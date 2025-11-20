Semar concluye Plan Marina por lluvias e inundaciones: evacuó más de 14 mil personas

Redacción/SinEmbargo

20/11/2025 - 2:03 pm

La Semar concluyó con el Plan Marina para auxiliar a varias entidades del centro de México ante las fuertes lluvias e inundaciones.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Lluvias suman ya 80 muertos en México; 92 mil 024 viviendas han sido censadas

El agua arrastraba gente, animales. Luego vieron cadáveres ¬ El luto humano. Parte 1

Gobierno federal ha destinado más de 7 mil mdp a familias afectadas por lluvias: CSP

La Semar desplegó el Plan Marina en Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí; evacuó a 14 mil 722 personas de áreas inundadas y brindó 28 mil 493 atenciones médicas.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).– La Secretaría de Marina (Semar) informó que ha concluido con sus labores del Plan Marina activado para los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí, donde se desplegó ante las devastadoras lluvias e inundaciones que dejaron al menos 80 muertos y miles de afectados.

En Veracruz, detalló la Semar, se desplegaron cuatro mil 046 elementos navales quienes auxiliaron a 12 mil 737 personas y efectuaron nueve mil 641 traslados a albergues primordialmente en los municipios de Poza Rica, Álamo Tempache, El Higo, Zacualpan, Texcatepec, Zontecomatlán, Ilamatlán e Ixhuatlán de Madero; además, efectuaron 71 evacuaciones aéreas de la población que se encontraba en zonas de riesgo.

La Semar brindó 23 mil 677 atenciones médicas y en las calles se despejaron mil 512 vías de comunicación, 144 mil 060 metros cúbicos de lodo, basura y escombro fueron retirados, así como seis mil 497 árboles y espectaculares.

La Semar concluyó con el Plan Marina para apoyar a la población por las intensas lluvias e inudaciones.
Elementos de la Semar brindan apoyo a la población de Poza Rica, Veracruz. Foto: Jessamyn Nazario Mendo, Cuartoscuro

Asimismo, se brindaron 81 mil 629 raciones calientes, 71 mil 130 litros de agua potabilizada, 182 mil 859 litros de agua embotellada y se implementaron cinco puentes marítimos, para llegar a las comunidades de difícil acceso. Muchos de estos apoyos fueron llevados a todos los municipios antes mencionados a través de puentes aéreos implementados desde Poza Rica.

Las cifras finales del Plan Marina

La Semar llevó a cabo el despliegue del Plan Marina en Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, las entidades más golpeadas por las lluvias y las consecuentes inundaciones, donde se desplegaron en total cinco mil 735 elementos navales, 15 Brigadas de Respuesta a Emergencias y siete Puestos de Mando.

"Fue un compromiso total del personal naval que trabajó día y noche por el bienestar de adultos mayores, adultos, jóvenes y niños, quienes en todo momento ofrecieron su ayuda para sumar esfuerzos ante la emergencia", señaló la Semar.

Para ello, la dependencia desplegó 112 vehículos, ocho aviones, 10 helicópteros, siete buques, 10 drones, seis plantas potabilizadoras de agua, nueve cocinas móviles, 131 equipos de maquinaria pesada y 20 embarcaciones, que se pusieron a disposición para llevar la ayuda a lugares de difícil acceso.

Personas esperan junto a sus pertenencias dañadas por las lluvias, en Poza Rica, Veracruz. Foto: Paco de Luna, Xinhua

En total, el personal de la Semar apoyó a 14 mil 722 personas que fueron evacuadas de áreas inundadas, brindó 28 mil 493 atenciones médicas, efectuó nueve mil 641 traslados a albergues, 276 operaciones aéreas, 86 evacuaciones aéreas y la implementación de cinco puentes marítimos.

La Semar retira árboles, escombro… y lodo

La Semar despejó en total mil 766 vías de comunicación y recolectó 181 mil 273 metros cúbicos de basura, lodo y escombro retirado, así como seis mil 902 árboles y espectaculares retirados.

Gracias a las donaciones, la Semar pudo entregar directamente 110 mil 554 despensas, 133 mil 840 raciones calientes, 119 mil 530 litros de agua potabilizada y 276 mil 946 litros de agua embotellada. "Esto fue posible gracias al incondicional apoyo de los ciudadanos que acudieron a los 70 Centros de Acopio que abrió la Secretaría de Marina para la entrega de víveres y ayuda humanitaria", destacó la dependencia naval.

En total, la Semar atendió 22 municipios en Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, donde fueron auxiliadas 49 comunidades, se implementaron 22 campañas médicas, siendo atendidas 110 mil 676 personas y beneficiadas 27 mil 669 familias.

Y es que el Gobierno federal dio a conocer a finales de octubre que suman 80 muertos por la emergencia causada por las devastadoras lluvias en cinco estados del país, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. La Secretaría de Bienestar informó que hasta el momento se han censado 92 mil 024 viviendas para la entrega de apoyos. Además, 202 comunidades ya tienen acceso de las 288 que permanecían incomunicadas y se ha restablecido la circulación en todas carreteras federales afectadas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la semana pasada que el Gobierno de México ha destinado una inversión social de siete mil 426 millones 125 mil pesos para atender a 104 mil familias afectadas por las lluvias extraordinarias registradas en el centro del país. En diciembre, añadió, comenzará el proceso de reconstrucción de viviendas, caminos y sistemas de agua potable y drenaje en las zonas dañadas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Los muros de Claudia

"El muro físico que los manifestantes –no los provocadores 'negros'-- lograron derribar en medio de un alarido...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Una Presidenta a la defensiva

"Si algo ha caracterizado al Gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido la imposición en las Cámaras y...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Nebulosa ideológica

"En esta nebulosa ideológica que envuelve al proyecto político hegemónico, la protesta del 15N no debería verse...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

En el país donde no se muere por sobredosis

"La negación no es gratuita. Asumir que hay una epidemia de sobredosis forzaría a revisar la arquitectura...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

+ Sección

Galileo

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña amenaza a los murciélagos frugívoros, especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas.

Monocultivos en la Amazonía amenazan al murciélago frugívoro, vital para ecosistemas

Coca-Cola

Los alimentos ultraprocesados: un desafío urgente en materia de salud pública global

Basura espacial

Joven crea empresa en Alemania para eliminar basura espacial de miles de satélites

Cuando hacemos ejercicio no sólo fortalecemos los músculos, también ayudamos a nuestro cerebro a renovarse, ya que estimula la creación de nuevas neuronas.

¿El ejercicio ayuda a que las personas sean más inteligentes? Estudio así lo sugiere

Joven

La Universidad de Kansas revela la razón por la que muchos jóvenes se sienten solos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

Desfile revolución mexiacana
2

Desfile de la Revolución Mexicana, sin novedad; marcha de Gen Z reúne 150 personas

3

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo, tras convertirse en ejemplo de dignidad

Sheinbaum
4

Una Presidenta a la defensiva

Alessandra Rojo de la Vega
5

Alessandra Rojo de la Vega amenaza con fundir las estatuas de Fidel Castro y el "Che"

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
6

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

7

La marcha "Gen Z 2.0" fracasa: Nadie va a CU y sólo un puñado se para en El Ángel

Donald Trump propuso este jueves la pena de muerte para los políticos demócratas que exhortaron a los miembros del ejército desacatar cualquier orden "ilegal".
8

Trump propone la pena de muerte para demócratas que pidieron a militares "rebelarse"

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
9

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia"
10

"Plan Michoacán" deja 4 detenidos. Desde el 10 de noviembre, se registran 87 capturas

Claudia
11

Los muros de Claudia

Operativos Colima
12

La Semar detiene en Colima a 54 presuntos integrantes del CJNG en diversos operativos

13

Tres microsismos consecutivos prenden alertas en Naucalpan, Edomex; el mayor de 2.5

14

Edson Andrade, líder de GenZ, cobra en PAN desde 2021 y más: fue precandidato del PRI

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
15

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

Diputados confrontan a alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo por marcha del 15N
2

Diputado morenista acusa a Rojo de la Vega y a Mauricio Tabe por impulsar marcha 15N

3

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récord al ser subastado por 54.7 mdd en 5 minutos

4

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo, tras convertirse en ejemplo de dignidad

5

Tres microsismos consecutivos prenden alertas en Naucalpan, Edomex; el mayor de 2.5

6

#PuntosyComas ¬ 22 estados están por debajo de la tasa nacional de extorsión

Gerardo Ortiz fue condenado a tres años de libertad condicional en EU.
7

Gerardo Ortiz recibe 3 años de libertad condicional en EU por cantar para el narco

La derecha avanza en AL.
8

La derecha gana más terreno en América Latina con Milei, Noboa, Bukele, Paz y Jerí

9

El Senado avala la Ley contra la extorsión con penas de hasta 42 años de prisión

Final de Miss Universo 2025: horario, transmisión y cómo votar por Fátima Bosch
10

Final de Miss Universo 2025: horario, transmisión y cómo votar por Fátima Bosch

Donald Trump propuso este jueves la pena de muerte para los políticos demócratas que exhortaron a los miembros del ejército desacatar cualquier orden "ilegal".
11

Trump propone la pena de muerte para demócratas que pidieron a militares "rebelarse"

Una ONG denunció que las armas explosivas están causando la muerte de niños "a una escala nunca vista", con casi 12 mil menores muertos o heridos en 2024.
12

Las muertes de infantes han aumentado "a una escala nunca vista" por guerras: ONG