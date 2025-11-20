Semar concluye Plan Marina por lluvias e inundaciones: evacuó más de 14 mil personas

La Semar desplegó el Plan Marina en Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí; evacuó a 14 mil 722 personas de áreas inundadas y brindó 28 mil 493 atenciones médicas.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).– La Secretaría de Marina (Semar) informó que ha concluido con sus labores del Plan Marina activado para los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí, donde se desplegó ante las devastadoras lluvias e inundaciones que dejaron al menos 80 muertos y miles de afectados.

En Veracruz, detalló la Semar, se desplegaron cuatro mil 046 elementos navales quienes auxiliaron a 12 mil 737 personas y efectuaron nueve mil 641 traslados a albergues primordialmente en los municipios de Poza Rica, Álamo Tempache, El Higo, Zacualpan, Texcatepec, Zontecomatlán, Ilamatlán e Ixhuatlán de Madero; además, efectuaron 71 evacuaciones aéreas de la población que se encontraba en zonas de riesgo.

La Semar brindó 23 mil 677 atenciones médicas y en las calles se despejaron mil 512 vías de comunicación, 144 mil 060 metros cúbicos de lodo, basura y escombro fueron retirados, así como seis mil 497 árboles y espectaculares.

Asimismo, se brindaron 81 mil 629 raciones calientes, 71 mil 130 litros de agua potabilizada, 182 mil 859 litros de agua embotellada y se implementaron cinco puentes marítimos, para llegar a las comunidades de difícil acceso. Muchos de estos apoyos fueron llevados a todos los municipios antes mencionados a través de puentes aéreos implementados desde Poza Rica.

Las cifras finales del Plan Marina

La Semar llevó a cabo el despliegue del Plan Marina en Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, las entidades más golpeadas por las lluvias y las consecuentes inundaciones, donde se desplegaron en total cinco mil 735 elementos navales, 15 Brigadas de Respuesta a Emergencias y siete Puestos de Mando.

"Fue un compromiso total del personal naval que trabajó día y noche por el bienestar de adultos mayores, adultos, jóvenes y niños, quienes en todo momento ofrecieron su ayuda para sumar esfuerzos ante la emergencia", señaló la Semar.

Para ello, la dependencia desplegó 112 vehículos, ocho aviones, 10 helicópteros, siete buques, 10 drones, seis plantas potabilizadoras de agua, nueve cocinas móviles, 131 equipos de maquinaria pesada y 20 embarcaciones, que se pusieron a disposición para llevar la ayuda a lugares de difícil acceso.

En total, el personal de la Semar apoyó a 14 mil 722 personas que fueron evacuadas de áreas inundadas, brindó 28 mil 493 atenciones médicas, efectuó nueve mil 641 traslados a albergues, 276 operaciones aéreas, 86 evacuaciones aéreas y la implementación de cinco puentes marítimos.

La Semar retira árboles, escombro… y lodo

La Semar despejó en total mil 766 vías de comunicación y recolectó 181 mil 273 metros cúbicos de basura, lodo y escombro retirado, así como seis mil 902 árboles y espectaculares retirados.

Gracias a las donaciones, la Semar pudo entregar directamente 110 mil 554 despensas, 133 mil 840 raciones calientes, 119 mil 530 litros de agua potabilizada y 276 mil 946 litros de agua embotellada. "Esto fue posible gracias al incondicional apoyo de los ciudadanos que acudieron a los 70 Centros de Acopio que abrió la Secretaría de Marina para la entrega de víveres y ayuda humanitaria", destacó la dependencia naval.

En total, la Semar atendió 22 municipios en Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, donde fueron auxiliadas 49 comunidades, se implementaron 22 campañas médicas, siendo atendidas 110 mil 676 personas y beneficiadas 27 mil 669 familias.

Y es que el Gobierno federal dio a conocer a finales de octubre que suman 80 muertos por la emergencia causada por las devastadoras lluvias en cinco estados del país, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. La Secretaría de Bienestar informó que hasta el momento se han censado 92 mil 024 viviendas para la entrega de apoyos. Además, 202 comunidades ya tienen acceso de las 288 que permanecían incomunicadas y se ha restablecido la circulación en todas carreteras federales afectadas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la semana pasada que el Gobierno de México ha destinado una inversión social de siete mil 426 millones 125 mil pesos para atender a 104 mil familias afectadas por las lluvias extraordinarias registradas en el centro del país. En diciembre, añadió, comenzará el proceso de reconstrucción de viviendas, caminos y sistemas de agua potable y drenaje en las zonas dañadas.