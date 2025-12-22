¡Prepara el impermeable! El SMN alerta por lluvias fuertes en 3 estados. ¿Cuáles son?

Las lluvias pronosticadas por el SMN podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Además, podrían ocasionar inundaciones, deslaves y encharcamientos.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que este lunes se podrían registrar lluvias fuertes en al menos tres estados de la República Mexicana, por lo que alertó a la población para que tome precauciones.

El organismo perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que dichas precipitaciones serán provocadas por la interacción de canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del territorio con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe.

Además, advirtió que las lluvias podrán estar acompañadas de tormentas eléctricas. También podrían ocasionar deslaves, inundaciones y encharcamientos. Por ello, hizo un llamado a la población a que tome precauciones y se mantenga atenta a la información oficial.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, para este lunes se prevén lluvias de distintas intensidades en al menos 21 estados de la República Mexicana:

Lluvias fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos en Querétaro, Estado de México (Edomex), Tlaxcala, Campeche y Yucatán,

Lluvias aisladas en Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México (CdMx), Morelos y Guerrero.

Frío intenso "congelará" a estados del norte y centro del país

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que debido al efecto de irradiación se espera un ambiente muy frío durante la noche y madrugada en estados que se encuentran en la Mesa del Norte y la Mesa Central. Las entidades en las que se registrará el mayor descenso de temperatura son: