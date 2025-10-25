El agua arrastraba gente, animales. Luego vieron cadáveres ¬ El luto humano. Parte 1

Después de las fuertes lluvias en Veracruz, que causaron que el Río Cazones se desbordara, miles de familias perdieron todas sus pertenencias. El Gobierno federal ha iniciado la entrega de apoyos económicos a las y los afectadas, además de vales de despensa. A pesar de la ayuda, en Poza Rica lamentan la pérdida de objetos personales y recuerdos familiares que ya son imposibles de recuperar.

Poza Rica, Veracruz, 25 de octubre (SinEmbargo).– “Vimos cómo el agua venía y en minutos nuestra casa se inundó por completo. Una vecina nos dio resguardo en su casa de dos pisos, pero también llegó al segundo piso. Nos subimos rápidamente a la azotea y vimos cómo personas iban en el agua, animales, a personas que estaban en las azoteas. Mi mamá entró en shock. Mis hermanitas entraron en desesperación. Nunca nos había tocado una inundación así”, de esta forma recuerda María José Casanova los estragos de las lluvias en Las Granjas, una de las colonias más afectadas en Poza Rica, Veracruz.

Junto a su familia, María esperó durante horas para poder dejar su vivienda la tarde del 10 de octubre, después de que el Río Cazones se desbordó.

“Todavía el agua nos llegaba como a metro y medio de altura. Vimos una lancha, subimos a mis hermanitas y nosotras pues caminando. El agua seguía subiendo. Yo llevaba a mi gatita en una mochila, cuando nos íbamos vimos cadáveres... Nos fue mal, muy mal. Desgraciadamente perdimos todas nuestras cosas”, dijo desde la Plaza Cívica 18 de marzo, en el centro de la ciudad de Poza Rica, donde el 22 de octubre la Secretaría del Bienestar inició la entrega de un apoyo económico inicial de 20 mil pesos a las personas afectadas.

Ella acudió a registrarse en el módulo de atención que el Gobierno federal instaló porque su familia no fue notificada para recibir estos primeros recursos.

Óscar, habitante de Ignacio de la Llave, está en una situación similar.

El día de la inundación su familia sólo pudo rescatar un poco de ropa, no tienen documentos oficiales, así que se acercó a pedir información sobre cómo recibir ayuda. Lleva puestas sus botas de plástico llenas de lodo porque a más de 10 días de la inundación las labores de limpieza continúan, cuenta que busca recibir recursos para rentar al menos un cuarto ya que por ahora vive con su familia en un taller.

De acuerdo con datos del Gobierno federal, las inundaciones causaron la muerte de 35 personas en Veracruz. En total, en Hidalgo, Puebla, Querétaro y Veracruz 80 personas han muerto, al menos 19 continúan desaparecidas. Hasta ahora, 92 mil 24 viviendas han sido censadas.

En Poza Rica, la Secretaría del Bienestar informó que en una primera etapa repartirán 20 mil pesos a tres mil 500 familias de las colonias más afectadas de Veracruz, además de vales de despensa que podrán recoger durante esta semana. La Secretaría de Marina tambiénles entregará enseres, una promesa que ha anunciado la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Posteriormente, el Gobierno federal entregará un segundo apoyo para viviendas, con montos de 25 mil pesos para quienes sufrieron daños medios en sus viviendas; 40 mil pesos para daños mayores y 70 mil pesos para pérdidas totales. Quienes tienen locales comerciales afectados recibirán 50 mil pesos; también se destinarán recursos para quienes perdieron cultivos, con montos entre 50 mil y 100 mil pesos, dependiendo del tamaño de las parcelas afectadas.

“Cuando el agua bajó, todo era lodo. Nos llegaba a 1 metro, 1 metro y medio el lodo. Todo quedó inservible. Es feo porque veo a mucha gente que se hace la fuerte… Aunque uno haga prevenciones, esto no lo puedes detener”, contó Melitón Pérez, quien vivía en la colonia Palma Sola. La inundación causó que él y su pareja perdieran todo.

Patricia Álvarez, habitante de la colonia Morelos, dice que con estos recursos podrá recuperar un poco del dinero que gastó para conseguir materiales de limpieza para su hogar, un trabajo que pudo iniciar hasta cuatro días después de la inundación porque no podía acercarse más al lugar.

“Hasta el cuarto día [empecé la limpieza]. Busqué a quién me ayudara porque sí era muy pesado, es agua con lodo. Con los días hay que seguir limpiando”, narró.

Trabajadores del Gobierno también han atestiguado el dolor de cientos de personas. Jazmín Pedrosa Vázquez, Servidora de la Nación del Estado de México fue enviada a Veracruz junto a sus compañeros, donde llevan más de 10 días para censar a las y los miles de damnificados en la colonia Morelos, Las Granjas, Ignacio de la Llave y la colonia Florida.

“Esas colonias fueron las que más tuvieron afectaciones. Cuando llegamos fueron escenas fuertes, escenas tristes, ya que hay muchas familias que perdieron todos sus muebles, pero hay muchas otras familias que tenían casitas de madera, techos de lámina y pues perdieron todo, perdieron su hogar, perdieron sus muebles, hubo quienes sí perdieron todo”.

“Las personas que viven aquí han estado realizando su limpieza día con día. De verdad que yo no he visto ninguna familia, en ninguna casa que se que se hayan quedado cruzados de brazos. Todos están ayudando, todos están limpiando. Todos están trabajando porque Veracruz salga adelante”, expuso.

Durante la entrega de los primeros recursos a personas afectadas por las lluvias en Poza Rica, Veracruz, Ariana acompañó a su pareja, quien perdió su vivienda en Ignacio de la Llave. Su voz se quiebra al agradecer que ambos están vivos, pero dice estar preocupada porque ahora no tiene ingresos. Aunque ella vive en una zona que no resultó afectada, perdió su empleo como trabajadora del hogar en una casa que sí sufrió estragos.

Melitón Pérez agradeció el dinero que el Gobierno federal comenzó a repartir y la prona respuesta, pero, al igual que su pareja, lamenta que no podrán recuperar objetos personales cómo fotografías y otros recuerdos familiares.

“El dinero importa porque podemos comprar y hacer más, pero nuestras cosas, nuestros recuerdos familiares, eso no lo podemos recuperar ya”.