, así como lluvias fuertes en zonas de Guerrero, Veracruz, Puebla y Tabasco. También se prevén chubascos en áreas del Estado de México, Morelos, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México, Michoacán, Colima y Jalisco.

La Conagua advirtió que las precipitaciones de mayor intensidad podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, mientras que las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Asimismo, el domingo, un nuevo sistema frontal y su masa de aire ártico ingresarán sobre el norte del país, y durante el lunes, se desplazará rápidamente a lo largo la vertiente del golfo de México, generando descenso de temperatura con caída de nieve o aguanieve en Chihuahua y lluvia engelante en Coahuila, además de lluvias fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste del territorio nacional, así como evento de “Norte” muy fuerte en el golfo de México e istmo y golfo de Tehuantepec.

Finalmente, este fin de semana se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en entidades del Pacífico como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como de 30 a 35 grados en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y la Península de Yucatán. Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

