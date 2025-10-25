El agua arrastraba gente, animales. Luego vieron cadáveres ¬ El luto humano. Parte 1

Montserrat Antúnez

25/10/2025 - 12:05 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Lluvias suman ya 80 muertos en México; 92 mil 024 viviendas han sido censadas

#GenteAsí ¬ Tras las inundaciones, venden en Veracruz productos básicos a sobreprecio

El mundo (y México, claro) sufre inundaciones repentinas. Sí, el calentamiento global

Después de  las fuertes lluvias en Veracruz, que causaron que el Río Cazones se desbordara, miles de familias perdieron todas sus pertenencias. El Gobierno federal ha iniciado la entrega de apoyos económicos a las y los afectadas, además de vales de despensa.  A pesar de la ayuda, en Poza Rica lamentan la pérdida de objetos personales y recuerdos familiares que ya son imposibles de recuperar.

Poza Rica, Veracruz, 25 de octubre (SinEmbargo).– “Vimos cómo el agua venía y en minutos nuestra casa se inundó por completo. Una vecina nos dio resguardo en su casa de dos pisos, pero también llegó al segundo piso. Nos subimos rápidamente a la azotea y vimos cómo personas iban en el agua, animales, a personas que estaban en las azoteas. Mi mamá entró en shock. Mis hermanitas entraron en desesperación. Nunca nos había tocado una inundación así”, de esta forma recuerda María José Casanova los estragos de las lluvias en Las Granjas, una de las colonias más afectadas en Poza Rica, Veracruz.

Junto a su familia, María esperó durante horas para poder dejar su vivienda la tarde del 10 de octubre, después de que el Río Cazones se desbordó.

“Todavía el agua nos llegaba como a metro y medio de altura. Vimos una lancha, subimos a mis hermanitas y nosotras pues caminando. El agua seguía subiendo. Yo llevaba a mi gatita en una mochila, cuando nos íbamos vimos cadáveres... Nos fue mal, muy mal. Desgraciadamente perdimos todas nuestras cosas”, dijo desde la Plaza Cívica 18 de marzo, en el centro de la ciudad de Poza Rica, donde el 22 de octubre la Secretaría del Bienestar inició la entrega de un apoyo económico inicial de 20 mil pesos a las personas afectadas.

María José Casanova, damnificada por las inundaciones de octubre de 2025 en Poza Rica, Veracruz.
María José Casanova, damnificada por las inundaciones de octubre de 2025 en Poza Rica, Veracruz, narró cómo vivió junto a sus familiares el desastre. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo.

Ella acudió a registrarse en el módulo de atención que el Gobierno federal instaló porque su familia no fue notificada para recibir estos primeros recursos.

Óscar, habitante de Ignacio de la Llave, está en una situación similar.

El día de la inundación su familia sólo pudo rescatar un poco de ropa, no tienen documentos oficiales, así que se acercó a pedir información sobre cómo recibir ayuda. Lleva puestas sus botas de plástico llenas de lodo porque a más de 10 días de la inundación las labores de limpieza continúan, cuenta que busca recibir recursos para rentar al menos un cuarto ya que por ahora vive con su familia en un taller.

De acuerdo con datos del Gobierno federal, las inundaciones causaron la muerte de 35 personas en Veracruz. En total, en Hidalgo, Puebla, Querétaro y Veracruz 80 personas han muerto, al menos 19 continúan desaparecidas. Hasta ahora, 92 mil 24 viviendas han sido censadas.

En Poza Rica, la Secretaría del Bienestar informó que en una primera etapa repartirán 20 mil pesos a tres mil 500 familias de las colonias más afectadas de Veracruz, además de vales de despensa que podrán recoger durante esta semana. La Secretaría de Marina tambiénles entregará enseres, una promesa que ha anunciado la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Posteriormente, el Gobierno federal entregará un segundo apoyo para viviendas, con montos de 25 mil pesos para quienes sufrieron daños medios en sus viviendas; 40 mil pesos para daños mayores y 70 mil pesos para pérdidas totales. Quienes tienen locales comerciales afectados recibirán 50 mil pesos; también se destinarán recursos para quienes perdieron cultivos, con montos entre 50 mil y 100 mil pesos, dependiendo del tamaño de las parcelas afectadas.

“Cuando el agua bajó, todo era lodo. Nos llegaba a 1 metro, 1 metro y medio el lodo. Todo quedó inservible. Es feo porque veo a mucha gente que se hace la fuerte… Aunque uno haga prevenciones, esto no lo puedes detener”, contó Melitón Pérez, quien vivía en la colonia Palma Sola. La inundación causó que él y su pareja perdieran todo.

Las lluvias provocaron que habitantes de Poza Rica perdieran vehículos, enseres y dejaron daños a miles de viviendas.
Las lluvias provocaron que habitantes de Poza Rica perdieran vehículos, enseres y dejaron daños a miles de viviendas. Foto: Especial.

Patricia Álvarez, habitante de la colonia Morelos, dice que con estos recursos podrá recuperar un poco del dinero que gastó para conseguir materiales de limpieza para su hogar, un trabajo que pudo iniciar hasta cuatro días después de la inundación porque no podía acercarse más al lugar.

“Hasta el cuarto día [empecé la limpieza]. Busqué a quién me ayudara porque sí era muy pesado, es agua con lodo. Con los días hay que seguir limpiando”, narró.

Trabajadores del Gobierno también han atestiguado el dolor de cientos de personas. Jazmín Pedrosa Vázquez, Servidora de la Nación del Estado de México fue enviada a Veracruz junto a sus compañeros, donde llevan más de 10 días para censar a las y los miles de damnificados en la colonia Morelos, Las Granjas, Ignacio de la Llave y la colonia Florida.

“Esas colonias fueron las que más tuvieron afectaciones. Cuando llegamos fueron escenas fuertes, escenas tristes, ya que hay muchas familias que perdieron todos sus muebles, pero hay muchas otras familias que tenían casitas de madera, techos de lámina y pues perdieron todo, perdieron su hogar, perdieron sus muebles, hubo quienes sí perdieron todo”.

“Las personas que viven aquí han estado realizando su limpieza día con día. De verdad que yo no he visto ninguna familia, en ninguna casa que se que se hayan quedado cruzados de brazos. Todos están ayudando, todos están limpiando. Todos están trabajando porque Veracruz salga adelante”, expuso.

Durante la entrega de los primeros recursos a personas afectadas por las lluvias en Poza Rica, Veracruz, Ariana acompañó a su pareja, quien perdió su vivienda en Ignacio de la Llave. Su voz se quiebra al agradecer que ambos están vivos, pero dice estar preocupada porque ahora no tiene ingresos. Aunque ella vive en una zona que no resultó afectada, perdió su empleo como trabajadora del hogar en una casa que sí sufrió estragos.

Melitón Pérez agradeció el dinero que el Gobierno federal comenzó a repartir y la prona respuesta, pero, al igual que su pareja, lamenta que no podrán recuperar objetos personales cómo fotografías y otros recuerdos familiares.

“El dinero importa porque podemos comprar y hacer más, pero nuestras cosas, nuestros recuerdos familiares, eso no lo podemos recuperar ya”.

Montserrat Antúnez

Montserrat Antúnez

Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia, conflicto de interés y derechos humanos. Conductora del programa En Defensa del Consumidor y el noticiero Dos con Todo, junto a Dulce Olvera, en el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

Sheinbaum ante Trump, la ultraderecha y la crisis en Morena

"Los llamados constantes a la unidad en Morena devienen entonces un código de silencio que prioriza la...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

De qué hablamos, cuando hablamos del Nobel de la Paz

"La esencia, entonces, del Premio Nobel de la Paz es un premio de raigambre liberal. Se impone...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

"En medio de una paradoja, la decisión final definirá si el histórico edificio de 1904 se convierte...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

¿Nos gobiernan los cárteles?

"Vamos a la parte sustancial de la declaración del Presidente Trump: ¿Está México gobernado por los cárteles?...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

+ Sección

Galileo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Grupo Salinas lanzó un comunicado, en el cual dice estar abierto al diálogo con los acreedores de EU "para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes".
1

Tras golpazo, Grupo Salinas pide diálogo con acreedores de EU. Y quedan juicios: CSP

Estación del tren en Querétaro
2

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

VIDEO ¬ Se incendia el restaurante La Soldadera en CdMx; no hay reporte de lesionados
3

VIDEO ¬ Se incendia el restaurante La Soldadera en CdMx; no hay reporte de lesionados

4

Hablan las familias mexicanas a las que Philips regaló... “ventiladores de la muerte”

Gustavo Madero Muñoz, exsenador del PAN, se encuentra en el centro de la polémica por una fotografía. donde aparece con su tarjeta de la Pensión del Bienestar.
5

Gustavo Madero, adinerado y crítico de la 4T, también va por su Pensión del Bienestar

EU se ha enterado de muchas cosas. Pero tarde. Le pasó con las tierras raras. China controla casi 90% del mercado. Pero también le pasó con la energía nuclear.
6

China se adelantó a EU en tierras raras, pero no es todo: también en energía nuclear

Una balacera ocurrida en Tepito, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la CdMx, dejó un saldo de tres personas muertas y una comerciante herida, confirmó la SSC.
7

Balacera en Tepito deja saldo de 3 muertos; la SSC-CdMx indaga posible ataque directo

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), planteó bombardear México, pero en su lugar, le dieron a Venezuela, dice un texto publicado por The New Yorker.
8

Trump planteó bombardear México. Y en su lugar, le dieron a Venezuela: The New Yorker

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
9

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

La Fiscalía del Edomex informó que implementó la "Operación Caudal" para combatir el huachicol de agua; autoridades aseguraron decenas de pozos y pipas.
10

El Edomex ejecuta "Operación Caudal" contra huachicol de agua; aseguran pozos y pipas

La FGE de Durango informó la tarde de este viernes que fue localizada con vida la bebé sustraída el día de ayer del Hospital Materno Infantil.
11

La bebé Judith, sustraída de un hospital de Durango, es hallada; buscan a responsable

Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar.
12

Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros, le ordena Tribunal

El Senador morenista Adán Augusto López Hernández dio conferencia de prensa para hablar del pago de sus impuestos.
13

ENTREVISTA ¬ La presidenta del SNA pide desaforar a Adán Augusto para investigarlo

14

DATOS ¬ Televisa gana más, TV Azteca casi cero: así fue la publicidad oficial en 2024

15

"Alito" falta a 21 sesiones del Senado por ir a Bolivia, Perú, Ecuador, Washington...

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Poza Rica, Veracruz, se recupera de las inundaciones registradas a inicios de octubre de 2025.
1

El agua arrastraba gente, animales. Luego vieron cadáveres ¬ El luto humano. Parte 1

Una balacera ocurrida en Tepito, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la CdMx, dejó un saldo de tres personas muertas y una comerciante herida, confirmó la SSC.
2

Balacera en Tepito deja saldo de 3 muertos; la SSC-CdMx indaga posible ataque directo

La Fiscalía del Edomex informó que implementó la "Operación Caudal" para combatir el huachicol de agua; autoridades aseguraron decenas de pozos y pipas.
3

El Edomex ejecuta "Operación Caudal" contra huachicol de agua; aseguran pozos y pipas

La SRE reveló que en lo que va de la Administración del Donald Trump en EU han muerto 10 connacionales mexicanos que estaban bajo custodia del ICE.
4

La SRE revela que 10 mexicanos han muerto bajo custodia del ICE en Gobierno de Trump

5

#PuntosyComas ¬ Alcalde de Piedras Negras, el mejor calificado; en Izcalli, el peor

6

ADELANTO ¬ “En esta lucha no cabe la arrogancia”, escribe Sheinbaum en su nuevo libro

La FGE de Durango informó la tarde de este viernes que fue localizada con vida la bebé sustraída el día de ayer del Hospital Materno Infantil.
7

La bebé Judith, sustraída de un hospital de Durango, es hallada; buscan a responsable

La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide y el Museo Nacional de Antropología e Historia fueron galardonados este viernes con el Premio Princesa de Asturias 2025.
8

Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias por su carrera fotográfica

Claudia Sheinbaum adelantó que la conclusión del tren Ciudad de México-Pachuca será en diciembre de este año y que la obra lleva un 9.3 por ciento de avance.
9

Tramo Buenavista-AIFA del tren México-Pachuca quedará listo en diciembre: Sheinbaum

10

"Alito" falta a 21 sesiones del Senado por ir a Bolivia, Perú, Ecuador, Washington...

El "H4", miembro de Los Beltrán Leyva, es detenido en el Edomex
11

El "H4", miembro de Los Beltrán Leyva, es detenido; lo buscan en EU por narcotráfico

12

Donovan "N" es vinculado por homicidio de David Cohen; va por procedimiento abreviado